El precio de convertirse en Rey Mago

El día de los Reyes Magos es la celebración con la que se cierra el mexicanísimo maratón Guadalupe-Reyes. Y al igual que en la competencia deportiva, ese último tramo se corre con la reserva. El último jalón en este caso es económico. “La bendición” no se puede quedar sin sus regalos de reyes aunque no sepa el significado de la fecha.



La Biblia cuenta que tres magos viajaron desde las tierras del Oriente a Belem para adorar al Niño Jesús y obsequiarle oro, mirra e incienso. Es una celebración que al igual que la piñata y las posadas sirvió como herramienta de evangelización a los Conquistadores. Ellos, los Reyes Magos, son los que traen los regalos a los niños emulando el acto que hicieron con el redentor cristiano, solo que en lugar de las simbólicas ofrendas, a los niños mexicanos les dejan juguetes. Aunque no es tan fácil lograr la gracia de los Reyes: si uno no se porta bien durante el año, puede recibir un trozo de carbón.

Ser Rey Mago en el contexto mexicano cuesta. De acuerdo con el informe “En busca del juguete prometido”, realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), el juguete más económico —un Max Steel misión arrecife— cuesta entre 69 y 119 pesos, dependiendo del establecimiento donde se adquiera. Las consolas de videojuegos, uno de los objetos más pedidos en las cartas dirigidas a Melchor, Gaspar y Baltazar, registran los precios más altos: entre 8,399 y 10,899 pesos.

Es por eso que muchos padres deciden ir a los tianguis o bazares que se instalan en algunas colonias para encontrar mejores precios. No importa que el objeto carezca de garantía —a las 7 de la mañana del 6 de enero, todos los puestos de juguetes se levantan y dejan libre la calle, hasta el siguiente año—, de lo que se trata es que rindan los mil o dos mil pesos que en promedio gastan los Reyes Magos en la noche previa.

Por supuesto eso no incluye la michelada con chamoy, Miguelito, ajonjolí, gomitas y demás ingredientes que a los chilangos nos gusta agregar a la cerveza. O las donas gigantes de moca directamente de Chalco, que quitan el hambre sin empalagar el gusto. O los tacos al pastor al dos por uno, o la rosca rellena de crema.

Salimos a recorrer algunos de estos bazares para platicar con los padres, abuelos, tíos convertidos en Reyes Magos. Para todos ellos no importó la forma de conseguir el regalo, ya sea nuevo o reciclado. De niños gozaron con la sorpresa del juguete esperado y también sintieron el golpe de realidad cuando no recibieron nada. Y esto es lo último que quieren para sus “bendiciones”.

VICE: ¿Desde cuándo eres Rey Mago?

Eduardo Díaz: ¡Uy!, ya tengo 16 años. Mi primer hijo lo tuve muy chico, a los 19. Llevo para seis niños: mis hijos y aparte para dos sobrinos y dos amiguitos míos.

¿Qué regalos piden los niños a los Reyes Magos?

Pistolas Nerff, todo mundo las quiere; siempre en alguna carta alguien pide algo de Cars. Y las niñas Monster High, la Princesa Sofía y el Hatchimals, ese que viene en huevos. Es lo que más están pidiendo ahorita.

¿Es caro ser Rey Mago?

Sí. Te avientas unos mil pesos por niño, buscándole, porque hay juguetes que uno solo cuesta dos mil pesos.

¿Por qué decidiste venir la noche del cinco y no comprar en otra fecha?

Encuentras más barato. Es un albur, puedes encontrarlo muy caro o muy barato dependiendo de qué humor anden los vendedores. Desde antes del 24 de diciembre estoy yendo a jugueterías, a otros lados. Ya me di dos vueltas por aquí. Tienes que ir sondeándole, porque si no, no te alcanza.

¿De niño, cuál fue el mejor regalo que te trajeron los Reyes Magos?

Un Atari 2600. Esa vez también nos trajeron juguetes de Star Wars, en ese tiempo nos los valorabas. Ahorita un juguete de esos te cuesta oro.

VICE: ¿Desde cuando eres Rey Mago?

Isaac: Unos cinco años, más o menos, para un par de sobrinos.

¿Qué fue lo pidieron más este año los niños?

Lo que anda de moda: Liga de las Justicia, Star Wars, Coco. Generalmente con lo que está de temporada.

¿Cómo planeas la compra de regalos?

Generalmente procuramos ir checando precios, comparando lugares también, la accesibilidad, la seguridad. Preferentemente tratamos de hacer las compras antes pero a veces dejamos algo para venir la mera noche a la verbena.

¿Qué otros sitios visitas?

El Centro, la Lagunilla, al Mercado de Sonora, que es la otra verbena grande. Nosotros venimos desde Ecatepec, entonces a veces en los mercadillos locales también buscamos. Empezamos desde mediados de diciembre, a veces pasando la navidad ya buscamos. Y también para ajustar el presupuesto.

¿Cuánto cuesta ser Rey Mago?

En mi caso, yo les doy algo, y sus papás y los abuelos. Entre todos nos gastamos en promedio unos dos mil, tres mil pesos para un par de niñas.

¿Recuerdas el mejor reglo que te trajeron los Reyes Magos cuando eras niño?

Sí, cómo no. Me tocaron las colecciones originales de Playmobil: el set completo de mineros, la lancha de motor eléctrico. Caballeros del Zodiaco, los sets originales. Era lo que pedía y sí trataban de complacerme aunque me portara mal.

VICE: ¿Cuánto lleva asumiendo el papel de Rey Mago?

Felipa Rivera Hernández: Ya 37 años. Todavía les dejo reyes a mis hijos, aunque sea una pijama.

¿En estos 37 años han cambiado mucho los juguetes que piden los niños?

Sí. Antes había juguetes mexicanos: el trompo, el yoyo, todo eso con lo que jugaban, pero ahora no los quieren, ni les gustan. Ahora de plano los niños ya piden una tablet o un teléfono celular. ¡De veras! Y están chiquitos. Mis nietos tienen ocho y siete años.

¿A usted cómo le iba con los reyes magos cuando era niña?

A mí de plano no me dejaban los reyes nada porque nosotros éramos once hermanos y nada más mi papá trabajaba. Ni de niña ni de adolescente. A mí no me traían. Era muy difícil porque siempre uno añora aunque sea una pelota, una muñequita, pero de plano no. Nada. No había dinero. O comíamos o jugábamos.

¿Y de adulta alguna vez le dejaron algo?

Sí. De hecho desde que yo me casé. A mí me dejaban un muñeco, una pulsera o algo de parte de mi esposo. Si no me dejaban me llevaba a escoger qué quería. El primer regalo que me dejaron los reyes fue un muñeco que yo escogí, de vinil. Me han dejado bastantes regalos pero me acuerdo mucho de ese muñeco porque fue el primero. Mi esposo es mecánico, así que a veces hay y a veces no tan bien, pero él siempre hace el esfuerzo de dejarle a mis hijos y dejarme a mí cada año. Ya tiene como cuatro años que le dije que ya no me deje, pero se enoja.

VICE: ¿Cuánto tiempo llevas surtiendo a los Reyes Magos?

Rodolfo (nombre ficticio): Lo que va de esta temporada. Es la primera vez.

¿Por qué decidiste vender solo balones?

Porque es un juguete que ya casi no se usa y a pesar de eso está funcionando. Es económico porque los juguetes están muy caros. Aquí el vecino tiene una de las guitarras de Coco y cuesta dos mil pesos ¡Y no hace nada!

¿También eres Rey Mago?

Sí, este año es el primero. Le va a ir bien porque a parte de los obsequios que conseguimos para él, en las casas de los abuelos le van a traer. Es el primer nieto, imagínate, se va a rayar.

¿Cuanto te costó ser Rey Mago?

No mucho porque el niño esta pequeño todavía. En promedio me fui con 350 pesos.

¿Recuerdas cual fue el mejor regalo que te dejaron los reyes de niño?

Claro que sí: la avalancha, era el juguete de la época.

VICE: ¿Cuanto te costó ser Rey Mago?

Gerardo Pérez : Yo no les voy a dejar ni madres porque no tengo dinero —el hombre no puede contenerse y dos lagrimas se le escapan. Aunque no se le nota la borrachera, en cuanto habla escupe aliento a alcohol fermentado—. Pero mira, le llevo su bicicleta a mi hijo. Yo llego con la bici de mi hijo hasta donde llegue. Le voy a regalar algo que ya le había regalado. Nos separamos mi mujer y ella se la quiere volver a dar.

Este año estuvo dura la situación.

Demasiado, carnal. No habrá reyes para mis hijos. Les vamos a llevar sus mismo juguetes. ¿Tú crees que no se van a dar cuenta? Mi hijo tiene siete y el otro uno y medio. Ahorita estoy sin chamba. Me dedico a la limpieza, trabajaba bien pero valió verga. La soledad, se van y te dejan solo, eso te hace valer verga y yo renuncié a mi trabajo. Pero no hay pedo. Al rato les llevaré mejores cosas. Es triste, pero de que llego con la bicicleta de mi hijo, llego.

VICE: ¿Desde cuando es rey mago?

Cruz Palapa: Ya tiene varias lunas y varios eneros y diciembres. Son cincuenta y tantos años. Ahora soy Rey Mago de mi última hija, de ocho años. Este caballo que traigo es para la nieta, que tiene un año.

¿Qué piden ahora los niños?

Mi hija pidió una muñeca y una casita de esas de madera y le compramos otras cosas más.

¿Es caro ser Rey mago?

Sí, ya en la actualidad es caro. Con mi primer hijo, a lo mejor con 500 pesos ya me traía un buen de juguetes. Ahorita tan solo con una vienes gastando mínimo unos cuatro mil pesos. Compro en los bazares porque hay más variedad. Normalmente vengo en el mero día porque encuentro más barato.

¿Cuál fue el mejor regalo que le trajeron los Reyes Magos cuando era niño?

Los carritos de guerra con soldaditos. Antes había juguetes más artesanal, más tradicionales que ahora. En la actualidad ya hay más tecnología.