El director de ‘The Last Jedi’ explicó el final de la película

Incluso si todavía no has visto The Last Jedi, no es un secreto que se ha convertido en una de las películas de Star Wars que más divisiones ha causado. Ahora, después de semanas de análisis y críticas de los fans en internet, con discusiones sobre qué tipo de habilidades de fuerza puede o no puede usar Luke Skywalker en el universo de Star Wars, el director Rian Johnson finalmente decidió intervenir.



[Doble, o «Similfuturus», le permite a un Jedi crear un duplicado de corta duración de sí mismo o de un objeto externo que visualmente no se distingue del verdadero. Aquellos que han perfeccionado esta habilidad pueden crear fantasmas de cualquier persona de su elección o hacer que un enemigo crea que está viendo más objetos —como droides— de los que realmente existen.]

La tormenta de tuits de Johnson sirve para callarle la boca a cualquier hater que argumenta que el poder de «proyección de fuerza» de Luke en el clímax de la película es pura mamada. De acuerdo con el libro de 2010, Star Wars: The Jedi Path, ese truco meditativo del doppelgänger que Luke usa al final de la película, cuando ayuda a la Resistencia a escapar, está incluido en los textos Jedi.

¡Resulta que Johnson se mantuvo fiel al Universo Expandido tan amado por sus críticos superfans, ¡y parece haber funcionado!

