El creador de ‘Black Mirror’ nos habla del primer episodio de la cuarta temporada

Black Mirror, la serie favorita de todos por sus temas distópicos y que nos provoca ansiedad tecnológica, regresó la semana pasada con seis nuevos capítulos. El primero en la lista es «USS Callister», una nave espacial similar a aquella en Star Trek pero con un toque especial. Las misiones poco originales que suceden a bordo en realidad forman parte de un videojuego ejecutado en la computadora personal de un desarrollador.

La entrevista contiene un par de spoilers.

Videos by VICE

VICE: ¿Cómo nació la idea para este episodio? ¿Sabías de antemano que querías hacer algo en el espacio?

Charlie Brooker: Así fue como surgió la discusión, literalmente. Estábamos en el set de «Playtest» de la tercera temporada. Hablábamos de lo que haríamos después, porque en ese entonces ya habíamos comenzado a planear esta temporada. Entonces pensamos, «¿qué no hemos hecho hasta el momento? Un musical o temas de policía procesal».

El espacio era algo con lo que no habíamos trabajado. ¿Qué haría del espacio un episodio de Black Mirror? En particular porque los efectos especiales que usamos en ‘Playtest’ son una herramienta que no habíamos explotado del todo en las cosas que escribo. ¿Qué sucedería si me atrevía? Aprovechando que nos encontrábamos en el set, platiqué con el encargado de los efectos especiales. De ahí surgió todo.

Relacionados: ¿Qué hace a ‘Black Mirror’ la serie más oscura de la televisión?

¿Cómo difiere la creación de un episodio exitoso como este comparado con aquellos que tienen una sensación más independiente?

Es raro porque es un episodio bastante mainstream de muchas maneras, estructuralmente es algo tradicional, a pesar de que explora lugares extraños y desviaciones. Fue coescrito con William Bridges. Los dos escribimos «Shut Up and Dance» en la tercera temporada. Aquel fue un episodio diferente, casi su opuesto. Se lleva a cabo en el mundo real, en el aquí y el ahora, y en este sentido era muy palpable. De un momento a otro, se nos ocurrió un episodio de este tamaño, muy diferente. Fue divertido y un reto distinto. Lo único que intentamos hacer con la serie es hacer cosas diferentes de lo que viste en la temporada pasada.

Yo diría que en esta temporada dimos muchas vueltas inesperadas en temas de tono, género, estilo. Cada episodio fue distinto esta vez.

Algo que tengo presente en mi mente de la serie es el grado de explotación sexual en el corazón de muchas historias o parte de ellas, es decir, hay una dinámica de poder en juego.

«Callister» es una historia sobre el poder. Es una historia sobre un tirano. Es complicada. Alguien me había dicho que Black Mirror contiene mucho sexo, pero no lo creí. Quizás hablaba de «15 Million Merits». Pero yo diría que este episodio tiene que ver más con el poder, con un extraño mundo de fantasía, una fantasía extraña basada en este mundo de ciencia ficción vintage ultramasculino.

A lo que me refiero es que siempre que hay nuevas dinámicas de poder provenientes de las dinámicas de tecnología, siempre exploraremos…

Las ramificaciones.

Así es.

Supongo que se debe a que, con algo de suerte, las historias se relacionan, y creo que en la mayoría de las historias de ciencia ficción no se explora del todo el sexo más allá del que se lleva a cabo entre robots. Se podría decir que hicimos algo así en el episodio «Be Right Back». En efecto, el sexo aparece en varios episodios pero no creo que tengan la intención de hablar de ello. Por lo general hablan de otra cosa. En el caso particular de «USS Callister» se habla del poder y tiranía, a diferencia de episodios como «Arkangel» que trata del cuidado de los padres y su protección.

Relacionados: Cómo ‘Black Mirror’ pasó de ser un show inteligente a una serie para masas

Creo que también se explora el resentimiento: hacia las mujeres, hacia el éxito, hacia las personas que suelen ser muy buenas para usar la tecnología.

Existe un elemento del cual él siente resentimiento. Es así con todos. Muestra su resentimiento a los hombres y mujeres con los que trata. No sé qué sucede con las personas que trabajan en el ámbito tecnológico que los hace más propensos a la misoginia y ese tipo de cosas. Es un episodio engañoso porque todo esto son elementos dentro de la historia, pero no se enfoca en ello. Creo que tiene que ver más con que la persona de la historia no está bien en general. Es interesante. Todos parecen decir que el episodio se trata de cosas diferentes.

Leí un artículo sobre cómo las cintas de superhéroes la están pasando mal porque dependen demasiado de la franquicia. El espectador tiene mucho más certeza que antes de que nadie va a morir. Pero en este episodio como en «White Christmas», te las ingenias para encontrarle un destino a tus personajes mucho peor que la muerte.

Sí, nos gusta incluir de vez en cuando una que otra pesadilla aterradora existencial. No estaríamos hablando de Black Mirror si no hubiera presencia alguna de ello en su esencia. En particular, no disfruto mucho las películas de superhéroes. Me refiero a que puedo verlas para pasar el rato, pero no pongo mucha atención a los detalles. No soy Iron Man, nunca seré Thor, aunque sí he escuchado que Thor Ragnarok es bastante entretenida. En general, no me puedo relacionar con lo que veo en las cintas de superhéroes, pero en la serie creo que puedes sentir empatía por los personajes en un nivel primario.

Especialmente en este episodio, donde están vinculados con personas reales comunes y corrientes que trabajan en una oficina.

Así es, incluso hasta nuestros episodios más fantasiosos tienen un elemento que los hace ver o sentir más palpables. Espero lo hayamos logrado en «Callister».

Black Mirror está disponible en Netflix

@samwolfson