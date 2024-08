La historia detrás del tipo que se casó con un holograma de anime en Japón

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.



Cuando un hombre se casa con un maldito holograma, es seguro que aparecerá en los titulares de todo el mundo. Eso fue exactamente lo que sucedió esta semana, cuando un hombre llamado Akihiko Kondo se “casó” con un holograma de un personaje de anime llamado “Hatsune Miku”. Miku no es real. Es un personaje de dibujos animados que tiene 16 años y tiene el cabello del color de un algodón de azúcar. También es una gran estrella del pop que da conciertos en Japón, Nueva York y Los Ángeles, a pesar de que en realidad no existe. ¿Siguen ahí? Bien.

Entonces, ¿cómo un hombre de carne y hueso se enamora de un holograma? Tiene mucho que ver con estos hologramas de escritorio hechos por Gatebox, una compañía que realiza una selección ideal para las predilecciones sexuales de las personas solitarias. Estas cajas de vidrio proyectan una versión holográfica de personajes populares de anime con los que puedes interactuar, aunque de una manera mucho más limitada de lo que podrías hablar con una mujer de la vida real.

Ahora, de vuelta a la “boda”. Kondo, le dijo a AFP que no estaba enamorado de Miku, la estrella del pop, per se, sino de Miku la que vive en el escritorio de su casa.

“Estoy enamorado de todo el concepto de Hatsune Miku, pero me casé con la Miku de mi casa”, le dijo a AFP en un extraño juego de palabras que solo tiene sentido en 2018. No existe una verdadera Miku, solo un concepto y un montón de Mikus privadas que puedes comprar por 2,800 dólares.

Ahora, su Miku es más que un holograma que habla. Además de decirle adiós cuando se dirige al trabajo cada mañana, también puede enviarle un mensaje a Miku desde su celular cuando va de regreso a casa y ella enciende las luces. Incluso le dice que no se levante demasiado tarde y, presumiblemente, también puede despertarlo, lo cual es bueno y todo hasta que te das cuenta de que todo lo que Miku hace por su nuevo “marido” es lo mismo que un Eco de Amazon podría hacer. Hace que te preguntes si también Amazon recibiría un montón de propuestas de matrimonio si Alexa pareciera una caricatura pre-adolescente con ojos de ardilla en lugar de una lata de café futurista.

Gatebox, en una señal de que conoce a su audiencia demasiado bien, ofrece a los clientes un “certificado de matrimonio” para su Miku. De acuerdo con el informe de la AFP, a estos sindicatos matrimoniales se les llama de “dimensión transversal” y ha enviado más de 3,700 de ellos hasta la fecha.

Pero, ¿qué pasa con las cosas que un holograma no puede hacer, como dormir en la cama contigo o caminar hacia al altar? Bueno, Kondo le dijo a AFP que duerme con un waifu dakimakura, o una almohada corporal de su novia Miku, todas las noches. Y el día de su boda, llevaba una versión pequeña de Miku, que era aproximadamente del tamaño de un cachorro, caminando junto con él al altar.

40 personas asistieron a su boda de 17,500 dólares. Pero, lamentablemente, la madre de Kondo, así como el resto de su familia, rechazaron la invitación.

“Para mamá, no era algo que celebrar”, le dijo Kondo a la AFP.

Sí, te entendemos, todo esto es muy raro. Al igual que hace nueve años, cuando otro hombre japonés se casó con un personaje de un juego de citas popular que vivía en su Nintendo DS. O cuando un hombre en Corea del Sur se casó con una almohada corporal con una imagen de Fate Testarossa, una chica mágica del anime, en una ceremonia real.

Pero también es indicativo de un problema real en Japón: un cambio demográfico que algunos economistas ahora llaman una “bomba de tiempo”. En pocas palabras: Japón, como nación, está envejeciendo. La edad promedio en Japón es de 46,1 años. En China, es 36,7. En Indonesia, es 29,2. En Filipinas son mucho más jóvenes, la edad promedio es de 22,4.

Este envejecimiento de Japón viene con consecuencias. Hay más personas que dejan el trabajo debido a su vejez que las que nacen para reemplazarlos. Esta es la razón por la cual los economistas lo llaman una bomba de tiempo, con la idea de que, eventualmente, esto tendrá un efecto muy real y dramático en la economía nacional.

Ahora hay una epidemia de personas mayores que mueren solas en tristes complejos de apartamentos completamente desprovistos de jóvenes. Y hay tan pocos trabajadores nuevos que se ocupan de estas personas de edad avanzada que una encuesta reciente encontró que el 80 por ciento de las personas en Japón prefieren dejar los cuidados de su vejez en manos de robots. (Ya existe un anime sobre este asunto).

Entonces, ¿por qué sucede todo esto? Una tasa de natalidad en descenso. La tasa de natalidad de Japón es de 1,41, muy por debajo de la tasa de 2,2 que la mayoría de los expertos creen que es necesaria para mantener a la población de un país saludable y económicamente viable. Y no es porque los japoneses no quieran tener relaciones sexuales, a pesar de lo que se rumora. Es porque la mayoría no pueden darse el lujo de tener un hijo.

Japón tiene una de las fuerzas laborales con más exceso de trabajo del mundo, tanto que en realidad está matando gente. A eso agrégale un serio problema con el techo de cristal para las mujeres y tienes como resultado una cultura de trabajo que prioriza permanecer sin hijos mientras sea humanamente posible. No podemos culpar a la gente por sentirse un poco sola.

Entonces, el hecho de que un hombre se haya casado con un holograma, tal vez sólo sea una rareza más de Japón. O quizás sólo sea el capitalismo tardío.