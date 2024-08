Un fan de ‘Rick and Morty’ convierte la intro del show en un fabuloso anime

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Mucha gente compara Rick and Morty con la animación japonesa por su desenfreno, innovación y enfoque en las emociones adolescentes. Sus imágenes son innovadoras para la animación estadounidense, pero el animador francés Malec lanzó un video durante el fin de semana que muestra cuán deslumbrante podría ser el show si fuese reelaborado al estilo del anime.



Malec y su equipo, quienes también hicieron una versión animé de Game of Thrones y producen una serie de batallas de rap de la cultura pop, transformaron al clan Smith-Sanchez en los cuerpos rubicundos, de ojos enormes y cabellos con forma de punta característicos de la animación japonesa para su corto, If Rick And Morty Was An Anime [Si Rick And Morty fuera un anime]. Los fragmentos favoritos de los fans, como el de Summer y Rick en el gimnasio, Pickle Rick, Beth derrama el vino, y el sombrero de tonto de Jerry se encuentran todos unidos en una nueva versión de 90 segundos del tema de entrada de Rick and Morty. La música de anime espléndidamente genérica de KronoMuzik es un toque excelente.

El video es genial porque conoce a su público. Los fanáticos de Rick and Morty ansían increíblemente un crossover de anime. “Rick and Morty is anime” es un troll de Twitter recurrente que cuenta con más de 50 variantes de burla irónica, verdadero desprecio y nostalgia por un episodio de anime real de Rick and Morty.

Los miembros de los medios de comunicación se encuentran aún más deslumbrados por la idea que los fans en Twitter. En agosto, Anthony F. Schepperd de Titmouse hizo la animación de un promocional inspirado en X-Men para el show, cuyas publicaciones decían: “Representa una temporada nueva y demencial” y “Promete una nueva temporada absolutamente épica“, implicando que la “acción anime” jugaría un papel importante en los episodios futuros. En realidad, Adult Swim contrata animadores jóvenes para que usen sus personajes en animaciones experimentales todo el tiempo, y nunca tienen nada que ver con el programa en sí. El animador de Stop-motion Lee Hardcastle hizo una serie llamada Las aventuras no canónicas de Rick and Morty para anular cualquier sospecha de que tuvieran relación con el show mismo.

Dan Harmon y Justin Roiland le deben a Adult Swim 70 episodios de Rick and Morty. Esas son muchas oportunidades para complacer a su público y hacer un episodio de anime, de la misma manera en que Harmon hizo un episodio completo con figuras de plastilina animadas de su serie previa en NBC, Community. Sin embargo, si él y Roiland están tan comprometidos con ignorar a los fans del anime como lo están con ignorar a los teóricos de las conspiraciones profundas, entonces no sucederá en el corto plazo.

