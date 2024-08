Hablamos con expertos religiosos sobre ‘Jesus Is King’ de Kanye West

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Durante quince años Kanye West ha usado su música para pedirle ayuda a Dios. “Quiero hablar con Dios, pero tengo miedo porque no hemos hablado en mucho tiempo”, rapea en “Jesus Walks”. La canción de rap centrada en la fe captura la desconexión entre lo secular y lo sagrado; el rapero de Chicago, que entonces tenía 27 años, intentaba alcanzar un corazón puro con una canción sobre Jesús que pudiera tocarse en un club. Desde su álbum debut de 2004, College Dropout, West ha pasado de buscar el reino de Dios a crear el suyo propio, bautizándose a sí mismo Yeezus y adoptando un atrevido complejo de dios.

Casi dos décadas después de “Jesus Walks”, Kanye West regresa con Jesus Is King, su noveno álbum de estudio que anunció durante todo el año mediante servicios dominicales, o conciertos de una hora en los que convierte hip-hop y R&B en música gospel. Los servicios, que aún persisten, se parecen a los que ofrece la Iglesia, excepto que no puedes asistir “tal como eres”. La lista de invitados está reservada para la élite de Hollywood, como Rick Rubin, Katy Perry y Courtney Love, y la asistencia generalmente requiere que firmes un acuerdo de confidencialidad. El álbum de West —muy cercano al gospel— seguramente atraerá a algunos escépticos, pero ¿qué significa para uno de los artistas más influyentes del hip-hop usar la iglesia como vehículo para su álbum?

“Si quieres hacer algo con la comunidad negra en Estados Unidos, de todas formas tienes que visitar o ponerte en contacto con una iglesia negra”, dice el doctor Jay-Paul Hinds, profesor asistente del Seminario Teológico de Princeton. “La temporada de elecciones políticas está entrando en calor de nuevo y volveremos a ver políticos en las iglesias, porque sigue siendo la principal vía para llegar a la comunidad afroamericana”.

La fijación de Kanye con la iglesia negra tiene implicaciones más allá de cómo suene Jesus Is King. La óptica del rapero cercano a Trump, que dijo que la esclavitud fue “una elección”, debería generar escepticismo.

“[La fijación de Kanye] plantea preguntas sobre cómo se ubica a sí mismo en esa tradición profética [cristiana negra] que está mucho más interesada en el bien social y el bienestar común que en la piedad personal”, comenta el doctor Xavier Pickett, profesor asistente invitado de la Universidad de Nueva York.

En septiembre, Kanye celebró un servicio dominical en la iglesia New Birth Missionary Baptist Church de Atlanta. En 2010, el obispo Eddie Long, el antiguo predicador principal de la megaiglesia, fue acusado de agresión sexual por cuatro hombres de la congregación. Ahora dirigida por el doctor Jamal Bryant, la decisión de New Birth de permitir que Kanye West realice un servicio dominical en su iglesia también podría causar sorpresa. Los motivos de New Birth siguen sin estar claros, pero no deben pasar inadvertidos. “Si nadie quiere plantear la pregunta, ¿en qué nos interesamos realmente? ¿Solo queremos entretenernos y sentirnos complacidos?”, pregunta el doctor Pickett.

Que Kanye se volcara a la religión no es del todo descabellado. Artistas negros, como Ma$e, No Malice y DMX (que encabezó una oración en el servicio dominical en marzo), se han distanciado de su imagen pública de raperos tras buscar a Dios. Aunque Kanye está transformándose en un líder de iglesia, es uno de los raperos con mayor visibilidad en el mundo, así que posee una enorme cantidad de influencia. Si hablamos de comercializar la religión, ¿solo está mal cuando Kanye West quiere hacerlo? Hablamos con Hinds y Pickett para que nos ayuden a desentrañar los efectos que tiene que Kanye convierta la iglesia en algo tan popular como el hip-hop, mediante —según se dice— su álbum más virtuoso.

¿Cómo definirías el papel de la iglesia negra en la comunidad negra?

Doctor Xavier Pickett: Es importante llamar la atención sobre el hecho de que la iglesia negra nunca ha sido monolítica. El papel que desempeña depende de la comunidad. Esto requiere que cuestionemos otro fenómeno social, que es la idea de comunidad. Los vecindarios no lucen de la misma manera que hace sesenta, setenta años por la eliminación de la segregación racial. Lo que antes se identificaba como una comunidad negra discreta se está volviendo cada vez más difícil de identificar.

[Cuando Barack Obama cortó lazos con Jeremiah Wright ] muchos cristianos blancos y mucha gente blanca, en general, no tenían idea de lo que sucedía en las iglesias negras o los tipos de pensamiento teológico que habían dado lugar a estas iglesias en particular. No entendían cómo los cristianos negros están inextricablemente vinculados a la creación y formación de esta nación.

Martin Luther King no estaba apartado de las iglesias negras. Quieren tener al personaje que dio el discurso de “Tengo un sueño”, pero no la tradición religiosa que hizo que dicho personaje tuviera un sueño. Hay una tradición radical negra que siempre ha existido, desde la esclavitud y Frederick Douglass hasta Sojourner Truth, que siempre ha sido extremadamente crítica con esta nación. Una nación que a veces, la mayoría de las veces, ha afirmado ser cristiana o actuar en nombre de Dios.

Doctor Jay-Paul Hinds: Todavía juega un gran papel, pero en términos de la participación y lo que significa en la vida diaria de las personas, ha disminuido en los últimos 20 años. Para la mayoría, especialmente en las zonas marginales, sigue siendo su primer punto de contacto para obtener recursos financieros, psicológicos y de salud. Sigue siendo el recurso principal para una persona que no tiene otros medios para obtener ayuda. No solo por religión o espiritualidad, sino también en términos de la vida cotidiana de las personas. Si derribas eso, la comunidad queda extremadamente abandonada.

Desde el comienzo del año, Kanye West ha estado organizando servicios dominicales, en los que hace nuevas versiones de canciones de hip-hop en gospel. ¿Cómo describirías el significado de la música dentro de la iglesia negra?

XP: Los líderes religiosos promovieron su mensaje a través de la música gospel. Gracias a la radio y la televisión, personas como Mahalia Jackson y Thomas Dorsey pudieron popularizar la música gospel. Pudieron insertar la música en el mainstream de una manera que no se había logrado antes.

La música gospel en sí es una amalgama del folk, la religión y la comunidad negra sureña que emigró a la parte urbana del norte del país. Este cambio terminó por transformar el sonido de la música en lugares como Chicago. Es una mezcla de música que no solo proviene de una fuente religiosa. Volver a la religión y a las iglesias como productos de marketing es realmente una continuación de cómo ha proliferado el cristianismo. Las nuevas religiones pudieron nacer en Estados Unidos debido a cómo se consideraba que la religión no era solo algo que comercializar, sino algo que siempre estaría disponible en el mercado.

JPH: W.E.B. DuBois tiene un libro llamado The Souls of Black Folks, y ahí señala que los espirituales son el mayor regalo que los afroamericanos le han dado a esta nación. La música es esencial para la experiencia religiosa afroamericana, que se remonta a antes de DuBois. Se remonta a las canciones de trabajo durante la esclavitud.

Puedes debatir si lo que Kanye West está haciendo es música gospel real o es música secular. ¿Está tratando de vender discos o está tratando de expresar algún tipo de anhelo espiritual? No lo sé. Pero lo que está haciendo es usar el modo primario de la iglesia negra. Incluso la forma en que los predicadores negros presentan sus sermones posee un tono melódico. No puedes escapar de eso. Está aprovechado algo que ya es parte de la experiencia de la iglesia negra. Es por eso que está siendo tan bien recibido.

Es difícil saber qué es falso y qué es real cuando ves material de un servicio dominical en una iglesia como la New Birth Missionary Baptist Church en Atlanta.

JPH: No sé cuánto de esto es para él un medio de conciliación. Una conversión en términos de lo que él cree que Jesús está haciendo por él o con él, pero también su forma de reconciliarse con una comunidad. Si deseas reconciliarte con la comunidad negra, debes volver a la iglesia negra. Tienes que acudir a la iglesia negra porque la iglesia negra te aceptará cuando regreses a casa.

Si Kanye regresa a la Casa Blanca y continúa diciendo las cosas que decía antes, ¿qué significa eso en términos de lo que dijo en New Birth? ¿Significa que no es auténtico? Podría ser genuino. No significa que haya cambiado sus puntos de vista políticos o sus opiniones sobre cómo se siente con respecto a la comunidad afroamericana porque cree que Jesús lo envió o cambió su vida.

¿Cuál es la diferencia entre hacer una canción como “Jesus Walks” y hacer un álbum conceptual como Jesus Is King? ¿Cómo ves esto de comercializar la religión y la iglesia?

JPH: Kanye no está haciendo nada diferente a lo que los televangelistas hacen semanalmente: vender la palabra, vender el mensaje, vender el evangelio. Se trata de “si no vendo esto bien, no voy a tener audiencia. Si no vendo esto bien, no van a comprar mis cintas. Si no vendo esto bien, no asistirán a mis conferencias”. Incluso a una escala menor, “si no vendo esto bien, la gente no va a venir a mi iglesia”. Membresía, diezmo, todo se trata de comercializar el evangelio. No está haciendo nada diferente.

El peligro es que realmente pierdas el mensaje al empacar el evangelio de tantas maneras distintas. La atención se enfoca en la manera de comunicarlo en lugar de en el mensaje en sí.

Mi temor son las personas que fueron a New Birth y que no habían asistido a la iglesia en años y decidieron que el domingo cambiarían sus vidas por lo que dijo Kanye. “Voy a nacer de nuevo por lo que dijo Kanye”. Hay una irresponsabilidad cuando entras en ese tipo de foro. No puedes hacerlo todas las semanas. Es posible que las personas se conviertan inicialmente, pero, ¿acaso estas personas asisten después a comunidades a que les ayuden a desarrollar un estilo de vida ético real?

XP: Hay una larga historia de unidad entre la religión y el capital, lo que generalmente se llama prosperidad del evangelio. Las iglesias negras no están aisladas de esta prosperidad, y también son proveedores de la neoliberalización. Los sonidos de la comunidad negra que se hicieron populares se estaban volviendo más deseables. La disquera Motown no solo quería el sonido, sino también los cantantes que salían de estas iglesias. Las iglesias negras han sido un caldo de cultivo para cantantes que dirigían iglesias y llegaron al éxito nacional y secular como Aretha Franklin y Sam Cooke.

¿Tiene razón la gente de mostrarse escéptica frente a sus motivos?

JPH: Puedes ser escéptico pero no creo que debas juzgarlo. Puedes cuestionar por qué está haciendo esto, pero no puedes juzgarlo por dónde está situado en términos de su camino hacia la fe. No puedo juzgarlo y decir que si regresa a la Casa Blanca no puede ser cristiano. Si TMZ lo encuentra en un club de striptease bebiendo Hennessy, no podría decir que se haya alejado de la fe.

XP: Kanye, en particular, tiene una carga mayor que la mayoría de los artistas dada su historia. Es el mismo tipo que dijo: “George Bush no se preocupa por la comunidad negra“, pero que también disfruta pasar el rato con Trump en la Oficina Oval, y sabemos lo que Trump piensa sobre los negros. Entonces plantea la pregunta, ¿qué opinas de los negros, Kanye? ¿Crees que porque la comunidad negra ama a Jesús, significa que te perdonaremos? Esta idea también está latente en términos de por qué la iglesia negra podría ser tan instrumental. Se supone que la comunidad negra es muy indulgente, especialmente los cristianos negros.

Plantea aún más preguntas sobre esas iglesias [que lo invitan]. ¿Por qué desean la presencia de Kanye? ¿Quieren tomar ventaja de su base de fans, su nombre, su autoridad, su círculo social y los valores que eso conlleva? Si es así, ¿con qué propósito? Si tienen a Dios, ¿por qué necesitarían a Kanye?



