Mira a estos empleados japoneses quedarse dormidos en la calle por trabajar horas extra

En Japón es completamente normal trabajar 60 horas a la semana. Podría decirse que esta cultura de dedicación ha existido durante siglos, pero parece haberse acentuado desde finales de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, el entonces Primer Ministro Shigeru Yoshida alentó a las compañías japonesas a recompensar largas horas para restablecer la economía de la nación. Y décadas después, esta cultura del trabajo duro y el estoicismo aún prevalece.

Hoy en día, la ética laboral del hombre asalariado promedio no es saludable, ya que es peligrosa. El país se enfrenta actualmente a un aumento de las fallas cardíacas y el suicidio, que ha instigado una serie de esfuerzos gubernamentales para alentar a las personas a tomarse un tiempo libre.

Sin embargo, no necesitas ir muy lejos para ver los efectos del exceso de trabajo en los empleados corporativos de Japón. Tal como lo descubrió el fotógrafo Pawel Jaszczuk, solo es cuestión de caminar por las calles de madrugada. Originalmente de Polonia, Pawel vivió en Tokio durante muchos años, donde recolectó fotos de trabajadores agotados dormidos en las calles. VICE platicó con él sobre su tesis detrás de las fotos y nos contó cómo los japoneses han respondido a esta situación.

VICE: Hola, Pawel, me pregunto cuántos de estos hombres se quedaron dormidos porque estaban cansados y cuántos simplemente estaban borrachos. ¿Cómo sabías lo que estabas capturando?

Pawel Jaszczuk: Bueno, nunca estuve 100% seguro. Algunos probablemente se tomaron algunas copas, pero la mayoría estaban tan cansados que simplemente se quedaron dormidos.

¿Cómo crees que responderían estos tipos al ver las imágenes de ellos desmayados en el suelo?

Sigo preguntándome lo mismo, y honestamente no tengo idea. Mi idea no es faltarle el respeto a nadie. Quiero que sepan que estoy de su lado. Tal vez sea bueno que haya una brecha entre cuándo se tomaron las fotos y cuándo se publicaron. Probablemente fue el momento adecuado, algunos probablemente ya maduraron o decidieron alejarse de esa situación.

¿Cuándo tomaste estas fotos?

Las tomé entre 2008 y 2010, pero publicamos el libro en 2018. Si vas a Japón, es muy común ver a hombres de negocios durmiendo en las calles, muchas veces cerca de las principales estaciones de tren. No es nada nuevo. Pero quería que mi proyecto fuera especial, por lo que me tomó alrededor de dos años encontrar a mis “modelos”. Me iba en bicicleta casi todas las noches. Los mejores días eran los jueves y sábados. Tuve mucho cuidado, porque quería encontrar a hombres guapos y bien parecidos en posturas interesantes.

¿Por qué elegiste tomar y formatear las fotografías para que pareciera una editorial de moda, con el título “High Fashion” (“Alta costura”)?

Quiero conmover a mis espectadores. Quiero invitarlos a pensar más sobre lo que está pasando en la sociedad. A pesar de que el asalariado está estrechamente relacionado con Tokio, las imágenes revelan más sobre cómo las corporaciones y los sistemas capitalistas nos están utilizando a diario. Quiero que la gente vea las fotos y piense, ¿en serio queremos terminar así? ¿Nos están utilizando?

¿Has visto una diferencia entre cómo las audiencias occidentales han respondido a esta serie en comparación con las audiencias japonesas?

En general, obtuve una respuesta muy positiva en Japón y creo que el mensaje fue bien recibido. Mis fotos son solo un ejemplo de cómo están las cosas en Japón. En la cultura japonesa eres uno más. Podrías trabajar duro, y al día siguiente ser despedido. Es casi una obligación que por la noche salgas con tu jefe o tus colegas. Luego, al día siguiente, regresas al trabajo y vuelves a encontrar esa distancia entre todos. Se comportan más como máquinas, en lugar de humanos. Mis audiencias japonesas no se ofendieron en absoluto: entienden lo que estoy haciendo y me apoyan. Mi esposa es japonesa, por ejemplo, y si ve a estas personas en la calle todos los días, nunca piensa mucho al respecto. Simplemente están ahí, y es parte de la vida diaria. Es un punto de vista diferente, en comparación con las audiencias occidentales que se cuestionan más. En Japón, es socialmente aceptable quedarse dormido en la calle. Los robos son raros, y te sientes muy seguro. En cualquier otro lugar, dormir en la calle sería inaceptable y peligroso, pero Tokio es un planeta diferente. Las reglas están completamente fuera de este mundo.

En los últimos años, Japón ha implementado regulaciones en torno a las horas de trabajo, incluida la “Ley de reforma del estilo de trabajo”. ¿Has notado algún cambio en la cultura desde entonces?

Muchos de los cambios importantes aún no están en acción, pero es bueno que quieran hacer algo. Al menos la gente está empezando a hablar de ello. El Primer Ministro, por ejemplo, proviene de una familia muy rica, no tiene idea de qué es el trabajo. Estos nuevos cambios pueden ser solo un poco de propaganda, pero no creo que nada haya mejorado todavía.

¿Qué crees que ha facilitado este entorno de trabajo intenso, que es tan exclusivo de la cultura japonesa?

Por lo que he investigado y de vivir allí, todo se reduce a la historia. Después de que Estados Unidos destruyera Hiroshima y Nagasaki, Japón pidió dinero prestado y, en menos de 20 años, se convirtió en una de las economías más grandes del planeta. Y creo que esta cultura de trabajo duro simplemente se estancó.

Por último, tengo curiosidad acerca de cómo ves tú personalmente la ética de fotografiar a personas inconscientes. ¿No se te hace un poco invasivo?

Bueno, aunque estas fotos fueron tomadas en espacios públicos, creo que sí es un poco invasivo. Creo que la fotografía siempre es un poco invasiva, pero eso no es una excusa. Este fenómeno es tan común que los japoneses están acostumbrados a eso. Mis fotos han creado una discusión entre los ciudadanos japoneses y creo que eso es algo bueno. Algo anda mal, y los japoneses ya no se quedarán callados.

