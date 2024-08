Diez preguntas que siempre quisiste hacerle a un hooligan

Artículo publicado originalmente por VICE Alemania. Leer en alemán.

El preámbulo para la Copa Mundial 2018 se ha centrado mucho en si el vandalismo arruinará el torneo para todos. Y después de conversar con *Dennis, es comprensible que la gente esté preocupada. Es un hooligan orgulloso y seguidor del Dynamo Dresden, un club del este de Alemania perteneciente a la segunda división de la Bundesliga. «No es que yo piense que es bueno herir a la gente», me dijo. «Es solo que me gusta dar golpes».



Videos by VICE

Dennis dice que su padre está orgulloso de su «pasatiempo», pero no le ha dicho a su madre que le gusta participar en peleas organizadas en campos y bosques con decenas de otros hombres adultos que son tan apasionados por darse de golpes como él.

Según la policía alemana, hay aproximadamente 3,643 seguidores de futbol en el país que han sido categorizados oficialmente como «fans violentos», mientras que otros miles son considerados «proclives a la violencia». Hablé con Dennis para descubrir por qué le encantan las peleas, qué tipo de lesiones ha sufrido y si es un peligro para el público.

VICE: ¿Vas a partidos sólo para pelear?

Dennis: No, voy a apoyar al Dynamo. Las peleas en realidad ya no se producen con tanta frecuencia dentro de los estadios. Han pasado casi 20 años desde que hubo una pelea en forma en un campo de futbol. En aquel entonces, los dueños de los clubes alentaban a los hooligans a ser agresivos; nos daban cerveza gratis en el medio tiempo, antes de que empezara todo tras el silbatazo final. Pero la policía realmente lo ha reprimido en la actualidad.

Las peleas reales tienen lugar afuera de los estadios, a veces en campos y bosques. La mayoría de estas peleas duran sólo un par de minutos, pero parece una eternidad. En Alemania y en gran parte de Europa occidental, el vandalismo es parte de nuestra tradición futbolística. Los hooligans de Europa del Este están más interesados en el hockey sobre hielo, el basquetbol e incluso el waterpolo.

¿Cuál es la peor lesión que le has infligido a alguien?

No lo sé porque realmente no me preocupo por mis oponentes. No les envío una tarjeta después para verificar que estén bien. Una vez escuché que alguien a quien golpeé sufrió una fractura doble mandíbula, pero no puedo decir con certeza si esa es la peor lesión que he causado. Tan pronto como golpeo a alguien y se quedan allí, los dejo en paz. Nuestro código de conducta nos marca que tiene que terminar en ese momento.

¿Alguien ha muerto en alguna pelea?

No me ha tocado verlo, pero conozco a alguien que terminó en silla de ruedas. Personalmente, me he roto varios huesos. Una vez me fracturé la muñeca porque golpeé a alguien con demasiada fuerza. Pero dicho esto, los hooligans rusos y polacos son mucho peores que nosotros.

¿Cómo organizas las peleas?

Cada grupo tiene un líder que llama a otros líderes para organizar peleas. Pero nunca planean nada por teléfono. En Alemania, varios hooligans tienen sus teléfonos intervenidos. Luego, los líderes se reúnen en persona para planear dónde vamos a pelear y cuántas personas de cada bando deben asistir. La mayoría de las veces, es entre 10 y 20 sujetos. Los líderes también discutirán los detalles, como asegurarse de que nadie traiga armas o guantes con peso. Siempre uso una concha protectora, y mi preparación consiste en no beber y descansar lo suficiente en los tres días previos a una pelea.

¿Los hooligans se vuelven más estúpidos cuantas más peleas tienen?

Cuando estoy camino al próximo juego, es como si… espera, ¿qué clase de pregunta estúpida es esa? ¿Estás tratando de provocarme?

¿Eres un peligro para el público?

Tal vez. Pero creo que mantengo un poco de equilibrio en mi vida. No busco peleas en mi vida cotidiana, pero si alguien me provoca en la calle, es su culpa lo que ocurra a continuación.

¿Por qué no tienes un pasatiempo más productivo?

A todos nos gustan cosas diferentes, supongo. A algunas personas les gusta cazar rinocerontes en África, a mí me gusta golpear cabezas. Aunque también tengo algunos pasatiempos relajantes. Me gusta la comida italiana, por ejemplo.

¿Todos los hooligans son de extrema derecha?

No soy de extrema derecha, pero supongo que la mitad los hooligans lo son. Cuando convives con ellos, siempre oyes el tipo de bromas que esperarías escuchar: chistes contra judíos, musulmanes, Angela Merkel. De hecho, no creo conocer a ningún hooligan de izquierda.

¿Hay mujeres que se sienten particularmente atraídas hacia los hooligans?

Sí, hay unas cuantas.

¿Toma algún suplemento para volverte más fuerte?

No, no tomo suplementos para entrenar. Prefiero la cocaína.

Sigue a VICE en Facebook , Instagram y Snapchat.