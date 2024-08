Estados Unidos impidió a otros países legalizar la marihuana durante generaciones

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Con su decisión de legalizar la marihuana a partir del 17 de octubre, Canadá ha firmado efectivamente una sentencia de muerte por prohibición de marihuana en todo el mundo.



Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el policía de las drogas del mundo, pero ahora que ha bajado la guardia al permitir que nueve estados legalicen la marihuana, las leyes internacionales que impiden que los países establezcan sus propias políticas sobre la marihuana son básicamente inválidas. La medida de Canadá podría hacer que esa situación sea permanente.

“Creo que es una verdadera conmoción para los tratados y acuerdos internacionales que han impedido que los países vayan contra la histeria que ha salido de los Estados Unidos”, dijo Kassandra Frederique, directora del estado de Nueva York para Drug Policy Alliance.

“Envía un gran mensaje”, coincidió Sanho Tree, director del Drug Policy Project en el Institute for Policy Studies, un think tank de Washington, y señaló que Canadá era uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, y que comparte una frontera enorme.

Incluso los acérrimos oponentes de la legalización en Smart Approaches to Marijuana admitieron en una presentación en PowerPoint que “la legalización es ahora una realidad y está ganando apoyo conforme pasan los años”.

“Para decirlo de manera simple, que Canadá legalice la marihuana es algo enorme”, agregó Tom Angell, editor en jefe de Marijuana Moment, una de las principales fuentes en línea de noticias sobre la marihuana y activista de la legalización desde hace mucho tiempo. “Si bien es el segundo país en hacerlo, es el primer participante económico global que lo hace”.

Uruguay declaró que legalizaría la marihuana independientemente de la ley internacional en 2013, aunque las ventas de la droga no comenzaron hasta el año pasado. Pero el pequeño país sudamericano no tiene nada que ver con el estado de Canadá, que en cierta medida es la décima potencia económica más grande del mundo.

Si bien la medida de Canadá marca el cruce del Rubicon, es posible que nunca haya sucedido si antes Estados Unidos no se hubiera quitado del camino. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el principal responsable de la prohibición internacional. Durante la Guerra Fría, las medidas contra la droga adquirieron un poder enorme porque eran uno de los pocos temas sobre los que Estados Unidos, Rusia y China podían ponerse de acuerdo y colaborar.

Pero desde 2012, cuando Colorado y Washington votaron para convertirse en los primeros estados en legalizar el uso recreativo y la administración de Obama eligió dejar que esos estados procedieran, Estados Unidos ha permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, con una notable excepción. En 2014, William Brownfield, secretario de Estado para asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley, le dijo a periodistas de la ONU que el mundo debe “tolerar diferentes políticas nacionales de drogas” y “aceptar el hecho de que algunos países tendrán enfoques de drogas muy estrictos”, mientras que otros “legalizarán categorías enteras de drogas”.

El secretario pidió una interpretación “flexible” de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y sus actualizaciones posteriores, aunque ni Estados Unidos ni la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es parte de la política de drogas de la ONU, habían interpretado previamente estas leyes como que se permitiera algo cercano a la legalización de cualquier sustancia actualmente ilegal.

De hecho, EE. UU. ha utilizado durante mucho tiempo tanto el poder duro como el blando para intentar disuadir incluso a las reformas de política de drogas más insignificantes. Entre 1986 y 2002, Estados Unidos tenía una política de “certificación” muy odiada para los países considerados como las principales fuentes de drogas, que consistían principalmente en aquellos en América Latina. Bajo este proceso, estos países fueron calificados anualmente por políticos estadounidenses por su nivel de cumplimiento con las prioridades de cumplimiento de la ley del Tío Sam. Los países que fueron descertificados podrían perder acceso a casi toda la ayuda estadounidense que recibieron, e incluso les podrían negar préstamos internacionales.

No es de extrañar que esta política unilateral se haya resentido, y durante mucho tiempo permitió a los EE. UU. evitar que incluso los intentos más pequeños de liberalizar la política de drogas se afianzaran.

En 2001, por ejemplo, cuando un panel del gobierno jamaiquino recomendó la despenalización de la posesión de marihuana dentro de sus propias fronteras –no la legalización de las ventas, simplemente eliminando los arrestos por posesión personal– la embajada de Estados Unidos le dijo a los medios que se oponía a la política y amenazó abiertamente con que el país podría ser descertificado. A pesar de que algunas de sus personas observan una religión en la que la marihuana es un sacramento, el gobierno retrocedió. Y en 2006, el presidente mexicano Vicente Fox se negó a firmar un proyecto de ley para despenalizar la posesión de drogas que él mismo había promovido después de que Estados Unidos lo presionó públicamente para que no lo hiciera.

Estados Unidos incluso ha tratado de impedir que otros países, incluidas las potencias europeas, usen y promuevan medidas políticas comprobadas, ahora conocidas como “reducción de daños“, como intercambios de agujas para prevenir el VIH. Según Tree, en la reunión anual de la Comisión de Estupefacientes (CND) de la ONU, “hubo una farsa durante años en la que Estados Unidos luchó contra el uso del término ‘reducción de daños’ y se fue tras otros países”.

De hecho, cuando Canadá intentó abrir la primera instalación de inyección segura de América del Norte en 2003, un representante del consulado estadounidense les dijo a los fundadores del programa que Estados Unidos lo prohibió, según la nueva historia importante de Travis Lupick, Fighting For Space. Canadá siguió adelante de todos modos. Eso puede haber sido un precedente alentador para el nuevo impulso de Canadá hacia la legalización en medio del lamentable fracaso de la cruzada moral estadounidense con duración de un siglo.

Por su parte, Emily Dufton, autora de Grass Roots: The Rise and Fall y Rise of Marijuana in America, estaba menos segura que otras personas con las que hablé sobre si la medida de Canadá realmente servirá como el último clavo en el ataúd de la prohibición. Señaló que en la década de 1970, la marihuana estaba casi despenalizada a nivel nacional en los EE. UU. Antes de que los temores sobre el aumento del uso de adolescentes se utilizaran para crear una reacción violenta masiva. Los legalizadores ahora cometen menos errores, señaló, sin embargo, y agregó: “Cada vez estoy más convencida”.

La ley de legalización de Canadá le deja los detalles de la regulación de las ventas a sus provincias, lo que dará lugar a regímenes que varían en su grado de rigor y comercialización. Algunas provincias permitirán ventas comerciales; otros solo permitirán que las tiendas administradas por el gobierno vendan cannabis; algunos pueden permitir el consumo público en “salas de cannabis” mientras que otros lo restringen a hogares privados. Convenientemente, esta diversidad permitirá a los investigadores estudiar qué enfoques funcionan mejor.

Mientras tanto, más del 60 por ciento de los estadounidenses, incluida la mayoría de los republicanos, según una encuesta de Gallup el año pasado, ahora apoyan la legalización de la marihuana. E incluso oponentes de mucho tiempo como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, están volviendo (un alto funcionario le dijo al New York Times que el gobernador ahora ve la legalización no como una cuestión de si sucederá sino de cómo ocurrirá). Eso hace que la movida de Canadá sea aún más propicia. El miércoles, de hecho, el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer, un veterano guerrero del narcotráfico, presentó una legislación para despenalizar la marihuana a nivel federal al eliminarla de la lista gubernamental de sustancias controladas.

Estados Unidos también ha perdido batallas más recientes para detener el progreso en otros lugares: Jamaica finalmente se despenalizó en 2015, México comenzó a despenalizar en 2009 y se movió para legalizar el crecimiento para uso personal en 2015. Y hace varios años, según Tree, Alemania lideró una rebelión que provocó una final de las batallas contra el lenguaje de reducción de daños en el CND. La prescripción de heroína para el tratamiento de la adicción ahora es legal en Alemania, Suiza, el Reino Unido, los Países Bajos y Dinamarca.

Aunque Rusia ha condenado la nueva ley canadiense, no existen mecanismos reales para la aplicación de los tratados de narcóticos de la ONU, y Moscú parece poco probable que apruebe o declare la guerra a Canadá por sí solo.

Eso significa que la décima economía más grande del mundo tendrá una nueva fuente masiva de ingresos a la que Estados Unidos, al menos en su conjunto, se niega. Y los agentes fronterizos y de aduanas de Estados Unidos sufrirán un gran dolor de cabeza hasta que los legisladores admitan que la prohibición de la marihuana ya está realmente muerta y se legalice.

Sigue a Maia Szalavitz en Twitter .