Dan Harmon explica cómo acosó a una escritora de «Community»

La semana pasada, la exescritora de Community Megan Ganz acusó al productor Dan Harmon de haberla maltratado durante el tiempo que trabajó en la serie, lo que llevó a un críptico intercambio público en Twitter en el que Harmon admitió haberla tratado como «basura». El miércoles, el creador de Rick and Morty ofreció una imagen más clara de lo que sucedió en su podcast Harmontown.

«La forma más clínica en que puedo confesar mis crímenes es que me sentí atraído por una escritora sobre la que tenía poder porque era el productor de la serie», aclaró Harmon. «Y sabía lo suficiente como para entender que estos sentimientos eran malas noticias».

Videos by VICE

Aunque no mencionó a Ganz por su nombre, Harmon admitió haber perseguido a una empleada mientras trabajaba en Community, y que actuó de manera «coqueta» y «perturbadora» con ella cuando él vivía con su novia. Después de que Harmon y su novia se separaran, reveló sus sentimientos a la escritora, pero fue rechazado. Fue entonces cuando, según Harmon, empezó a “tratarla con crueldad».

«Voy a suponer que cuando ella tuitea del asunto y hace mención de un ‘trauma’, probablemente sea eso», dijo. «La aplasté y la ofendí por no corresponderme, y era yo quien escribía sus cheques y tenía el control de si ella se quedaba o se iba y si se sentía bien consigo misma o no, y le dije cosas horribles… cosas que nunca hubiera dicho si hubiera sido hombre y si nunca hubiera tenido esos sentimientos por ella».

Relacionados: Dan Harmon admite haber tratado a una escritora «como basura»

Finalmente, Ganz dejó Community, y Harmon fue despedido como productor. Ella continuó su carrera escribiendo para Modern Family y It’s Always Sunny in Philadelphia; él creó Rick and Morty. El jueves, Ganz publicó un link del más reciente episodio de Harmontown en Twitter, pidiéndole a la gente que lo sintonizara.

«Lo que no esperaba fue el alivio que sentí al escucharlo decir que estas cosas realmente sucedieron», escribió Ganz. «No lo soñé. No estoy loca. Es irónico que la única persona que puede darme ese confort sea la única persona a la que nunca se lo pediría».

Durante su intercambio en Twitter la semana pasada, Ganz le dijo a Harmon que no estaba lista para perdonarlo. Sin embargo, ella dijo que cambió de opinión al escuchar su disculpa.

https://twitter.com/meganganz/status/951373406141743105?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmeganganz%2Fstatus%2F951373406141743105

[Esto nunca se trató de venganza; se trata de una vindicación. Por eso no sentí correcto aceptar su disculpa sólo de manera privada (aunque lo hice). Porque si alguna parte de este proceso debe hacerse pública, es la parte del perdón. Entonces, @danharmon, te perdono.]

Sigue a Drew Schwartz en Twitter.