En este festival hindú la gente se perfora la espalda con ganchos y salta sobre objetos punzocortantes

ADVERTENCIA: ESTE ARTÍCULO CONTIENE IMÁGENES GRÁFICAS

La temporada final de Game of Thrones de HBO finalmente llegó y, a menos que seas uno de sus detractores, es fácil que el mundo fantástico de Westeros te atrape, ahí donde los dragones pueden respirar hielo, el fuego puede resucitarte de entre los muertos y Jon Snow puede tener un trasero perfecto sin saber nunca qué es hacer sentadillas. Pero ninguno de esos personajes de ficción se acerca ni un poco a las cosas fantásticas que puedes encontrar en la vida real. El festival hindú Charak, que se celebró este 14 de abril en algunas partes de la India y Bangladesh, es una de esas cosas fantásticas de la vida real.



El Charak o Charak Puja es parte del festival popular de Gajan que se celebra todos los años en Bengala Occidental, Bangladesh y partes del noreste de la India, y es básicamente el equivalente a la celebración de Año Nuevo de acuerdo con el calendario bengalí. Excepto que, en lugar de que las personas se sometan a la tortuosa ingesta de caballitos de tequila, en este ritual los devotos deben someterse al sufrimiento y dolor como un sacrificio al dios Shiva. Y si consideras que el que la Madre de los Dragones tuviera que comerse el corazón de un caballo para demostrar su devoción por Khal Drogo era algo doloroso a la vista, este festival demanda que los devotos realicen toda clase de hazañas imaginables: caminar sobre brasas ardientes, enterrarse en lodo, saltar sobre objetos punzocortantes como son los machetes, o recostarse en una cama de clavos, para demostrar que realmente quieren mantener contento a su dios.

Un devoto sostiene un machete mientras otro está recostado en una cama de clavos en una evento publico. Foto: Ankita Das.

De hecho, uno de los rituales principales requiere que los devotos se introduzcan ganchos de hierro en la espalda y que luego se cuelguen de un palo, alrededor del cual los hacen balancearse como un un chakra (rueda) —palabra de la que se deriva ‘Charak’— humano, para denotar el movimiento del sol.

El metal afilado perfora la espalda de los santos, en un proceso que han desarrollado con años de práctica para evitar el derramamiento se sangre. Foto: Dibyojyoti Bose.

Aquí hay un video, por si todavía no nos crees.

Aunque se desconoce su origen exacto, un artículo titulado ‘A Barbarous Practice: Hook-Swinging in Colonial Bengal’ [Una práctica bárbara: balancearse colgando de ganchos en la Bengala colonial] habla de cómo los británicos intentaron prohibir la tradición en 1860. Hoy en día, este ritual se toma muy en serio y requiere que los devotos tengan un mes de ayuno. El último día, rompen el ayuno y se infligen dolor para eliminar todos los pecados del año anterior. De hecho, los sanyasis (santos) que participan en el ritual creen que no sufrirán daño alguno si no han pecado, algo que en realidad puede atribuirse a la forma específica en que perforan la lengua y el cuerpo. “Se cree que tales actos son llevados a acabo por los sacerdotes para experimentar los dolores propios de la naturaleza femenina, incluido el parto”, dice Ankita Das, quien vive en Assam. Das ha sido testigo durante muchos años del festival que se lleva a cabo en su patio trasero, y creció escuchando historias de la importancia de este festival por parte de su madre.

Con la firme idea de seguir una estricta penitencia con la esperanza de tener una buena cosecha, los devotos se ponen a adorar un árbol y se visten como deidades, así que, bueno, también hay cosas divertidas. Sin embargo, los expertos culturales han hablado acerca de cómo la celebración de este festival se restringen a las áreas rurales y de que puede ser el resultado de una tradición impuesta a las castas bajas por la casta superior de los brahmanes, lo que pone en tela de juicio el verdadero motivo detrás de esta práctica.

Incluso después de toda la violencia que George RR Martin nos ha regalado en nuestras pantallas, esta tradición resulta mucho más impactante.

