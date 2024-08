Director de ‘Space Jam 2’ habla de sus planes para la película

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Cuando LeBron James anunció en septiembre pasado que finalmente iba a planear la tan anticipada secuela de Space Jam con la producción de Ryan Coogler de Black Panther y la dirección del visionario independiente Terence Nance, fue claro que había armado una alineación espectacular.

Nance, cuya creatividad explosiva llegó a la televisión el año pasado en Random Acts of Flyness, de HBO, es una apuesta interesante, ya que todo lo que toca se convierte en una especie de oro socialmente consciente. Al igual que en Space Jam, el trabajo de Nance rompe los límites del video convencional. El director mezcla con regularidad animación, modelado en arcilla y otras técnicas para crear nuevos mundos visuales. Pero, por lo general, aborda temas menos amigables para los niños, como la supremacía blanca, la violencia policial, las relaciones no monógamas y la masculinidad tóxica, especialmente como una persona que no se ajusta a las convenciones de género. Entonces decidí realizarle una entrevista y preguntarle si tenía planes de desechar las concepciones tradicionales de masculinidad en Space Jam 2. “Estoy bastante seguro de que va a llegar a irrumpir”, me dijo en otoño del año pasado. “Estoy entusiasmado con lo que […] esta película puede llegar a convertirse”.

Parece que James también está buscando transmitir un mensaje más importante con el proyecto. El año pasado le dijo a Hollywood Reporter que los mensajes de empoderamiento en Black Panther lo inspiraron a tomar más en serio Space Jam 2. Además del mensaje original de la película de no renunciar a tus sueños, hay otros conceptos que un director tan introspectivo como Nance podría desentrañar, especialmente si consideramos que los Monstars originales intentaban esclavizar a los Looney Tunes.

Según Nance, él mismo había estado corriendo la voz de que quería dirigir la película mucho antes de que Ryan Coogler lo contactara oficialmente al respecto. “Space Jam es una oportunidad única porque LeBron James es el mejor jugador de basquetbol de la Tierra y un artista que sólo existe una vez por generación”, me explicó Nance. “Quienquiera que sea el mejor jugador de basquetbol de la próxima generación, es probable que no sea un gran actor”. Además, agregó: “Ya que crecí siendo un animador, alguien a quien le encanta dibujar, estoy entusiasmado por trabajar en el proyecto y por conocerlo de una manera más profunda, para aportar ideas desde el punto de vista de la innovación en medios”.

Nance ha sorprendido al público desde su primer largometraje, An Oversimplification of Her Beauty, que pasó de ser un proyecto sin presupuesto para una clase de cine de la Universidad de Nueva York a un gran éxito en el Festival de Cine de Sundance en 2011. Su espectáculo nocturno Random Acts of Flyness es esencialmente un testimonio del potencial creativo ilimitado de una comunidad de artistas negros cuando se le dan los recursos para actualizar su propia visión. Nance comentó que no tuvo que abrirse un carril para sí mismo en Hollywood. En su lugar, se centró en el talento y las historias de su comunidad hasta que apareció un carril. Ahora, con Nance detrás del volante de un presupuesto estimado de 100 millones de dólares para Space Jam 2, no hay forma de saber qué tipo de fenómeno explosivamente negro recibiremos cuando regrese la franquicia.

