Este hombre mordió una batería de celular y le explotó en la cara

No debería, pero parece que es necesario decirlo: NO muerdas las baterías de los celulares. Los teléfonos están hechos con productos químicos tóxicos y generalmente están llenos de bacterias. Pero como el riesgo de ingerir alguna mierda peligrosa no desalienta a la gente hoy en día, un hombre en China acaba de descubrir otra razón fantástica para evitar morder las baterías: tienden a explotar.

Las imágenes del hombre sin identificar se han vuelto virales en China luego de que las cámaras captaran al tipo mordiendo la batería de un teléfono en una tienda de electrónicos, provocando así una explosión, informa el Verge.

Según los informes, el accidente ocurrió el 19 de enero, cuando el hombre estaba comprando una batería de repuesto para su iPhone, y el material de la cámara de vigilancia se cargó un día después en el sitio de videos —algo así como el Vine de China— Miaopai. En el clip que dura diez segundos, un empleado le da al hombre una batería, misma que éste se coloca en la boca para darle un mordisco. Segundos después, la batería explota a sólo centímetros de su cara mientras los compradores a su alrededor retroceden en estado de shock.

No está claro cuál posible motivo tuvo el hombre para morder la batería; Taiwan News señaló que la gente a veces muerde oro para comprobar su pureza, pero este método de piratas no es exactamente transferible a la electrónica.

Siendo justos, se sabe que las baterías de los smartphones explotan solas en los bolsillos de los pantalones, en autos y debajo de las almohadas, de manera que no está claro si el mordisco causó directamente la explosión, pero el video es un argumento bastante sólido para sostener que algo tuvo que ver.

Dale un vistazo al video y trata de mantener el teléfono lejos de tu boca a partir de ahora, ¿está bien?