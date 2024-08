Estos 9 fotógrafos replantean la representación trans y no binaria

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Cuando estaba en la preparatoria, todos los jueves después de clases tomaba el metro a la biblioteca pública en el centro de Montreal. Una vez allí, iba directamente a la sección de fotografía y tomaba cada libro que pudiera encontrar. Tenía mucha hambre voraz por las imágenes, aunque no sabía lo que estaba buscando en ellas. La primera vez que vi cuerpos queer en una fotografía, obtuve mi respuesta. La foto estaba en el libro de “Truth Study Center” de Wolfgang Tillmans. Era una imagen sudorosa de dos hombres blancos besándose. Me obsesioné con el libro. Lo tomé prestado una y otra vez y lo estudié religiosamente. En él, encontré una intimidad.

Videos by VICE

La primera vez que vi cuerpos trans en esa biblioteca fue en la obra de Nan Goldin, en el clásico libro “Ballad of Sexual Dependency”, una presentación de diapositivas autobiográficas que muestra escenas íntimas y mundanas en la vida de la artista en la década de 1980 en Nueva York, incluyendo instantáneas de la subcultura queer tras los disturbios de Stonewall. Poco después, me encontré con la monografía de Bettina Rheims, “Modern Lovers”, que ofrecía retratos minimalistas en blanco y negro de jóvenes de principios de la década de 1990 que no se conformaban con su género. Mi vida existe en dos partes: antes de ver estas imágenes y después. Fue como verme en el espejo por primera vez.

A mis 18 años, los libros de Nan Goldin, Bettina Rheims y Wolfgang Tillmans me hicieron sentir que era parte de algo más grande que yo. Pero a medida que pasaba el tiempo, y comencé a documentarme a mí, a mis amigos y a mi propia transición, comencé a preguntarme qué significaba que todas las imágenes de cuerpos trans a los que estuve expuesto y expuesta fueran tomadas a través de un lente cisgénero. ¿Hay algo que queda sin decirse?

Para tratar de responder esa pregunta, contacté a nueve fotógrafos transgénero e inconformes con su género (algunos amigos míos y otros artistas cuyo trabajo he admirado desde lejos) y les pedí a cada uno que me enviaran una foto o proyecto propio que se centrara en la identidad o comunidad trans y/o no binaria. La idea era explorar la dinámica íntima que se manifiesta cuando las personas trans se presencian entre sí (o a sí mismas). Quería saber: ¿Por qué nos documentamos? ¿Qué significa que nos vean? ¿Qué pasa cuando nos vemos? A continuación presentamos sus respuestas. – Laurence Philomene

B. G-Osborne: “esperando que florezca mi nueva piel” (“waiting for my new skin to bloom”)

“Estas toallas han existido en la casa de Union Street de mi abuela durante décadas, probablemente desde que la casa fue construida en la década de 1950. Las lava todas las semanas a pesar de que ya no las usa; no tengo idea de cómo se mantienen vivas después de tantas lavadas”. Ásperas como piedra pómez, recuerdo el ritual de frotarme y restregarme después de cada baño con mis pequeñas manos, la puerta cerrada con llave, esperando que mi nueva piel floreciera”. – B. G-Osborne

“Union”

Elle Pérez: “posibilidades alternativas del sexo” (“alternative possibilities of sex”)

“El vial de testosterona (abajo) y la palma de plátano (arriba) están unidos por la luz, y a través de su yuxtaposición forman un tipo diferente de retrato: una versión que intenta mostrar cómo es la experiencia de la terapia hormonal de testosterona fuera de los cambios físicos que son perceptibles en el cuerpo. El plátano como piedra angular cultural es un sello distintivo de la producción cultural puertorriqueña, sin embargo, casi siempre es el fruto y nunca la hoja. Me interesan las posibilidades alternativas de sexo que ofrece esta visión del plátano cuando se piensa en éste como un cuerpo”. – Elle Pérez

EP-19-PH-035, Elle Pérez, Gabriel, 2019, Impresión digital de gelatina de plata, 55 X 38 ⅜ pulgadas (139,70 X 97,47 cm) 56 . X 39 ⅞ pulgadas (143,51 X 101,28 cm) (enmarcado) Edición de 5 más II AP

EP-19-PH-034, Elle Pérez, t, 2019, Impresión digital de gelatina de plata, 55 X 38 ⅜ pulgadas (139.70 X 97.47 cm) 56 . X 39 ⅞ pulgadas (143.51 X 101.28 cm) (enmarcado) Edición de 5 más II AP

Hobbes Ginsberg: aún con vida (still alive)

“Estas fotos son de mi reciente libro/programa titulado aún con vida, una serie de autorretratos que exploran lo que significa crecer y construir una vida para uno mismo. Aún con vida es una celebración de sobrevivir otro año sin matarme y aprender a navegar mi lucha contra la enfermedad mental. Vagando por la historia de mi identidad en constante cambio, estas selfies cuestionan las ideas de grandeza, de ser un ícono y nuestra relación con nuestros entornos construidos. Los cuadros vulnerables e híper saturadas DIY exploran lo que significa encontrar estabilidad y autosuficiencia, convertirse en un “adulto” y cómo es sobrevivir como una persona queer. Fue realmente importante para mí como artista trans, y especialmente para alguien que trabaja mucho con su cuerpo, crear una obra que no fuera específicamente sobre ser trans, y exigir que mi trabajo sea visto de esa manera. Con frecuencia parece que las cosas que hacemos solo tienen que ver con nuestra transexualidad —la mayoría de las veces se aborda desde el punto de vista de la lucha— y se siente muy reductor”. – Hobbes Ginsberg

Self Portrait at 25 (after dorothea tanning), 2018

Jess T. Dugan: Cada respiración que dimos (Every Breath We Drew)

“Estos autorretratos son de mi serie en curso Cada respiración que dimos (Every Breath We Drew), que explora el poder de la identidad, el deseo y la conexión a través de retratos míos y de otros. Siempre me he sentido impulsado a trabajar sobre mi propia vida y experiencias; Creo profundamente en la importancia de la representación y espero que mi trabajo pueda usarse como catalizador para comenzar conversaciones más amplias sobre género, identidad y sexualidad. Cuando salía como una persona queer joven, no me veía representada en la cultura más amplia. Descubrí por primera vez imágenes de personas no conformes de género y queer en los libros de fotografía de bellas artes, y este descubrimiento fue profundamente influyente para mí. Uno de mis objetivos principales es crear, exhibir y publicar fotografías que representen experiencias extrañas para llenar el vacío de la sociedad en las representaciones de estas experiencias vividas y encarnaciones”. –Jess T. Dugan

Self Portrait (Bath), 2013

Self Portrait (Muscle shirt), 2012

June T. Sanders: “la fotografía como un acto de amor” (“photography as an act of love”)

“Este trabajo inicialmente surgió del deseo de hacer retratos de personas a las que admiro o que me importan de alguna manera. Pero con el tiempo se ha convertido en una representación más compleja y una postura hacia un intercambio radical y extraño. Ahora también es una forma de crear imágenes que podrían acercarse a un reino de fantasía o un marco para personificaciones pasadas, presentes y futuras. El título de trabajo para este cuerpo de trabajo es Some Place Not Yet Here. Muchas veces, estoy pensando en cómo nosotros, como personas queer y trans, nos movemos a través del espacio, nos movemos a través de nuestros cuerpos y a través de los paisajes que nos rodean. Y cómo canalizamos nuestras propias historias sociales y personales dentro de esos movimientos. Ahora estoy interesado en cómo una imagen podría reflejar estas cualidades y las preguntas, potenciales y peso emocional que una imagen puede tener para nosotros y para nuestras comunidades más grandes. Este trabajo es importante para mí porque es importante para los demás. Y porque me permitió ver la fotografía como un acto de amor. A veces me siento más dentro de mi cuerpo y más dentro de una comunidad queer cuando estoy fotografiando, y creo que proviene de la inmensa cantidad de atención y vulnerabilidad que me ofrecen las personas con las que hago fotografías. Creo que lo que más me motiva ahora es la experiencia catártica de hacer fotografías y los comentarios que he recibido de las personas que se ven reflejadas en el trabajo “. – June T. Sanders

Harpo & Ike, June Sanders

Fox, June Sanders

Lia Clay: “belleza y dimensión más allá de la subversión” (“beauty and dimension beyond subversion”)

“He estado fotografiando amigos durante casi todo un año. Honestamente, no hay ninguna intención detrás de la representación o identidad… con estas imágenes. Aquí es donde quiero dejar eso atrás, solo por una vez. Creo que el catalizador de que yo esté donde estoy hoy tiene más que ver con mi identidad como mujer trans que con la de una fotógrafa. Apenas tenemos la oportunidad de controlar realmente cómo estamos representados… la mayor parte se apoya en los medios de comunicación y espera que lo hagan bien. A veces lo hacen… generalmente cuando pasan a segundo plano. Cuando un fotógrafo intenta avanzar más y más en la esfera de lo que se considera ‘exitoso’, queda claro de inmediato que identidad es una palabra peligrosa. Tenemos que trabajar muy duro para superarlo… y empujar la lente a otra parte. Existimos en un lugar en los medios donde la identidad de aquellos que se identifican fuera del ámbito de la normatividad cis se nos ha exigido.

No creo que la gente entienda el peso que se te impone cuando eres un artista creativo que trabaja por dinero. Me siento muy protector con las imágenes que hago con mis amigos. Hay un enfoque hipercrítico que surge porque tengo mucho miedo de que alguien solo los vea como representaciones de identidad. No quiero que se basen en eso… no se trata de subvertir la normativa. Se trata de crear un reino de belleza y dimensión más allá de la subversión. Se trata de la cercanía y la sensación de seguridad al trabajar juntos. Se trata de tener el control… por una vez. Una amiga mía me dijo hace mucho tiempo que no la fotografié como una ‘mujer trans’, sino como una mujer. Ese es el problema cuando los fotógrafos cis se nos acercan. Apuntan su lente a lo que nos hace diferentes o despierta el interés del espectador. La realidad es que no es para nuestro beneficio, es para ellos. Los elogian por su punto de vista “valiente” y “desafiante”. Acabamos de recibir el subtexto de Diane Arbus”. – Lia Clay

Dylan, Fort Tilden, 2019

Marina Labarthe: Historias habladas de Enby (Enby Spoken Histories)

“Enby Spoken Histories es un proyecto de narración de archivos que documenta las historias ricas y coloridas de individuos no binarios y transgénero. Registramos, conservamos y difundimos historias contadas por la comunidad para crear conciencia, educar y normalizar nuestra humanidad. Aunque nuestras identidades son antiguas y nuestras historias se han transmitido por generaciones, permanecieron indocumentadas e inaccesibles para los responsables políticos y el público en general.

Carter (cofundador de ENBY) y yo sentimos que nuestras identidades han sido mal interpretadas por la sociedad y el público en general a lo largo del tiempo. Estamos documentando nuestras propias historias, de la forma en que queremos contarlas, porque nadie más puede hacerlo por nosotros. Vamos a ser visibles y entendidos por lo que realmente somos: seres humanos, sin importar lo que cueste.

Ser mal entendido por la sociedad a menudo significa enfrentar la violencia, especialmente si eres una persona trans de color. Enby Spoken Historories nació de una necesidad emocional, una necesidad de que nuestra comunidad se sienta vista, escuchada, reflejada. ENBY no es solo un proyecto de narración de archivos, sino un movimiento que se esfuerza por interrumpir los sistemas en el lugar que afectan a las vidas extrañas a diario.

Esta pieza fue titulada después de un poema escrito por Bobby Sánchez antes de entrar en una entrevista en el stand de StoryCorps en Nueva York. Es uno de los muchos ejemplos de formas en que las personas cuentan sus historias y trabajamos juntos como comunidad para elevarlas”. – Marina Labarthe

Ancient Identities, ENBY Spoken Histories. (Pictured—left: Shai; right: Anonymous).

Shoog McDaniel: “momentos llenos de estrellas de alegría y asombro” (“star-filled moments of joy and wonder”)

“Ser una persona trans con sobrepeso significa ser dos veces más mágico, pero también significa atraer mucha atención negativa. Muchas veces, cuando caminamos por las calles y la gente nos mira de manera extraña, es difícil saber si se trata de nuestra gordura o de nuestra transgresión. Esto se agrava si usted es una persona de color, con discapacidades o cualquier otra identidad marginada. Es muy importante para mí visibilizar la magia de las personas trans con obesidad porque a menudo existimos tan lejos de la norma que luchamos diariamente para satisfacer nuestras necesidades básicas en este mundo. ¿Cuidado de la salud? ¿Trabajos? ¿Amor? ¿Seguridad contra la discriminación sistémica? Muchas cosas las personas dan por sentado. Sin embargo, con esa lucha vienen hermosos momentos llenos de estrellas de alegría y asombro, y mi objetivo es capturarlos. Quiero destacar el hecho de que cuando nos unimos para compartir el espacio y el tiempo, nuestras marginaciones que se cruzan en realidad crean universos a nuestro alrededor, llevándonos a un lugar libre de ojos juzgadores, aunque solo sea por un momento. Cuando nos unimos, es algo poderoso. Cuando nos amamos, estamos escribiendo una nueva historia sobre cómo viviremos nuestras vidas, no dictada por los sonámbulos cis blancos. Somos los soñadores, porque tenemos que serlo. Tenemos que imaginar algo mejor que esto. Eso es lo que pretendo hacer a través de mi trabajo. ” – Shoog McDaniel

Burr White, Shoog McDaniel

Matias Herrera, Shoog McDaniel

Self-Portrait, Shoog McDaniel

Texas Isaiah: “Lo que siempre ha existido”(“what has always existed”)

“Esta imagen es de Tashan Lovemore de Black Trans TV. Sirve como la génesis de un proyecto en el que estoy trabajando, que explora, honra y nutre la historia contemporánea y la presencia de personas negras que existen debajo de una mascara trans. El corazón de mis ideas, pensamientos y visiones se basa en lo que ya existe y lo que siempre ha existido. Estoy interesado en contribuir con imágenes a una cultura visual que no ha servido a muchas personas negras y marrones. Estoy interesado en inspirar a otros a documentarse a sí mismos y a sus comunidades porque merecemos contar nuestras propias historias. Esta imagen lleva un sueño que he estado teniendo durante bastante tiempo. No he visto muchas fotos de hombres trans negros tomadas por otros hombres trans negros. No suelo ver fotografías de nosotros sonriendo y participando en remedios curativos y conversaciones que pueden contribuir a las discusiones generales sobre la masculinidad y la virilidad”. – Texas Isaiah