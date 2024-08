Estos son los héroes más emo del nuevo trailer de ‘Avengers’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Marvel lanzó un nuevo trailer para Avengers: Endgame ayer jueves, y es, como era de esperar, tan triste como el anterior. La primera mitad del trailer son flashbacks en blanco y negro con una triste voz en off; si eso no dice a gritos que se trata de la “noche más oscura del alma”, nada lo hará. La segunda mitad se concentra en el intento de nuestros intrépidos y deprimidos héroes por reunir fuerzas para no estar tan jodidamente deprimidos aunque, en general, fallan miserablemente.



Todos se ven asquerosamente tristes. Pero si te preguntas ¿quién es, exactamente, el más triste? ¿Qué vengador enfrenta el peor duelo? ¿Quién se está llevando la peor parte del ataque de Thanos? ¡No te preocupes! Aquí, en VICE, tenemos la clasificación definitiva de los héroes más tristes del nuevo tráiler, desde el que “lo está tomando bastante bien, considerando las circunstancias” hasta el que “expresa su dolor haciéndose los peores cortes de pelo posibles”.

¿Estás listo? ¡Genial! ¡Empecemos!

EMPATADOS EN ÚLTIMO LUGAR

Captain Marvel y Thor. Puede ser que Thor esté nostálgico por su padre muerto y que se ponga poético con una voz en off al principio del tráiler, pero para cuando Captain Marvel hace su debut en la última escena del trailer, no se ve ni un poco afligido. ¡Ahora que lo pienso, ella tampoco! En realidad podrían… ¿estar pasándola bien juntos? Su pequeño encuentro después del título es la única escena con un tono más ligero en todo el asquerosamente deprimente trailer.

¡Lo siento! ¡Sus pequeños destellos de felicidad les han ganado el último lugar!

QUINTO LUGAR

Black Widow. Hay más de una toma de Black Widow mirando tristemente al espacio, seguramente recordando a todas las personas amadas que ha perdido, pero lo está tomando bastante bien, considerando las circunstancias. Parece que ha encontrado una manera productiva de encausar su dolor, es decir, disparando furiosamente su arma. ¡Cada quien enfrenta el dolor a su manera!

CUARTO LUGAR

Iron Man. Ay, Tony Stark realmente está en una mala situación. Está atrapado en una nave espacial averiada, flotando en algún lugar de las profundidades galácticas, esperando la dulce liberación de la muerte una vez que su suministro de oxígeno se agote.

Eso probablemente le aseguraría un lugar destacado en esta lista si no fuera por dos cosas: primera, su breve aparición en este tráiler palidece un poco comparada con su larga y desgarradora aparición en el trailer anterior. Y segunda, hacia el final del trailer parece estar de vuelta en la Tierra, así que definitivamente su rescate está asegurado. Anímate, amigo. Estarás bien.

TERCER LUGAR

Ant-Man. Aparentemente logrará salir del reino cuántico, pero las cosas no serán mucho mejores en el mundo de tamaño normal. Solo míralo observando un poste telefónico cubierto de carteles de personas extraviadas. Su rostro es una mezcla de conmoción y devastación. Sin embargo, ¿alguien de verdad imprimiría y pegaría carteles de personas extraviadas en 2019? Aunque eso funciona mucho mejor de lo que lo haría una escena en la que se desplazara por las publicaciones de Craigslist, así que está bien.

SEGUNDO LUGAR

Captain América. “Sigo diciéndole a la gente que debe seguir adelante”, le dice el Capitán a Black Widow. “Algunos lo hacen, pero nosotros no”. En casi todas las tomas que vemos aquí de Steve Rogers, se ve terriblemente triste. El único momento en que vemos una variación emocional en él, es cuando hace esta cara. La cual parece indicar que está canalizando todo su trauma en emprender una lucha despiadada.

Para ser justos, la ira es una emoción secundaria, y para verdaderamente procesar su dolor, probablemente debería enfrentar el sufrimiento subyacente de haber perdido a la mitad de toda la gente que ha conocido en toda su vida, en lugar de simplemente enterrarlo bajo varias capas de furia, pero dejémoslo ser. Los años de psicoterapia pueden esperar a que todo el equipo logre acabar con Thanos.

GANADOR

Hawkeye. ¿Qué diablos está pasando con este chico? Automáticamente, se lleva el primer lugar aquí, y no solo por la toma de él meditando en la oscuridad de la noche, la cual parece sacada directamente de un capítulo de The OC. Más bien, todo se reduce a sus cortes de pelo. Hawkeye parece haberse hecho más de cuatro cortes de pelo distintos a lo largo del trailer, culminando con esta monstruosidad:

Lo siento. Sé que esperabas que ese mohicano se viera rudo o algo parecido, pero lo único que nos dice es: “Estoy tan perdido en una crisis que ya ni siquiera sé quién soy”. Es el tipo de corte de pelo que tu padre de edad madura se haría después de un doloroso divorcio. Sabemos que estás pasando por un momento difícil, Hawkeye, pero por el amor de Dios, quítate esa maldita cosa.

De cualquier forma, ¡felicidades por la victoria!