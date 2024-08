Dejen de publicar fotos en Instagram con niños africanos que no conocen

Este artículo apareció originalmente en VICE Reino Unido.

Me doy cuenta de que es difícil ver sonreír a un niño negro sonriendo y resistir las ganas de levantarlo y celebrar con él su alegría, especialmente si uno considera todos los desafíos que implican ser joven y negro. Pero: no recojan a niños negros aleatorios, y: no los obliguen a tomarse una foto con ustedes.

Este es un punto que necesita reforzarse porque eso exactamente lo que hizo la presentadora y documentarista británica Stacey Dooley en una publicación reciente de Instagram, donde tiene alzado a un niño negro de Uganda y abajo de la foto dice: “OB.SESSSSSSSSSSSED *Emoji de corazón roto*“. Dooley descubrió al niño mientras filmaba para Comic Relief; uno se puede imaginar el segmento sin necesidad de verlo.

Exterior. Granja en África.

La cámara rápidamente enfoca a un bebé llorando, con moscas volando sobre su cabeza.



Narrador: Matombi tiene ocho años, pero no parece de esa edad…

Dooley no es la primera peregrina occidental que decide no promover su altruismo al promover su altruismo, y seguro no va a ser la última. A estas alturas, es básicamente un rito de iniciación en las vidas de los viajeros que se toman un año sabático para poder justificar ese año sin trabajo. De hecho, tantas personas lo hacen que casi me sentí mal por ella cuando el diputado laborista David Lammy la mencionó con nombre propio después de pedir que acabaran con ese complejo de salvador blanco.

La respuesta a David Lammy donde él decía algo que creí que era una obvio terminó siendo un recordatorio de que el sentido común es en realidad muy poco común. Hombres blancos y furiosos de toda Inglaterra saltaron a defender a Dooley, acusando al diputado de ser él el racista (¡!) por traer a colación la raza y no apreciar el maravilloso trabajo que Dooley estaba haciendo al siquiera atreverse a ir a la jungla africana. El tío de alguien incluso escribió en twitter: “Este mundo necesita más ‘salvadores’, no importa el color”.

Y, honestamente, ¿cómo puedo ir en contra de eso? Ir en contra de los superhéroes es como estar en contra de las hamburguesas. ¡Uno tendría que estar loco! Así que seamos claros: los salvadores son geniales. Ellos salvan a quienes necesitan ser salvados.

Pero con “salvadores blancos” no hablamos de eso. El término se refiere a una necesidad muy específica de Occidente de mostrar a África como este pedazo de tierra roja que se está cayendo a pedazos, como moscas, como niños que no saben cuándo es la Navidad. Refuerza la idea de que los africanos nunca son la solución, que ellos están completamente indefensos, sin agencia de ningún tipo, y que la luz y la esperanza solo llegan con el abrazo cálido y brillante de lo blanco. Pone en el centro a la celebridad por encima de las vidas que supuestamente quiere cambiar. El jovencito que aparece en la foto de Dooley no es utilería y no debería ser utilizado de esa manera.

La imaginería es algo sumamente importante. Es algo en lo que todos nos equivocamos; VICE literalmente la cagó ayer con eso. Y hay desafíos muy serios que África enfrenta como continente. Muchos de esos desafíos son universales por las ramificaciones del colonialismo y la forma en que se dividió la tierra fértil y fructífera, y por la forma en forzó a diferentes culturas a formas naciones en contra de su voluntad. Es algo que la mayoría de países aún están intentando resolver. Por supuesto que ahí hay espacio para cualquiera con un buen espíritu ayude, ojalá bajo la dirección de la gente de esa tierra.

Así que si tú eres esa persona, y te estás preguntando cómo maniobrar este campo minado sin que te terminen diciendo racista, adelante, pero ten muy presente esta pregunta: ¿Cómo actuaría en un hogar de paso en Londres?

¿Les pedirías a todos que dejaran de hacer lo que estaban haciendo para que se tomaran una foto contigo como protagonista? Después de ver pasar a un niño, ¿lo alzarías como a un trofeo? Asumo que no. Así que aguanta las ganas cuando estés en uno de estos pueblos.

Y si por alguna razón estás en un país africano y sientes la necesidad de fotografiar algo, recomiendo mucho la fruta. Las frutas son increíbles. Publica fotos de frutas.

