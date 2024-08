Estas fotos de skaters son de lo más romántico que verás esta semana

Artículo publicado originalmente por VICE Italia.

El nuevo libro de fotos de Claudio Majorana, Head of the Lion, es un estudio de la intimidad entre un grupo de jóvenes skaters en Misterbianco, un suburbio de Catania, Sicilia. “No creo que realmente puedas conocer una ciudad si no visitas sus suburbios”, dice Claudio. “Al ser la única parte de una ciudad que realmente está en expansión, representa el futuro de la urbanización”.

El título del libro, Head of the Lion, hace referencia a una gran roca en el área adonde a los niños les gusta pasar el rato en el verano; saltar por encima de ella casi se ha vuelto un rito de iniciación.

Majorana es un médico capacitado y ve similitudes entre la medicina y la fotografía: “En ambos casos, se trata de un intercambio con las personas, en el cual es importante encontrar empatía. Creo que los médicos y los fotógrafos comparten un conjunto de habilidades”.

Majorana formó parte de la escena skater siciliana durante 15 años, y este no es su primer libro sobre el tema. En el pasado documentó su surgimiento, así como las competencias internacionales que comenzaron a llegar a la isla en 2004.

Pero con Head of the Lion, Claudio quería volver a lo básico y capturar las razones por las cuales cualquier niño podría decidir tomar una patineta. En una isla como Sicilia, que no cuenta con las suaves plazas de mármol que hay Estados Unidos, tienes que ser muy dedicado y perseverar. “Me atrajo la determinación que tenían estos niños para aprender a patinar”, explica. “Cuando los conocí en 2011, pasaban todas las tardes construyendo rampas con materiales de desecho de un edificio abandonado, en su mayoría eran tubos de madera y metal unidos con cinta adhesiva”.



“Naturalmente me identifiqué con los niños. Me vi a mí mismo en sus sueños de convertirse en grandes skaters, así como en su miedo a volverse adultos. Lo que amo de la adolescencia es la forma en que las personas descubren su creciente necesidad de independencia, al tiempo que aún sienten una fuerte necesidad de ser protegidos”.

