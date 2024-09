Lo que siempre quisiste preguntarle a un maestro de kung-fu

Artículo publicado originalmente por VICE Indonesia.

Odi es un maestro de kung-fu moderno. En las últimas dos décadas, ha dominado prácticamente todas las armas cuerpo a cuerpo y ha entrenado a innumerables estudiantes en competiciones nacionales de wushu en Indonesia.

Indonesia recientemente ganó cinco medallas, incluido el oro, en la competencia de wushu de los Juegos Asiáticos, así que pensamos que era un buen momento para acercarse a Odi y hablar sobre el pasado, presente y futuro del kung-fu en un mundo obsesionado con las artes marciales.

VICE: ¿Cuánto tiempo llevas practicando kung-fu?

Odi: He estado enseñando kung-fu desde 1996. También he entrenado en otras artes marciales como pencak silat y jujitsu brasileño, pero lo que más he estudiado es kung-fu.

¿Cuál es la diferencia entre el kung-fu tradicional y el wushu? ¿Es verdad que el kung-fu ha quedado reducido a una danza y sus formas más floridas hoy en día?

En mi opinión, el wushu prioriza la belleza sobre la función. La velocidad del wushu es sorprendente, pero el alma marcial del arte es casi inexistente porque los movimientos se centran en el estilo en lugar de la sustancia. Por otro lado, el kung-fu tradicional conserva el aspecto marcial a través de la forma y el acondicionamiento adecuados. El wushu tiene dos ramas: taolu, que son formas ensayadas y sanda, que es un deporte de combate. Entonces podrías decir que sanda es la respuesta del wushu al taolu.

¿Cuál el mayor malentendido del kung-fu?

La persona común piensa que el wushu sólo implica el «baile» y que el kung-fu está hecho de un solo estilo. El kung-fu es solo un término genérico; hay muchas escuelas que enseñan diferentes estilos. La persona que viene a la mente de la mayoría de la gente cuando piensa en kung-fu es Bruce Lee, pero el kung-fu no sólo se parece a lo que hace Bruce Lee.

Hay varios videos en YouTube de boxeadores y peleadores de la MMA que desafían a los «maestros del kung-fu» en peleas y obtienen la victoria. En tu opinión, ¿cuál es el mejor estilo de kung-fu para pelear en un torneo de MMA?

Bueno, cada estilo tiene sus fortalezas y debilidades. Creo que lo mejor es aprender qué es útil y descartar lo que no te funciona. No te limites a un solo estilo. Sin embargo, por la misma razón, la utilidad de un estilo depende finalmente de la persona. Si la persona que pelea es un experto entrenado desde hace años, entonces su kung-fu puede ser mortal, pero si la persona que combate acaba de comenzar a entrenar, entonces, por supuesto, solo conocería la «piel» del arte, por así decirlo.

En mi opinión, el kung-fu más simple y fácil de aprender es el wing chun. Es el más fácil de aplicar, el más fácil de aprender y no tiene demasiadas formas que memorizar. Las formas no tienen demasiados movimientos inútiles y las posturas son, al menos en mi opinión, aplicables [en la vida real]. Tal vez otras personas estarán en desacuerdo, pero esta es una experiencia personal.

¿Qué es lo más increíble que has visto hacer a un maestro de kung-fu?

Mmm, lo más común que ve la gente es romper objetos duros… barras de hierro, cemento y grandes bloques de hielo, lo cual es bastante estándar. Pero lo más loco que he visto es la habilidad de «la camisa de hierro». Las personas canalizan su energía chi en ciertas partes de su cuerpo para resistir los golpes de puños o armas. Mi propio maestro dominó esa habilidad.

¿Qué pasa con algunas habilidades menos conocidas que un maestro de kung fu podría, umm… dominar? ¿Cosas que parecen increíbles para la persona promedio?

Lo que mencioné es lo que hay, realmente. Si estamos hablando de algo como levitar o saltar muy alto, diría que está tomado de la televisión. Si tuviéramos ese tipo de conocimiento, nuestros atletas ya habrían ganado medallas de salto de longitud y salto de altura en los Juegos Olímpicos.

¿Cómo defines el chi? ¿Cómo lo cultivas?

Creo que el chi es un tipo de energía en el cuerpo humano. Existe en un estado pasivo o activo y se puede cultivar a través de métodos específicos como la respiración o la meditación. Es algo que debe aprenderse bajo la guía de un maestro, no una habilidad que puedes aprender de manera segura por tu cuenta. Sin una guía adecuada, es posible hacer estallar una arteria o dañar un nervio.

¿Puedes hablarme sobre esta «habilidad del huevo de hierro»? ¿Cómo pueden patear a alguien en la entrepierna y aún así poder tener hijos después?

¡Oh sí! En realidad es una habilidad en la que puedes canalizar tu chi en tus testículos para que sean lo suficientemente fuertes como para jalar un automóvil. Pero eso es shaolin: los monjes entrenan muy duro para poder remolcar un automóvil con su pene.

Sabemos que personas como Ip Man (el maestro de Bruce Lee) sabían cómo hacerlo y él tuvo hijos, así que yo diría que no interfiere mucho con tus posibilidades de reproducirte.

¿Entonces, cómo funciona? ¿Hay algún ejercicio específico que debas hacer primero?

Hay una versión donde los testículos se introducen en la cavidad escrotal usando qigong. Nunca lo he puesto en práctica, pero he oído que puedes lograr esta habilidad al mover tus bolas al abdomen.

¿Puedes prenderle fuego a los objetos o levitar usando qigong?

En mi opinión eso cae en el reino de lo sobrenatural. Al igual que para los humanos normales, eso sería imposible sin la ayuda de algunas «entidades» especiales.

¿Cómo es para ti un día típico de entrenamiento?

Mi rutina de entrenamiento se divide entre las técnicas y el físico. El entrenamiento físico apoya la técnica. Esto incluye correr, lagartijas, abdominales y acondicionamiento general que forjará un cuerpo fuerte. La técnica también debe priorizar la forma y la aplicación. ¿De qué sirve un físico fuerte con una técnica pobre o una buena técnica con un físico deplorable?

¿Cuál es el futuro del kung-fu tradicional?

El kung-fu tradicional tiene que actualizarse. Nosotros, como entrenadores, no podemos quedarnos atrapados en la tradición. Piensen en los teléfonos inteligentes: cada año siguen apareciendo modelos más avanzados que vuelven obsoletos los antiguos. Si nos obligamos a usar modelos o tecnologías antiguas, nos vamos a quedar atrasados. Entonces, la clave aquí es continuar preservando la tradición y al mismo tiempo absorber elementos de la modernidad.

Esta entrevista fue editada por su extensión y para lograr una mayor claridad.