Cómo durar más tiempo en la cama, según los actores porno

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Gracias a los chistes baratos de las sitcoms, a los maratones sexuales del porno y a otras presiones culturales y sociales, a muchos hombres les preocupa no durar lo suficiente en la cama. Venirse demasiado rápido es una prueba visceral de que no pueden complacer a una compañera o estar a la altura de las expectativas de masculinidad. Nadie quiere un Hombre de un minuto, después de todo.

En verdad, la mayoría de los hombres no deberían preocuparse por su resistencia sexual. La opinión consensuada entre los terapeutas sexuales parece ser que la mayoría de las parejas heterosexuales piensan que es deseable una penetración vaginal de siete a 13 minutos, pero que de tres a siete minutos es completamente adecuada. Mientras tanto, los estudios del comportamiento sexual humano han encontrado que el hombre promedio puede penetrar durante aproximadamente cinco minutos y medio antes del clímax; pocos duran más de 12 minutos. (Desafortunadamente, los datos sobre las expectativas y desempeños no heterosexuales son más difíciles de conseguir). Todo mundo debería saber para este punto que un abundante juego previo es mucho más importante para un buen encuentro sexual que una sesión interminable de sexo por penetración. De hecho, para muchas mujeres, más de diez minutos de puro martilleo neumático es demasiado. La mayoría de las veces, el sexo estilo porno no es algo que debamos emular. Es algo que hay que temer.

Pero en algún momento de sus vidas, al menos un tercio de los hombres sufren de eyaculación precoz, y se vienen por lo regular en menos de un minuto de sexo con penetración. Una mayor cantidad sufren de eyaculación rápida, en la que se vienen más rápido de lo que les toma a ellos o a su pareja sentirse satisfechos. Las expectativas culturalmente exageradas sobre cuánto tiempo debe durar el sexo con penetración quiere decir que incluso los hombres que pueden durar una cantidad de tiempo respetable siguen sintiéndose verdaderamente angustiados sobre su resistencia.

Si bien algunos hombres afirman que pueden resolver esto mediante el simple uso de un condón para reducir la sensibilidad, no parece funcionar para todos y podría ser algo que prefieran evitar algunas parejas. Otras soluciones químicas, como los antidepresivos ISRS o los sprays que usan lidocaína pueden ayudar a los hombres a reducir las sensaciones y durar más tiempo, y con ello sentirse mejor en sus vidas sexuales. Pero ambos pueden causar efectos secundarios desagradables. En vista de que estas “balas de plata” no son adecuadas para todos, existe una verdadera necesidad de trucos prácticos para ayudar a los hombres que en verdad se sienten preocupados a durar más tiempo en la cama.

Afortunadamente para los hombres consternados con su potencia sexual, hay una profesión que ha convertido el durar más tiempo en una ciencia: ser actor porno. Las escenas de los videos a menudo requieren sexo con penetración de al menos 30 minutos, cuenta el veterano de tres años de la industria Johnny Goodluck, pero a veces más de tres horas. Algunas estrellas, como Steven Holmes, un profesional con más de dos décadas de experiencia, dicen que eso les resulta natural. Muchos otros, sin embargo, como el veterano de 16 años Aaron “Small Hands” Thompson, dicen que no duran tanto tiempo en su vida cotidiana; su esposa es testigo de eso, insiste. Muchos admiten que con frecuencia sienten que van a venirse mucho antes de que termine la escena. “La mayoría de mis días de trabajo los dedico a tratar de no venirme mientras mantengo la impresión de que soy un atleta olímpico del sexo”, relata el veterano de seis años Logan Pierce. Y algunos, como el veterano de 17 años Dick Chibbles, reconocen que en el pasado también tuvieron que lidiar con la eyaculación rápida.

De acuerdo, varias estrellas porno reconocen que pueden durar más frente a la cámara que en la vida real porque los sets de las filmaciones porno no suelen ser muy sexys. “Cuando tienes un equipo que te pide seguir direcciones, además de las acrobacias de la escena en sí”, dice el veterano de 10 años Ryan Driller, “la mayoría de las veces, hay cosas con las que es mucho más fácil distraerse de las que esperarías en tu vida personal”. Algunos actores también usan potenciadores químicos del rendimiento para asegurarse de que puedan hacer una escena; si no pueden hacerlo de manera confiable, no durarán mucho en la industria. La mayoría, sin embargo, han pasado sus carreras desarrollando y practicando una serie de técnicas mentales y físicas para ayudarse a durar más tiempo.

No todos sus consejos son revolucionarios. Gran parte de esto es similar a lo que te diría un terapeuta sexual o una revista de salud masculina. Algunas de sus técnicas requieren tiempo y disciplina para dominar. Es posible que no todos los tips funcionen para todos los hombres, ya que nuestros cuerpos son un poco diferentes. Pero todos se acoplan bien del sexo porno al sexo de la vida real; Driller cree que incluso podrían ser más fáciles y funcionarían mejor en la vida cotidiana, ya que una pareja puede concentrarse por completo en sí misma en lugar de seguir las órdenes de la cámara. Es por eso que Goodluck enfatiza: “Cualquier hombre puede entrenar y experimentar para hacerse más formidable en la cama”.

Para ayudar a los hombres que se sienten profundamente angustiados por su resistencia sexual, VICE le pidió recientemente a Chibbles, Driller, Goodluck, Thompson y Pierce que compartan sus mejores trucos para la resistencia cuando creen que están a punto de venirse. A continuación presentamos sus ideas.

Logan Pierce

Si siento que voy a venirme demasiado pronto, trato de proyectar mi mente en otro lugar, en algún lugar increíblemente soso y aburrido. A veces analizo el momento en mi cabeza: este piso de azulejos es incómodo. Mi coxis probablemente está lastimado. Me pregunto cuánto tiempo hemos estado en esta posición. Tengo la espalda sudorosa y sigo emitiendo esos sonidos húmedos cada vez que empujo.

Si no puedo distraerme, simplemente dejo de concentrarme en mí y lo hago en mi compañera, le hago un poco de sexo oral y recupero el aliento. Tómate un descanso [del sexo con penetración]. Hidrátate.

Realmente no hay ningún secreto para durar más. Sólo la práctica. Práctica, práctica, práctica.

Dick Chibbles

La comunicación es clave. Hazle saber a tu pareja cómo te sientes y si lo que te están haciendo es demasiado intenso. Lo que hace la mayoría del talento masculino en una escena es que si estamos cerca de venirnos y, por ejemplo, la chica está montada encima de nosotros, le damos un golpecito en la pierna donde la cámara no puede ver. Eso quiere decir: “Oye, cambia un poco el ritmo. Me estás acercando y todavía tenemos otros 45 minutos para coger”.

No tengas miedo de expresar alguna preocupación sobre no durar lo suficiente. Si le gustas a tu pareja, hará lo que una novia mía hizo hace muchos años: [ayudarte y comunicarse contigo]. Quién sabe, tal vez ella cambie tu vida también.

También utilizo una técnica de respiración que he desarrollado a lo largo de los años para mantener mi concentración y casi acallar la sensación en mi pene. Me concentro más en el sonido de mi respiración. El aumento del flujo de oxígeno aumenta la firmeza de mi erección y me mantiene en control de mi cuerpo.

Otra cosa que hago cuando estoy cerca es jalarme los testículos. Por lo general comienzan lejos del cuerpo durante el sexo y cuanto más te acercas a la eyaculación se repliegan más. Me parece que si tiro de ellos, como si los estirara un poco, se restablece el tiempo que me queda. Sé que suena raro, pero pruébenlo alguna vez y se sorprenderán de ver que funciona.

¡También, por el amor de Dios, señores, háganle sexo oral a sus parejas! Conozcan sus cuerpos. Denles el regalo del éxtasis incluso antes de que empiece el sexo con penetración. Al menos si no duran tanto tiempo, sabrán que las han hecho quedar satisfechas. Eso, a su vez, aumentará su confianza y los ayudará a durar más tiempo.

Johnny Goodluck

Ejercicios de Kegel masculinos. Los hombres tienen músculos pélvicos. Son los mismos que usas para detener el flujo de la orina. La mayoría de los hombres saben que existe un apretón que puedes hacer a mitad del chorro. El secreto para poder aguantar es la resistencia de estos músculos. Si están en forma, puedes evitar eyacular tanto tiempo como lo necesites. Hay formas de ejercitarlos, como cualquier otro músculo.

Puedes practicar ejercicios de Kegel para hombres mientras te masturbas, o con una compañera. Hay un buen buen libro, Male Pelvic Fitness, que explica el funcionamiento de estos músculos. También puedes buscar fácilmente en Google una buena rutina de ejercicio. Es muy fácil encontrar la información. La mayoría de los hombres simplemente no lo saben.

Algunas personas, incluido yo mismo, tenemos ciertas posiciones en las que es más fácil resistir o llegar al clímax. Conocer tu cuerpo y cuáles son tus mejores posiciones es crucial. Sin embargo, debes tener el deseo de aprender y practicar mucho. ¡Pero puedes divertirte con eso! La próxima vez que tengas un tiempo a solas o te sientas cómodo jugando con tu pareja, intenta ver cuánto tiempo puedes aguantar. Si sientes que te vienes, detente, reinicia y continúa. Tal vez intenta una posición diferente.

Aaron Thompson

Lo primero que hago si siento que me voy a venir demasiado pronto es encontrar un lugar para esconder mi cara, no en la dirección de la toma, por supuesto. Luego me muerdo la mejilla o el dedo. Fuerte. Bastante fuerte. Por lo general, la punzada de dolor disminuye un poco mi erección y puedo concentrarme de nuevo.

Ryan Driller

Me enfoco en la chica o las chicas con las que estoy teniendo sexo, en su placer sobre el mío. Si te centras en su placer y las ayudas a excitarse, probablemente ni siquiera te des cuenta de lo que estás sintiendo. La mejor parte es que ella querrá corresponderte después. Entonces es una situación donde todos ganan.

Si te estás acercando demasiado, cambia las posiciones, el ángulo y el ritmo. Haz que el sexo se sienta totalmente diferente. Si aún es demasiado, salte y comienza a hacerle sexo oral. Deja tu pito en paz.

Muchas veces, usamos mucho lubricante para las escenas, ya que cogemos durante más tiempo que la mayoría de las personas. Demasiado lubricante puede funcionar como un amortiguador y una especie de agente adormecedor. No como un anestésico real, sino como un guante. Entonces eso puede ayudar a prolongar la eyaculación.