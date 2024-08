Este esquiador desaparecido en Nueva York no tiene idea de cómo terminó en California

En un extraño y misterioso giro del destino, un bombero canadiense que desapareció durante un viaje de esquí en Nueva York la semana pasada fue encontrado siete días después, vagando por Sacramento, California, sin un claro recuerdo de cómo llegó allí, informó el Mercury News. Incluso vestía el mismo equipo de esquí que llevaba puesto el día de su desaparición, sin tener idea de qué día era.

Danny Filippidis fue visto por última vez el 7 de febrero en Whiteface Mountain, en el estado de Nueva York, luego de que dejara a su grupo de amigos para dar un último recorrido al final del día. Cuando no regresó, sus colegas informaron que había desaparecido y la policía inició una búsqueda masiva en las montañas de Adirondack. Pero los esfuerzos de casi 200 personas no tuvieron éxito, y nadie encontró rastro del hombre hasta casi una semana después, cuando un Filippidis desorientado llamó a su esposa desde el norte de California, a casi 4,800 kilómetros de donde desapareció originalmente.

Al reconocer su voz, la esposa de Filippidis le dijo que llamara al 911. Según los informes, las autoridades lo encontraron en un estacionamiento cerca del aeropuerto de Sacramento, «confundido» e «incapaz de dar respuestas directas», aseguró el presidente de la Asociación de Bomberos Profesionales de Toronto, Frank Ramagnano, durante una conferencia de prensa. Además de lucir la misma chaqueta y pantalones de esquí que vestía en las colinas de Nueva York, informa el Sacramento Bee, Filippidis también tenía un teléfono nuevo, 1,000 dólares en efectivo, un corte de pelo nuevo y no tenía identificación.

Filippidis dijo que no podía recordar los detalles de cómo atravesó el país en seis días, pero dijo a la policía que recordaba haberse transportado en un «gran camión de plataforma» donde durmió bastante tiempo, le contó un portavoz de la Policía de Sacramento al Post-Standard, aunque Filippidis no pudo recordar detalles sobre el vehículo o su conductor. Dijo que también podría haber sufrido una lesión cerebral, y los policías no creen que haya sido drogado o secuestrado.

«Estaba muy despreocupado y un poco aturdido», dijo el sargento Shaun Hampton del Departamento del Sheriff del Condado de Sacramento, después del hallazgo.

Según Filippidis, el camión lo dejó en el centro de Sacramento, donde compró un teléfono para llamar a su esposa y se detuvo en algún lugar para cortarse el pelo, por alguna razón. Pero dijo que no recordaba cómo logró llegar al aeropuerto, donde la policía local finalmente lo encontró. Filippidis fue hospitalizado en Sacramento antes de ser enviado de regreso a Nueva York, donde la policía estatal espera ayudarlo a reconstruir la historia de su travesía.

La policía de Nueva York está buscando a cualquier persona que haya recogido a un mochilero confundido con equipo de esquí y lo haya conducido a través del país, o cualquier otra persona que pueda tener información sobre su desaparición, como alguien que haya visto misteriosos orbes de luz resplandecientes depositando a un humano en las calles de Sacramento o cualquier otros disparate.

«En este punto, queremos ayudar a Danny a recuperar los últimos seis días de su vida», dijo el comandante de la policía del estado de Nueva York, John Tibbitts, en conferencia de prensa.

