Los detractores de ‘Game of Thrones’ explican por qué se alegran de que por fin termine

La temporada octava y final de Game of Thrones se estrenó este 14 de abril, lo cual para sus fans significan 432 minutos de intriga política, dragones y brutalidad sanguinaria. ( El final durará 2 horas y, por suerte, podrás grabarlo en caso de que tengas que ir a orinar).

Desde su estreno en 2011, ha sido prácticamente inevitable que la serie fantástica se volviera parte de la cultura popular: ni siquiera puedes iniciar sesión en Internet o conversar con tus amigos sin que por un motivo u otro salga a relucir algo que tenga que ver con la serie. Y como sucede con cualquier programa que se vuelve un fenómeno popular, muchas personas están agradecidas de por fin ver que llega a su fin. Algunos están cansados de darle seguimiento a todas las historias entrelazadas, otros reprueban las frecuentes torturas y agresiones sexuales del show. Por temor a ser desollada, no divulgaré mis opiniones, solo diré que me cuesta mucho trabajo asimilar el gore, lo que ha hecho que ver Game of Thrones se haya convertido es un desafío al que sobrevivo escondida detrás de mis dedos, corriendo hacia otra habitación o poniéndome en posición fetal. Por todo lo anterior, decidí ponerme en contacto con fanáticos y detractores de la serie, a través de las redes sociales, para saber por qué a algunos les alegra que Game of Thrones esté llegando a su fin. Esto es lo que me respondieron:

“Porque ya puedo dejar de fingir que me interesan las varias teorías que tienen personas que, en primer lugar, ni siquiera me importan”. – Abbie, 25

“Para ser justos, los escritores de GoT se pusieron en la peor situación posible: se quedaron atrapados entre los televidentes que gustan de ver ‘tetas y dragones’, y los pedantes que dicen que “los libros son mejores”, quienes ya ni siquiera tienen algún libro en el cual fundamentar sus expectativas totalmente irreales. Dicho esto, también han fracasado de manera espectacular desde las escenas iniciales de la sexta temporada, al no lograr mantener la lógica interna más básica que hizo que el programa fuera interesante en un inicio. Aunque sentiré algo de tristeza al verlo terminar, la verdad es que yo me despedí de GoT en 2016″. – Eric, 36

“Me desagrada Game of Thrones. Contiene demasiada agresión sexual y un tratamiento bastante cuestionable de las mujeres. No es lo que busco en mis fantasías. Me encantan los actores, pero especialmente en las primeras temporadas, ¡la forma en que tratan a las mujeres no es algo que quiera ver por diversión!” – Courtney, 24



“Las personas más aburridas del país tendrán que encontrar una nueva fijación, gracias a Dios”. – Harry, 32

“Me gusta, sin embargo, la temporada anterior [la séptima] fue extremadamente decepcionante. Esperemos que esta última temporada [la octava] se concentre más en el ‘juego’ real y menos en el aspecto fantástico de la serie”. – Demo, 49

“No creo en las fantasías que se deleitan torturando a las mujeres. Eso, para mí, no es fantasía”. – Samantha, 24

“Estoy feliz de que se termine porque ya no tendré que ‘confesarle’ a todos con los que hablo que no me gusta. Siento que tener esa opinión siempre da la impresión de que estoy tratando de sobresalir siendo diferente. La verdad es que he visto la serie varias veces, y sin falla, me quedo dormido a los 10 minutos de empezar cada episodio. Los dragones y la sangre no son emocionantes para mí. Solo despertó un poco mi interés cuando se reveló que hay una secta completa de personas sin pene, y su única singularidad es esa. Hasta en ese caso, encontraron la manera de arruinarlo tontamente”. – Sam, 29

“Detesto este programa lleno de gente blanca y violaciones innecesarias”. – Kelly, 25

“Me encanta el programa, pero estoy listo para dejar de fingir que recuerdo todos los nombres de los personajes y quién está relacionado con quién. No tengo el espacio en mi cerebro para todas esas historias cruzadas e inusuales nombres”. – Ryan, 24

“¡Ay, ya!, simplemente envíenlos a todos a una temporada de Survivor y que mejor luchen ahí”. – Sue, 57

“En general, evito los programas con violencia sexual injustificada (especialmente cuando la violencia se aplica a los personajes femeninos para que sirva de herramienta de la trama de sus parejas masculinas), por lo que escuchar a mis compañeros de trabajo hablando de ello durante los últimos años ha sido un poco molesto”. – Nell, 25

“Hmm. Estoy feliz, supongo. Estoy a favor de los finales definitivos, y es emocionante estar presente en el final de algo que ha sido culturalmente omnipresente durante casi una década (aún más si contamos los libros). Es algo así como “la sensación imperdible” en series televisivas. Y ahora está por terminar y se siente bien poder seguir adelante. Definitivamente es divertido ya no pensar más en ella. Comienzan a dolerme los ojos cuando me topo con sesudas teorías de GoT en la galaxia de Reddit”. – Juan, 31

