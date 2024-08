¿Qué le sucedió a esta pareja después de que el esposo se declaró trans?

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

La primera cita de Natalie y Katie fue en un rally de monster trucks. Katie, quien entonces era Kyle, le había enviado a Natalie un mensaje en OKCupid: “¿Qué piensas de los ruidos fuertes, la pirotecnia y la destrucción?”.

Un año después de las explosiones de esa noche, la pareja se mudó a un departamento en Seattle, se comprometió al año siguiente y poco después se casó. Luego, en el otoño de 2017, Katie le dijo a Natalie que era transexual. La pareja se ha mantenido unida, y Natalie está documentando sus pensamientos sobre la transición en su blog T Is for Trans, el cual es un recurso importante debido al vacío en línea de material para los cónyuges que enfrentan la transición de su pareja.

Hablé con ellas para entender cómo ha sido la transición.

VICE: Katie, ¿puedes decirme cómo te sentías hacia finales de 2017?

Katie: Me di cuenta de que me estaba deprimiendo mucho y de que estaba siendo muy imprudente en el trabajo. Trabajo la chapa metálica en la construcción de rascacielos, con maquinaria pesada a mi alrededor, y simplemente no estaba poniendo atención a mi seguridad: cruzaba la calle sin mirar a ambos lados; ignoraba las advertencias sobre el manejo de cargas pesadas por encima de mi cabeza; no me importaba mi entorno. Tomé todo eso como un gran foco rojo.

Natalie: Tenías un comportamiento suicida.

Katie: Sí, había mucha intención suicida en mis actos. No necesariamente estaba intentado dañarme; me refiero a que si hubiera tenido un percance, por lo menos no habría sido necesariamente mi culpa. Hasta donde recuerdo, tenía la sensación abrumadora de estar desincronizada conmigo misma, de experimentar la realidad a través de una ventana. Siempre me tenía que poner al día con los eventos, como si nunca hubiera estado presente del todo. Por un tiempo, me cerré por completo. Caminaba a casa tratando de averiguar qué estaba pasando, me preguntaba: ¿Qué necesito? Soy feliz en mi matrimonio, mi carrera va bien, ¿qué es lo que me falta? Pensé: ‘Si fueras una niña, serías feliz’ y entonces todas mis experiencias pasadas empezaron a llegar a mi memoria. En cuarto grado les dije a mis amigos en el recreo que quería ser una niña; mi madre recuerda conversaciones similares. Todo eso permaneció enterrado durante veintitantos años, y de pronto volvió de golpe. Pero luego me di cuenta de que eso probablemente significaba que era transgénero, y eso es algo aterrador.

Natalie, ¿cuál fue tu reacción cuando te lo dijo?

Natalie: Miedo, aislamiento inmediato, me pregunté: ‘¿Quién es esta persona que está frente a mí?’. Nos sentamos en el sofá durante mucho tiempo y ambas lloramos mucho, y al final me dije: ‘No sé qué va a pasar en nuestro matrimonio, no sé qué va a pasar en nuestra relación, no sé qué significa esto; solo sé que no podemos intentar resolver esto o tratar de identificar los pasos a seguir estando separadas’. Para mí, no había traición en eso. Muchas parejas se sienten traicionadas cuando su cónyuge les guarda algún secreto, y considero que es un sentimiento totalmente válido. Pero en mi caso, me sentía muy mal de que Katie estuviera pasando por esa experiencia, y tenía muy claro que ella no lo supo con certeza hasta ese verano. Si había pasado 32 años en la oscuridad, ese había sido su camino, y la luz era esa persona más sana y mejor que podía llegar a ser, lo que significaba que necesitábamos encontrar a un profesional de la salud mental que nos ayudara.

Katie: Creo que, en retrospectiva, fue como si hubiera puesto una bandita en una herida y ésta se hubiera despegado, lo cual puso en marcha muchos pasos relacionados con mi salud mental. Empecé a buscar un terapeuta, pero eso fue resultado de una pregunta que me plateó Natalie: ‘¿Hay algo que necesites decirme? He notado esto, esto y esto. ¿Qué está pasando?’. Y no pude responderle la pregunta con un: ‘No, no pasa nada’, porque habría sido una mentira que nunca me habría perdonado. Y así fue como surgió la respuesta más difícil que he tenido que dar en mi vida, porque tenía que formular todas esas cosas y estaba muy nerviosa porque todo podía estallarme en la cara. Estaba perdida tanto si lo hacía como si no lo hacía. La posibilidad de que lográramos superarlo era mínima; pero aquí estamos un año y medio después.

Natalie, te identificas como heterosexual. ¿Cómo se ha ido desarrollado tu propia concepción de tu orientación sexual?

Natalie: Creo que éste aún es un tema realmente complicado para mí, porque considero que todavía no hay una palabra para las personas como yo con la que realmente me sienta identificada. He empezado a identificarme como queer; pero realmente, cuando me fijo en el mundo, no me parece que ahora el número de personas por las que me siento atraída se haya duplicado. Entonces, el hecho de que esté casada con Katie no significa que vea a las demás mujeres y piense: “Sí, esto es lo mío”. Algunas personas probablemente simplemente dirían que son lesbianas, pero no siento que eso me describa. Esta conversación es realmente interesante, pues resalta que esas categorías realmente son solo eso, categorías, y que solo porque la sociedad las define de una cierta manera, o porque alguien piense que eres de una manera… Es decir, la gente me ha dicho en línea que soy lesbiana, y yo pienso: “Está bien si para ti es necesario clasificarme de esa manera, pero yo no me siento así”. Gran parte de nuestra identidad se basa en cómo se siente el individuo, y el género en realidad solo lo resalta. El hecho de que tengas la anatomía de un género no significa que te sientas de ese género, y por mucho que Katie se sienta así con respecto a su identidad de género, no significa que yo sienta lo mismo sobre mi identidad sexual.

¿Cómo te ha ayudado el blog a procesar las cosas? En una de tus publicaciones, escribes sobre cómo, si tú no hablaras al respecto, la gente llenaría los espacios en blanco.

Natalie: Al principio era catártico, una forma de tomar toda esa energía emocional y colocarla en un lugar que fuera saludable. Pero recibo mucha motivación para seguir documentando nuestro proceso, porque simplemente no hay mucha allá afuera. Lo que yo encontré fueron solo historias con las que no me sentí identificada como alguien que intenta explorar si soy capaz de cambiar mi propio concepto de sexualidad. Comencé a escribir por ese motivo; creo que es un punto de referencia para las personas, incluso si su experiencia es distinta. El blog simplemente creó un espacio para conversar sobre algo de lo que no sabíamos cómo conversar.

¿Hay algo que les quieras decir a las personas en una situación similar a la tuya?

Natalie: No hay una manera correcta de hacer esto. Es decir, probablemente haya maneras incorrectas de hacer la transición, pero no hay una manera correcta, y creo que es realmente importante —como en el caso de mi cónyuge, cuyo género es la “norma”— ser honesto acerca de lo que estás atravesando. Me refiero a que es una transición para ambas personas, ¿no? Creo que la mayor parte del tiempo el foco se pone, con razón, en la persona que está haciendo la transición, pero es una transición por la que no pasan solos, sino también junto con todas las personas que están en sus vidas. La paciencia también es muy importante: la paciencia contigo mismo, con tu pareja y con tu familia y amigos. Y uno debe ser amable consigo mismo.

Katie: Tienes que ser paciente contigo mismo, con tus expectativas. Sé amable contigo mismo. Es muy fácil sucumbir a las opiniones, sucumbir ante la desgastante sociedad, especialmente ante una sociedad que no te acepta. Es fácil sucumbir a la disforia y cómo te hace sentir, pero date cuenta de que es es disforia y no debes escuchar su voz. Eso es lo más difícil de entender racionalmente: la negatividad se alimenta de su propia negatividad y así sigue alimentando su propio ciclo. Así que, si puedes romper ese ciclo, al menos por una hora o un día, será muy liberador.

Natalie: Lo único que les digo a quienes me leen, casi siempre, es que su experiencia y sus sentimientos son absolutamente válidos.



