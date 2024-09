Diez preguntas que siempre quisiste hacerle a una médium

Artículo publicado originalmente por VICE Portugal.

Eva Mendonça es una médium espiritual que asegura ser capaz de ver gente muerta. Dice que descubrió su talento mientras trabajaba leyendo el tarot, y desde entonces empezó a estudiar en Arthur Findlay College of Spiritualism en Essex, Inglaterra.

Personalmente, siempre he sido escéptica cuando se trata de todo lo espiritual. Soy alguien que sopesa los datos duros y fríos antes de creer en cualquier cosa. Sin embargo, por más escéptica que pueda ser, también soy extremadamente curiosa. Así que cuando un amigo mutuo me presentó a Eva, aproveché la oportunidad de hablar con ella acerca de celebridades muertas con las que ha hablado, sobre cómo es realmente el mundo espiritual, y si es saludable o no para una persona conocer su propio futuro.

VICE: ¿Qué significa exactamente ser una médium?

Eva Mendonça: Una médium tiene la habilidad de conectarse conscientemente con la dimensión espiritual. Somos el puente entre el mundo humano y el espiritual.

¿Puedes ver gente muerta y hablarles?

Sí, lo he hecho. Pero principalmente los siento, en un nivel psíquico. Me dan información y me hablan, pero en una forma no vocal. Como si los conociera de siempre, incluso cuando no nos conocimos en vida. Es lo que en el negocio llamamos «conocimiento interior».



¿Cómo descubriste tu talento?

Trabajaba leyendo el tarot cuando, en medio de una sesión con una cliente frecuente, escuché una voz interior diciéndome que parara y me concentrara. Miré hacia arriba y noté a una mujer sentada a mi lado, vestida de negro y sosteniendo un bebé. Instintivamente, sabía que era la madre de la cliente a la que le estaba leyendo las cartas. Empecé a preguntarme cómo era posible que estuviera obteniendo esta información acerca de la mujer, y cómo era capaz de comunicarse conmigo sin usar ninguno de los cinco sentidos.

Fue ahí y luego me di cuenta de que tenía esta habilidad para sentir otras dimensiones. Desde ese momento, comencé a estudiar el asunto con más detalle—incluso me mudé a Inglaterra para estudiar en la Arthur Findlay College of Spiritualism. Al principio, todo esto fue impactante para mí, pero hoy en día sé que la intuición es mucho más natural a la condición humana que lo que cree la mayoría de personas.

¿Alguna vez te has enamorado de un espíritu?

No, ¡gracias a Dios! Aunque, sé que eso puede suceder —así que es por eso que realmente espero que no me pase a mí; debe ser una cosa difícil con la que lidiar. Sin embargo, la mujer que mencioné arriba —la que me ayudó a descubrir mi ‘mediumnidad’— vino a visitarme unos años después cuando estaba estudiando en Inglaterra. Me dijo que ella siempre había estado conmigo y que podía contar con ella. Creo que probablemente le agrado porque fui a la que su hija acudió para sus lecturas de tarot. También soy muy apegada a ella, incluso sin haberla conocido durante su vida.

¿Alguna vez has hablado con una celebridad muerta?

Mi única experiencia con una celebridad de otra dimensión sucedió mientras estaba yendo a la Arthur Findlay. Estábamos aprendiendo a incorporar —una técnica que involucra permitir al espíritu usar tu cuerpo como vehículo y comunicarse a través de ti— y fui capaz de hacerlo. Una vez el espíritu estaba dentro de mí, mi mente perdió contacto con mi cuerpo, justo después de haber escuchado la primera oración: «Hay una fuerza en el electromagnetismo que los humanos llaman amor».

Después de que el espíritu dejó mi cuerpo, mi tutor me dijo que la persona que se incorporó a mí era el mismísimo Albert Einstein, y que había hablado a través de mí por siete minutos seguidos.

Si yo visito a muchos médiums, ¿todos verán lo mismo en mí?

No. Es posible que todos vean el mismo panorama general, pero cada médium representa un canal específico. Todos tenemos nuestras propias maneras de comunicarnos y recibir información.



¿Puedes ver o sentir cosas en las personas solo al caminarles al lado?

Sí. Las intuiciones pueden aparecer en cualquier momento, pero intento mantenerlas lejos. Intento vivir una vida normal, tanto como pueda. Hay algunas cosas que siguen pasando que no puedo evitar, como enterarme de que una mujer está embarazada incluso antes de que ella lo sepa.

¿Eres capaz de leerte a ti misma o ver tu propio futuro?

A veces tengo intuiciones acerca de mí misma, como pensamientos al azar que digo en voz alta y terminan pasando en la vida real. Pero no son muy claros y no practico muy a menudo. A veces, leo el tarot para ayudarme a tomar una decisión, como si vale la pena o no ir a un viaje particularmente caro. Pero en general, no uso mi talento en mí misma.



¿Crees que siempre es mejor saber el futuro con anticipación que esperar y ver?

Esa es una de las razones por las que no lo uso en mí misma. Hay ciertas cosas que es mejor no saber, como si la relación que uno recién empezó va a durar. Si uno sabe que algo va a pasar, y decide cambiar caminos, uno nunca estará verdaderamente seguro si la decisión valió la pena. Por otro lado, si uno tiene la oportunidad de evitar hacer algo de lo que se va a arrepentir, ¿por qué no tomarla?



¿Hay algo espiritual en lo que no creas?

No creo en profetas falsos o en conceptos rígidos, como que el mundo siempre está cambiando y solo las matemáticas pueden ofrecer verdades absolutas. Tampoco creo en las personas que intentan forzar sus creencias en otros; especialmente cuando los médiums lo hacen. Por ejemplo, si siento a alguien que tiene cáncer, lo único que le digo es que debería ir a ver a un doctor. Hay médiums ahí afuera que le dirá directamente que tiene cáncer, cuando no es nuestro trabajo diagnosticar a las personas.



No puedo evitar hacerle una pregunta extra: ¿Puede sentir algo en mí aunque estemos hablando por teléfono?

Mendonça: Bueno, por teléfono no es tan fácil, solo dame un segundo… ¿Tienes un hermano?

Yo: Una hermana.

Mendonça: Eso es. Siento una distancia entre tu hermana y tú.

Yo: Yo vivo en Barcelona y ella vive en Madrid.

Mendonça: La información que estoy obteniendo es que hay un común denominador entre tu hermana y tú, como si hubieran llegado a este mundo como un solo paquete. Tienen una conexión muy fuerte y, a pesar de la distancia física, siempre irán por la vida de la mano. Sobre ti, siento que eres una persona muy positiva que tiende a convertir todas las situaciones en más simples. Tu talón de Aquiles son tus emociones—eres una persona sensible y dejas que tus sentimientos obtengan lo mejor de ti, lo que no es necesariamente algo malo, solo toma más trabajo. Ahora, cuando cierro mis ojos, veo un tren.

Yo: Bueno, me voy a Madrid en un par de semanas y probablemente vaya en tren. O mi casa aquí en Barcelona está al frente de una estación de tren.

Mendonça: Esa es probablemente la razón ¿Ahora te das cuenta de cómo funciona la clarividencia? Yo pregunto por imágenes que tú puedes reconocer.