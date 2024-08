Escucha la canción de Lonely Island que fue rechazada por los Oscar

¿Recuerdas en 2015, cuando los chicos de Lonely Island hicieron equipo con Tegan y Sara en los Oscar para interpretar la canción tan pegajoza y secretamente distópica «Everything Is Awesome» de The Lego Movie? Fue uno de los momentos más destacados de los premios de la Academia de ese año y mucho más memorable y divertido que todo lo que pasó en la ceremonia del domingo, incluido el cañón absurdo de hot dog de Armie Hammer. Bueno, según Vulture, Lonely Island preparó una presentación para su propia canción de los Oscar de este año, pero los productores del evento la calificaron como «financiera y logísticamente imposible».

Al parecer, en el idioma de los productores eso significa: «demasiado buena para aparecer en una entrega de premios mediocre», porque el lunes por la mañana, Lonely Island subió a YouTube su demo de la canción propuesta y definitivamente hubiera superado a Jimmy Kimmel y sus chistes raros sobre mariguana y motos acuáticas.

La canción llamada «Why Not Me?» (¿Por qué yo no?) hubiera sido un éxito en las nominaciones al Oscar ya que reunía a un elenco de celebridades espectacular como Gal Godot y Chris Hemsworth en su personaje de Wonder Woman y Thor, respectivamente, para quejarse de su falta de nominaciones. En una parte de la canción los dos cantan a dueto “We both face death, it’s true, but at least Lady Bird got into NYU» (Los dos nos enfrentamos a la muerte, es verdad, pero al menos Lady Bird sí entró a la NYU).

Tiffany Haddish, el tipo que interpretó a Pennywise, y todos los actores que se llaman Chris también aparecen en el video, y Aquaman tiene una aparición especial en la que se queja de la maldita escena del pez de The Shape of Water. Vin Diesel también canta algunas líneas.

«Nos pidieron que escribiéramos una canción para los Oscar de este año», escribe Lonely Island en una introducción al video. «Desafortunadamente, no la escogieron porque era ‘financiera y logísticamente imposible’, así que por diversión pensamos en compartir lo que hubiera sido un video musical completamente lleno de estrellas a un precio exorbitante. Todas las voces y las imágenes son temporales, ¡así que por favor usa tu imaginación y disfruta!».

Por supuesto, la canción y el video apuntan a lo grande y definitivamente hubiera costado una fortuna, pero también es lo mejor que Lonely Island ha lanzado desde su película criminalmente subestimada, Popstar. El video, incluso con una presentación de diapositivas y voces improvisadas, es muy gracioso. Échale un ojo al video y sueña con un universo alternativo en el que realmente vimos cantar a Vin Diesel esta estrofa: “If popcorn movies are bad, how come popocorn’s so delicious?” (Si las películas palomeras son malas, ¿cómo es que las palomitas son tan ricas?). Por desgracia, la canción de Lonely Island era demasiado buena para este mundo.