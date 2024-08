Estos son los lugares donde más duele hacerse un tatuaje

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Los tatuajes, como bien sabemos, son permanentes. Bueno, lo son a menos que compres una plantilla de tatuajes falsos para ver cómo es vivir con la cara de Post Malone por un día, o practiques pegarte estampillas con la constelación de tu signo zodiacal en el tobillo tan malas que se caigan después de dos semanas.

La otra característica inherente de los tatuajes: duelen. No insoportablemente, de lo contrario millones y millones de personas no se los harían. Pero una maquina de tatuar perfora tu piel entre 50 y 3000 veces por minuto, y cada centímetro cuadrado de piel contiene más de 150 terminaciones nerviosas, y la aguja tiene que atravesar la capa de la dermis. Así que sí. No es exactamente un masaje de tejido blando.

Pero, ¿en qué partes del cuerpo es más y menos doloroso hacerse un tatuaje? Dividimos el cuerpo en cuatro secciones principales, y consultamos a dos artistas del tatuaje para escuchar su opinión.

CABEZA Y CUELLO

Imagen cortesía de Keely Rutherford.

Según lo que sé sobre caer y aterrizar de cabeza de cuando era niño, parece que hacerse un tatuaje en esa área sería bastante doloroso. Poppy Segger, una artista del tatuaje de 23 años que apareció en A Tattoo to Change Your Life de BBC3, me dijo más al respecto. “La garganta y la parte posterior de mi cabeza fueron los sitios más dolorosos; fue un dolor agudo y caliente”, dijo. “La cabeza no dolió tanto, para mí no tuvo tanta sensibilidad. Pero los tatuajes de mi cara son pequeños, eso los hace generalmente bastante fáciles de manejar”.

Sin embargo, Keely Rutherford, una artista tatuadora de 35 años, considera que la parte superior de la cabeza es la que más duele. “No he tenido mucha experiencia tatuando cabezas reales, pero derivado de ver los tatuajes que les han hecho a algunos amigos, parece ser que en la parte superior de la cabeza el dolor es brutal y que es menor en los costados”.

Ambas concuerdan en una cosa: la parte inferior del cuello duele mucho. Para Rutherford fue “bastante duro” y para Segger fue “horrible”.

PARTE SUPERIOR DEL CUERPO

Imagen cortesía de Keely Rutherford.

Si tu umbral de dolor no es muy alto, podría valer la pena desistir de ese enorme castillo inspirado en la ciudad Minas Tirith que quieres tatuado a lo largo del pecho. Tanto Segger como Rutherford consideran que en el área del pecho el dolor te mata. “El mío fue insoportable. Creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo conmigo. Fue en el esternón, sentí como si me estuvieran abriendo”, dijo Rutherford. Encantador.

Asimismo, Segger me dice que “en general, cualquier cosa en el torso, espalda o pecho, va a doler horrores”. Casi todo mi torso está cubierto. Yo diría que tatuarse el interior del ombligo es casi insoportable y que la espalda duele muchísimo”.

Segger señala que hay ciertas áreas que pueden ser más dolorosas para las mujeres. “Me han hecho muchos tatuajes en el pecho y, para las mujeres, el área de los senos puede ser demasiado dolorosa. En general, encuentro que cuando tatúo el torso de los hombres, a ellos no les duele tanto”.

BRAZOS

Image courtesy of Poppy Segger

Los brazos, al parecer, son el lugar más sensato para comenzar. “Los brazos son poco sensibles, exceptuando el interior de los bíceps y el codo; el resto está bien”, según Rutherford. Segger concordó: “Los brazos son generalmente un buen lugar para iniciarte en el mundo del tatuaje; es un lugar muy común para hacerse el primer tatuaje”.

Sin embargo, las axilas pueden ser una pesadilla. “Cerca y dentro de la axila el dolor puede ser un poco intenso”, dice Segger, en tanto que Rutherford dice que “mientras que la axila en sí no duele tanto, ¡en el área que la rodea el dolor es casi mortal!”.

Al menos para Segger, la muñeca también fue una pesadilla. “Tengo que decir que en lo personal el tatuaje más doloroso que me han hecho en mi vida ha sido en las muñecas, ¡y tengo ambos brazos completamente cubiertos de tatuajes! No es una queja muy común, pero para mí fue como si alguien me cortara las manos justo a la altura de la articulación. ¡Insoportable!”.

PARTE INFERIOR DEL CUERPO

Imagen cortesía de Poppy Segger.

Si bien es posible que los hombres hayan tenido suerte con el área del pecho, Segger dijo que no tienen tanta suerte con las piernas: “A la mayoría de las mujeres les resulta menos doloroso tatuarse las espinillas que a los hombres, pues la forma de sus piernas son distintas”. Sin embargo, hay un lugar que a todos les causará mucho dolor.

“Las nalgas son engañosas”, nos advirtió Segger. “Muchas personas piensan ‘esto no será tan malo, ¡tengo bastante carne ahí!’, pero este no suele ser el caso. Es un lugar sensible y doloroso, especialmente en el punto donde la nalga se encuentra con la parte superior del muslo”.

O, como dijo Rutherford cuando le pregunté qué lugar era el más doloroso: “¡El trasero! ¡Maldita sea! ¡No puedes dejar de tensarlo!

¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO?

En conclusión, cualquier parte del cuerpo tiene el potencial de ser muy sensible al dolor. El tipo de piel y de cuerpo se encuentran entre las variables que pueden incidir en la forma en que el dolor te afecta. “Cada persona es diferente cuando se trata de dolor”, dijo Segger, “el nivel de tolerancia y el umbral de dolor varían de persona a persona. A veces, incluso factores como la edad y el sexo pueden contribuir, en términos generales”.

Sin embargo, no importa qué edad tengas o qué tan delgada sea tu piel, puedes apostar a que tatuarte un jardín de rosas va a provocarte un dolor atroz.

