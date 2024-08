Diez preguntas que siempre quisiste hacerle a un secuestrador

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

Vikram Singh Rana, de 65 años, tiene el estómago plano, su pecho es ancho y su rostro presenta unas cuantas arrugas. Se despierta todos los días a las 6 am, sale a correr por su granja antes de su desayuno que consta de medio litro de leche y 20 almendras, y durante el día hace cuatro pequeñas comidas. “Soy de una familia de hombres del ejército. Mi padre y mi hermano han servido en las fuerzas armadas”, me dice, estacionando su elegante bicicleta frente a su casa en la aldea de Neemri en el distrito de Kasganj, al norte de la India, en Uttar Pradesh. Aquí, todos lo conocen por su oscuro pasado.

Hasta 1990, Vikram era el líder de los secuestradores de su área: secuestraba a hombres y niños ricos de la casta superior a punta de pistola desde sus casas, automóviles, a veces incluso deteniendo autobuses públicos para secuestrar a los hombres en masa. Huyó en los densos bosques que rodean el río Ganga durante 14 años, antes de rendirse a la policía en 1990 y, posteriormente, unirse a la política.

VICE se reunió con Rana en su casa para averiguar cómo y por qué se convirtió en un criminal, y qué fue lo que lo llevó a dejar atrás sus días de secuestrador.

VICE: ¿Qué te llevó a convertirte en secuestrador?

Vikram Singh Rana: Cuando tenía veintitantos años, mi aldea estaba dominada por un hombre fuerte llamado Brijal Singh, quien, junto con otros thakurs de la casta superior (un título históricamente feudal que a menudo se usa para describir a los terratenientes o nobles) dominaba a la vez a todos los demás. Incluso los policías y los líderes panchayat (consejo de la aldea) no podían hacer nada sin su consentimiento. Jatav Dalits, la comunidad de la que provengo, fue explotada constantemente por los thakurs, considerados intocables y violentos a la mínima provocación. Incluso entonces, no era raro que secuestraran y abusaran de nuestras mujeres.

Intentamos resistir su explotación tanto como pudimos. Cuando mi hermana se iba a casar, queríamos que su novio llegara en un caballo, algo que los castillos superiores no permiten a los dalits (personas de la comunidad incluso fueron asesinadas por ello). Incluso después de que varios thakurs nos advirtieran de esto, el día de la boda, el novio de mi hermana llegó a caballo. Como venganza, los policías en la nómina de Singh registraron un caso criminal falso en mi contra y comenzaron a buscarme. Mi familia tenía miedo de que me mataran en la cárcel. Para esconderme de la policía, corrí a los bosques, donde comencé a reclutar a otros hombres de castas inferiores que querían enseñar una lección a las castas superiores y, al mismo tiempo, ganar dinero para sobrevivir.

¿Bajo qué criterios decidías a quién secuestrar?

Solamente secuestrábamos a hombres ricos de castas superiores cuya familia podía pagar el rescate, y era nuestra forma de buscar venganza contra aquellos que explotaban a las castas inferiores. Hum baaghi kanoon ke liye, par ye karke aatma ko shanti milti thi (Éramos criminales frente a la ley, pero hacerlo apaciguó mi conciencia).

En esta línea de comercio, el terror y el miedo son tus aliados. Son lo mejor para los negocios. Usamos el dinero del rescate para construir nuestra influencia en las aldeas alrededor de los densos bosques en las orillas de Ganga, donde vivíamos, principalmente entre personas de castas inferiores. En lugar de pagarle a la policía como hacían los thakurs, ayudábamos a los aldeanos pobres, ayudábamos a que sus hijas se casaran y a que educaran a sus hijos. Nos amaban como a los suyos.

¿Cómo localizabas y conocías el estado financiero de tus víctimas?

Todo funcionaba a través de informantes, principalmente de nuestra comunidad. A través de ellos, descubríamos de antemano los planes de nuestros enemigos y policías. En ese entonces no había celulares, por lo que dependíamos del sistema postal de la India. Nuestros informantes nos daban consejos a través de cartas, que recogíamos en un buzón designado. También entregábamos las cartas de rescate a través del correo.

En estas cartas, ordenábamos a las familias a que enviaran a sus representantes con las maletas llenas de dinero y que se identificaran, usaran una angocha roja (bufanda tradicional) o, en otras ocasiones, un pañuelo rojo en el bolsillo. La persona tenía que esperar en la orilla del río, donde se encontraría con nuestro hombre. De esta manera, podríamos observar desde arriba y saber si la otra persona estaba realmente sola.

Después de recibir el dinero, les dábamos la ubicación de la persona secuestrada.

¿Cómo te las arreglaste para sobrevivir en el bosque?

Si tienes dinero todo se vuelve fácil. Le comprábamos nuestra ración a los aldeanos. Todos comíamos carne, así que la mayoría de las veces comíamos pollo, huevo y pescado. Había muchos peces en ese tramo de Ganga, por eso los tenían en el menú casi todos los días. En otras ocasiones, había sabzi (verduras cocidas) de papas o frijoles. Algunas personas en mi banda eran buenos cocineros, así que preparaban comida deliciosa. A veces, los secuestrados también cocinaban.

Conseguíamos nuestras armas a través de nuestros contactos y policías corruptos. Cuando pagas 20 veces el costo original, todos cooperan.

Nunca dejábamos sin comer a nuestras víctimas, ni las golpeábamos, ni torturábamos, ni usábamos lenguaje abusivo. Les dábamos de comer lo que nosotros comíamos. Los manteníamos en un área rodeada por el río y en medio de la hierba alta, entonces no tenían a dónde correr. Nunca sentimos la necesidad de encadenarlos.

Tratábamos su cultura con respeto y cuidábamos su fe y cultura. Si los secuestrados eran musulmanes, se les permitía sacrificar el pollo de manera halal. Aún tenemos relación con varias personas a las que secuestramos, y nos vemos en ocasiones como bodas.

¿Solo eras un baghees (bandido) o fuiste impulsado por una ideología?

Soy un ambedkarita intransigente (alguien que practica el ambedkarismo, un conjunto de ideas inspiradas por el Dr. Babasaheb Ambedkar cuya filosofía involucró el uso de la política social como una herramienta para lograr el resultado final que es la justicia social y la igualdad social). Fue Ambedkar quien redactó la Constitución de la India, que otorga a todos el mismo estatus, independientemente de la casta. Creo que todos tenemos sangre roja, por lo que no debería haber desigualdad.

Creo que la policía y la administración son cómplices de mantener vivas estas desigualdades. Si la persona que ha sido explotada por la sociedad durante siglos, ahora es nuevamente explotada por la administración que debería haberlo protegido, ¿qué más le queda? En ese caso, no está mal que se rebele. ¿Qué se supone que deberíamos hacer? ¿Morir en sus manos?

¿De dónde eran los miembros de tu pandilla?

La pandilla estaba formada por hombres que habían sido acosados por la policía o sus aldeanos. La mayoría de ellos provenían de aldeas y ciudades de hombres como Budain, Aligarh, Etah, Farrukhabad, y en su mayoría eran dalits, OBC (otras clases inferiores) y un par de hombres musulmanes.

En el bosque, todos éramos familia, pasábamos el día bromeando y poniéndonos sobrenombres extraños. Todos cumplían con sus responsabilidades, como lavar sus platos después de comer y poner la basura en una bolsa que llevamos para borrar nuestras huellas. Había turnos para vigilar mientras otros dormían.

Cada uno tenía diferentes responsabilidades. Yo era el comando central, quien planeaba todo; otro era el tirador; y alguien más estaba a cargo de la navegación. Nunca nos quedábamos en un lugar por mucho tiempo, pero nunca nos alejábamos demasiado del Ganges. Ni siquiera sabíamos hacia dónde nos dirigíamos, por lo que la policía no tenía ni idea de nuestros movimientos.

¿Alguna vez tuvieron encuentros violentos con sus enemigos o con la policía?

Thakurs eran nuestros enemigos, y solían cambiar sus nombres al entrar en nuestro territorio. Usaban a los policías, quienes tramaron muchos planes para matarnos. Dependíamos de los lugareños.

La pelea más intensa ocurrió una mañana temprano al año o dos antes de que nos disolviéramos. Hubo cientos de disparos entre nosotros y la policía. Dos de mis hombres perdieron la vida, mientras que 11 policías resultaron gravemente heridos. Después de su muerte, ni siquiera pudimos informar a sus familias, ya que la policía nos atraparía. Se enteraron del destino de sus seres queridos a través de los periódicos.

Cuando mis hombres se fueron de casa, les dijeron a sus familias que quizás no regresarían con vida. Y la mayoría de ellos no lo hizo. Algunos murieron a manos de la policía, otros por enfermedades en el bosque y los restantes por la vejez. Soy uno de los pocos que quedan vivos.

¿Por qué decidiste rendirte?

Alguien a quien admiro me convenció de que abandonara las armas y, en cambio, promoviera nuestra causa uniéndome a la política. Me rendí en 1990, después de que un oficial de policía de alto rango nos convenció de que no nos harían daño. Les daríamos información sobre otros criminales. Estas discusiones fueron muy confidenciales. Pasé los siguientes cuatro años en prisión por mis delitos, después de hacer los tratos.

¿Cómo fue tu carrera política posterior?

Competí en mis primeras elecciones en 1991, cuando todavía estaba en la cárcel, por el puesto de MLA (Miembro de la Asamblea Legislativa) del distrito electoral de Amanpur, que representa al Partido Bahujan Samaj. Perdí por 1,200 votos en una elección donde se llevaron a cabo muchos aparejos. Más tarde, volví a competir por el asiento tres veces, llegando tercero y cuarto en el boleto de Janata Dal. Mi comunidad y otras castas inferiores fueron quienes me apoyaron.

Luego gané las elecciones para el distrito panchayat y me convertí en el jefe de mi aldea. Actualmente soy el jefe de bloque, y asociado con el Partido Samajwadi.

¿Crees que la situación que te convirtió en criminal ha cambiado?

La discriminación contra los dalits sigue ahí; solo la forma ha cambiado. Ambedkar se imaginaba que los Dalits llegarían al mismo nivel social y económico que las castas superiores dentro de una década, pero esto no ha sucedido en 70 años. Para permitir esto, los oprimidos deben estar conscientes de su opresión y sus derechos políticos. Eso es la mitad de la batalla ganada.

Recoger armas y secuestrar personas también fue un tipo de política adaptada a los tiempos, pero ahora es para la representación y los derechos.

