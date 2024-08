Esta cirujana sin licencia se grabó rapeando mientras operaba pacientes

Artículo originalmente publicado por VICE Estados Unidos. Leer en inglés.

No es raro que los cirujanos escuchen música mientras operan: los procedimientos pueden durar horas y no es difícil imaginar que alguna rola de EDM o una pieza relajante de Bach los ayude a concentrarse. Pero una doctora en Lilburn, Georgia, parece haber llevado las cosas demasiado lejos, usando sus horas laborales para grabarse a sí misma haciendo videos demenciales mientras los pacientes estaban en la mesa de operaciones, informa Atlanta Journal-Constitution.

Videos by VICE

En más de 20 videos publicados en YouTube y desenterrados por AJC y WSB-TV de Atlanta, la médico Windell Boutte canta y baila hip-hop mientras sus pacientes parecen estar inconscientes. En un clip, ella baila «Cut It » de O.T. Genasis mientras literalmente parece cortarle el abdomen a alguien. El resto son quizá menos locos. En un video para hacer una cirugía plástica con el remix de «Bad and Boujee», Boutte —quien se autodenomina «Dr. Booty Baby»— ondea jeringas por encima de su paciente, mientras se sorprende de cómo sus clientes están «acumulando grasa en sus culitos».

Boutte, dermatóloga certificada por el consejo pero que no tiene autorización para realizar cirugías, hace videos musicales de todo, desde «Brick House» hasta «Shawty Got Low», «Booty» de J-Lo o «Whatever You Like» de TI. Algunos presentan a las asistentes como bailarinas acompañantes y es obvio que otra persona en el quirófano las grabó. Todos los videos parecen incluir a un paciente anestesiado y expuesto como una especie de accesorio.

Pero según AJC, los videos están lejos de ser lo peor que Boutte le hizo a sus clientes. La han atacado con al menos siete demandas por negligencia médica de pacientes que alegan que cometió errores en sus cirugías cosméticas. Una vez, el corazón de una mujer se detuvo durante una operación en la oficina de Boutte y, como no estaba preparada para lidiar con esta emergencia, Boutte llamó al 911. Pero cuando la mujer llegó a la sala de urgencias, sufrió daño cerebral permanente.

A pesar de la falta de calificación profesional de Boutte, muchas demandas judiciales y el uso desvergonzado de YouTube, ella sigue operando como «la cirujana cosmética más experimentada de Atlanta», según su sitio web. Aunque Boutte no está certificada por la junta médica de Georgia para realizar cirugías, el estado permite que opere cualquier médico con licencia, según WSB-TV.

«Todavía se levanta y va a trabajar todos los días,y gana una gran cantidad de dinero, sometiendo a pacientes que no conocen sus prácticas inseguras», dijo Susan Witt, abogada que representa a algunos de los pacientes de Boutte, a WSB-TV.

Una mirada a los extraños videos de Boutte es suficiente para decirte que su práctica probablemente no corresponde exactamente al código ético. Es sólo otro horrible ejemplo de la mierda que los doctores y dentistas pueden realizar sobre sus pacientes cuando están inconcientes.

Sigue a Drew Schwartz en Twitter.