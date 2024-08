Dan Harmon mostró ideas para la quinta temporada de ‘Rick and Morty’ y las clasificamos

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Rick and Morty finalmente regresará para una cuarta temporada este otoño, y parece que Dan Harmon ya está preparándose para la quinta temporada. El fin de semana pasado, Harmon acudió a Instagram para darnos un vistazo detrás de cámaras de la sala de escritores, con una serie de fotos de las ideas del escritor Rob Schrab para futuros episodios, las cuales son absolutamente salvajes:

“La cantidad de ideas para la quinta temporada que Rob Schrab puede crear en un día es simplemente impresionante desde una cierta distancia, la cual no debí haber sobrepasado”, escribió Harmon en una foto de él parado junto a un mar de notas Post-It garabateadas, antes de publicar close-ups de algunas de las mejores ideas de Schrab.

¿Un planeta que funciona mediante papas fritas y salsa? Suena genial. ¿Un episodio donde Morty compra un barco? No tanto. Claro, Rick and Morty debe producir la asombrosa cantidad de 70 episodios durante los próximos años, y bueno, la serie ya ha demostrado su capacidad para plasmar todo tipo de situaciones, desde monstruos testiculares de la cuarta dimensión hasta montajes tristes con el soundtrack de Blonde Redhead, pero estas ideas son muy descabelladas, incluso para los estándares de Rick and Morty. Algunas son buenas, otras malas, y algunas son solo palabras, como “cuentas anales”.

Así que en honor al regreso de Rick and Morty, aquí en VICE hemos catalogado debidamente todas las ideas de Schrab, al menos las que podemos leer en las fotos, y las clasificamos de peor a mejor. De nada, Adult Swim.

30. Cuentas anales

Esto ni siquiera es una idea.

29. El tribunal (de basquetbol) del pueblo

28. Bark-nado

27. Morty compra un bote

Podría ser bueno, aunque también podría ser la trama de cualquier sitcom familiar de los años 70.

26. A Jerry se le atora una semilla de pino en el trasero

25. Visión de rayos Y [incomprensible]

La segunda mitad de esta idea es imposible de leer, así que tal vez sea una mejor idea con más contexto.

24. Muda de sangre

Muchas de estas ideas menos desarrolladas se construyen alrededor de juegos de palabras. Pero “muda de sangre” es el mejor, al menos.

23. Cerdos invisibles

22. El rey de las sonrisas

Buena idea si se trata de un monarca que controla tu derecho a sonreír, mala idea si tiene algo que ver con Radiohead.

21. The Thing pero con mujeres

20. Amasijo de esperma

Qué asco.

19. La guardería de Rick

18. Película biográfica de un planeta

¿Leímos esto bien? ¿Acaso es una película biográfica sobre la vida de un planeta? Seguro, por qué no.

17. Zoológico de muebles

16. Mujer hecha de pescado

15. Biblioteca de comida

14. Gabardina hecha de sueños

13. Summer da vida a un maniquí con un [amuleto/mullet]

Esta es otra idea que es difícil de interpretar. ¿Summer le da vida a un maniquí con un amuleto, o es un maniquí reanimado que tiene un peinado tipo mullet? ¿Tenemos que elegir? Ambas ideas son sólidas. Sigamos.

12. Planeta sin señales de “Alto”

11. Dedos (o dedos de los pies) removibles

10. Fantasmas dinosaurios

Brillante.

9. Persona artificial con pierna real

Es como una versión sci-fi de la paradoja de Teseo.

8. Jerry fabrica una cabaña de troncos hecha de cabello

7. Planeta que funciona mediante papas fritas y salsa.

6. Voltron pero con vegetales

También brillante.

5. Jerry se enfrasca en una pelea de Twitter y gana… Ahora alguien quiere matarlo

4. Maximum Overdrive pero con pasto

¿No es básicamente el argumento de The Happening? No importa, es suficiente.

3. Cronología de un hombre lobo

2. Rick descubre el mandamiento número 11

Sí. Incluso el propio Harmon dijo que este es un episodio que quiere escribir. Pero aún así no es la mejor de todas las ideas posibles que surgieron del cerebro de Schrab durante su sesión de notas Post-It. El premio es para…

1. Wesley Sniper, francotirador

Sí. Ahí está. La mejor idea de todas. Es hermosa. Es perfecta. Debe ser un episodio, de preferencia protagonizado por el mismo Snipes. El tipo ya hizo un cameo como él mismo en What We Do in the Shadows, así que al menos sabemos que tiene sentido del humor. Es un episodio que debería escribirse solo.

Por favor, por el amor de todo lo que es sagrado, hagan un episodio de la quinta temporada sobre Rick y Morty enfrentándose a Wesley Sniper con una trama secundaria sobre las diversas peleas de Jerry en Twitter. Quizás no necesitemos descubrir qué es un “amasijo de esperma” pero, honestamente, lo veríamos de cualquier forma. Al menos ninguno de los Post-Its hace referencia a un “episodio de Kanye West“, así que ya es ganancia.