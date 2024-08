Dan Harmon finalmente se disculpó por un video ofensivo creado hace 10 años

El creador de Rick and Morty, Dan Harmon, abandonó Twitter el fin de semana luego de que resurgiera un sketch en internet que mostraba al comediante frotándose contra una muñeca en una versión satírica de Dexter de Showtime. Finalmente, el lunes por la noche, Harmon habló sobre el corto llamado “Daryl” que creó para el festival de comedia experimental, Chanel 101, hace casi diez años.

“En 2009, hice un ‘piloto’ que se esforzó por parodiar la serie Dexter y solo logró ofender”, dijo Harmon en una disculpa lanzada a CNET. “Rápidamente me di cuenta de que el contenido era demasiado desagradable y bajé el video inmediatamente. Nadie tendría que ver lo que vieron y por eso me disculpo sinceramente”.

Muchos usuarios de Twitter se prepararon para que Adult Swim cancelara la reciente renovación de 70 episodios de Rick and Morty a raíz de la controversia, tras el rápido despido de Disney del director de Guardians of the Galaxy, James Gunn, por tuits similares. Sin embargo, en una declaración a Polygon, la cadena pareció respaldar al creador de Rick and Morty y aceptó su disculpa.



“En Adult Swim buscamos y fomentamos la libertad creativa y buscamos superar los límites de muchas maneras, especialmente en torno a la comedia. El contenido ofensivo del video de Dan de 2009 que recientemente resurgió demuestra poco juicio y no refleja el tipo de contenido que buscamos”, señala la declaración”. Dan reconoció su error en ese momento y se disculpó. Entiende que no hay lugar para este tipo de contenido aquí en Adult Swim”.

Según The Guardian, el video apareció por primera vez en 4chan, luego se extendió al foro de Reddit de la alt-right r/the Donald, y luego llegó a Breitbart, Daily Caller y a los derechistas de Twitter. Muchos de los comentarios etiquetan el video como prueba de que Harmon es un pedófilo secreto de Hollywood, y lo conectan con la misma teoría de conspiración que llevó a que se produjera el tiroteo de Pizzagate. Otros lo compararon con el reciente estallido racista de Twitter de Roseanne Barr, que llevó a la cancelación de su programa de televisión. Cabe destacar que el teórico de la conspiración del Pizzagate, Mike Cernovich, quien sacó a la luz los tuits que hicieron que Gunn fuera despedido, ayudó a difundir la historia.

Harmon ya emitió disculpas, pero el polvo aún no se asienta. Ahora los trolls de Twitter están enviando spam a la cuenta de Twitter del cocreador de Rick and Morty, Justin Roiland, con comentarios sobre un dibujo que publicó de Barron Trump usando lentes de realidad virtual sin pantalones. Y parece que se avecinan más controversias, en vista de que Cernovich ha tuiteado que posee una “base de datos de más de 100 liberales de Hollywood verificados” que han hecho bromas similares.

