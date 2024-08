El empleado de esta tienda de cannabis ahuyentó a unos ladrones con un bong

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

Ha pasado mucho tiempo desde que una persona entrara al Salón de la Fama de los tipos más rudos del mundo.

Desde los días en que Kimbo Slice peleaba contra extraños en los patios traseros para alimentar a su familia, no hemos tenido un contendiente. Eso cambia hoy, ya que me gustaría proponer a este empleado de una tienda de cannabis que peleó contra tres ladrones con un bong después de que le rociaran el rostro con spray de pimienta como parte de ese canon de tipos rudos. Acompáñenme mientras expongo mi caso, ya que todo fue captado en video.

De hecho, el video, que fue publicado en internet por un usuario llamado Big Daddy Dishrags, es casi demasiado perfecto para ser real. Pero una rápida verificación del Servicio de Policía de Tyendinaga muestra un mensaje de Facebook que describe lo sucedido y solicita la asistencia del público para identificar a los sospechosos. La policía dice que el incidente ocurrió el 6 de septiembre, alrededor de las 4 PM, en el Mercado de Productores de Cannabis Recreativa en Shannonville, a unos 200 kilómetros al noreste de Toronto, Canadá.

La policía alega que los tres hombres que entraron a la tienda encontraron una “gran resistencia” por parte de un “empleado del Territorio Mohawk de Tyendinaga”. Aunque es una extraña elección de vocabulario para algunos policías, “gran resistencia” es una descripción precisa. Sin más preámbulos, observemos qué significa esto.

El video comienza tranquilamente con una empleada y su compañero de trabajo caminando por la tienda. El hombre camina detrás del mostrador con el perro más pequeño que jamás hayan visto. Luego, después de unos 50 segundos sin que pase nada, la monotonía termina abruptamente.

Tres hombres vestidos con sudaderas negras con máscaras y guantes de hule se apresuran a entrar al edificio gritando “AL PISO”, “TÍRENSE AL MALDITO PISO” y simplemente rocían a los empleados con spray de pimienta. Aquí es donde el asunto se pone salvaje. ¿Permitirá nuestro héroe, el Hombre con el Perro Pequeño, que roben su tienda?

No, por supuesto que no, nuestro hombre los ataca con un bong, ¡un jodido BONG!

Sí, cuando uno de los hombres se desliza por el costado del mostrador, se topa con nuestro héroe, quien —bong en mano— empieza a dar esos saltitos que uno hace antes de entrar en un combate mortal: ya sabes, cuando te acercas a alguien cuando estás listo para cualquier cosa. Nuestro héroe se mueve hacia los ladrones blandiendo el bong —una de esas piezas grandes de cristal— como si fuera un garrote.

Mientras el empleado avanza, el hombre con el spray de pimienta continúa rociándoselo, pero no funciona, y entonces el ladrón que intentaba rodear el mostrador se larga del lugar. En este momento pueden notar que la jerarquía de poder de esta situación se ha revertido por completo. Ya no están a cargo los hombres con el spray de pimienta, no; como si fuera un John Wick marihuano, nuestro héroe detrás del mostrador ha tomado las riendas.

Miren a este sujeto.

Durante unos seis segundos, el empleado tiene a estos ladrones potenciales completamente perplejos y aterrorizados: blande el bong indistintamente como un tubo de hierro y un bate de beisbol, cambiando su enfoque de ladrón a ladrón; simplemente los tiene acorralados. Enfrentar un Terminator que empuña un bong y que acaba de resistir una nube de spray de pimienta sin quedar aturdido también me provocaría pánico. Honestamente, si el video acabara aquí sería increíble, pero lo que sucede después lo vuelve único en su tipo.

Los ladrones saben que no están luchando contra un simple empleado y que su única esperanza de salir de esta situación son las armas. Entonces… tras echar un vistazo a su alrededor, toman el único objeto disponible: una papelera de reciclaje.

El ladrón amenaza con lanzársela al empleado, quien simplemente no se inmuta: se encoge de hombros tan despreocupadamente, como si fuera un día más en la oficina. Casi puedes leer sus pensamientos en ese momento, un simple suspiro profundo y un “bueno… por lo menos me estoy ganando la vida”.

“¿Qué vas a hacer con eso?”, pregunta el Hombre con el Perro Pequeño (que acaba de ser rociado con spray de pimienta y está enfrentando a los tres ladrones con un bong) con incredulidad.

Bueno, su oponente sabía lo que iba a hacer con eso, aunque no fuera el mejor de los planes. El ladrón arroja el objeto al hombre con todas las fuerzas que posee pero no es suficiente, ya que nuestro héroe logra esquivarlo. Entonces el empleado comienza a avanzar hacia hacia los ladrones, probablemente porque se estaba aburriendo de jugar con ellos.

Con el bong en alto, el empleado arremete contra los sujetos, quienes salen de allí tan rápido como pueden. Mientras huyen, el empleado finalmente utiliza su bong, golpeándolo contra algo (¿o alguien?), lo que provoca que salgan volando los pedazos de vidrio. Luego, justo después de que no representaran más un problema, se toma un momento para gritarles insultos a los asaltantes. Entonces cierra la puerta detrás de ellos y luego le ordena a su compañera de trabajo que llame a alguien llamado Pete.

No sabemos quién es Pete pero, como seguramente harán una película de esto, supongo que jugará un papel importante en la secuela.

