Encontré el amor en un avión, y lo deje ir

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

Ésta es una historia real: una estudiante universitaria de 21 años de Seattle compartió su conversación con una aerolínea después de que les enviara un mensaje para pedirles los datos de su compañero de asiento, en quien “no podía dejar de pensar”.

Jomaica Alfiler, originaria de Filipinas, iba de regreso a su casa en Seattle después de unas vacaciones de seis días en Portugal y terminó siendo la última persona en abordar su vuelo de conexión en Frankfurt.

En una publicación de Facebook el 28 de marzo pasado, Jomaica dijo que estaba buscando su asiento, y cuando lo encontró resultó estar al lado de un “caballero encantador” que fue “muy amable” con ella. Dijo también que el hombre la ayudó con su equipaje y pidió “por lo menos, seis gin and tonic durante el vuelo”.

Ella y el hombre, “posiblemente un estudiante universitario con acento británico”, en ningún momento tuvieron alguna conversación larga, pero tuvieron “conversaciones casuales aquí y allá”, según la entrevista que tuvo Jomaica con Daily Mail.

Jomaica nunca supo el nombre completo ni la información de contacto del hombre, razón por la cual decidió escribir a Lufthansa, la aerolínea en la que viajaron juntos, vía Facebook con la esperanza de que pudieran darle más detalles.

“Estamos felices de saber que el caballero sentado a tu lado hizo tu viaje más agradable”, respondió la aerolínea. Pero el mensaje no ofreció más información más de allá de unas palabras de aliento. “Por mucho que nos gustaría ayudar, nuestras manos están atadas debido a ley de protección de datos”.

Pero ella aún no ha perdido toda la esperanza. “Me gustaría encontrarlo donde quiera que esté y por lo menos ver qué posibilidades tengo, conocerlo y ver a dónde va esto, al menos lo estoy intentando y así no tendré nada qué lamentar”, dijo.

¿Una actitud amable y alta tolerancia al alcohol? Suena como alguien a quien querrías llevar a conocer a tus padres. Consejo profesional: No olvides pedirle sus datos de contacto a las personas que te resulten lindas (de una manera que no sea rara). Y lo que es más importante, no le pidas a una aerolínea que infrinja la ley.