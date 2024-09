Fans de ‘Dragon Ball Z’ nos cuentan por qué la franquicia sigue siendo tan popular

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Dragon Ball Z fue una revelación cuando tenía 14 años. Atrás quedaron las tonterías y payasadas de la mayoría de caricaturas para niños, y llegaron las sagas en expansión llenas de drama, el desarrollo de personajes, y las escenas de lucha exageradas en las que resultaban planetas destruidos por héroes coloridos; y los villanos que ponían tanta dedicación para herirse entre ellos como para los diálogos insoportablemente largos previos a las batallas.

Aunque el Dragon Ball Z original fue transmitido en Japón en 1989, antes de llegar a las audiencias norteamericanas gracias a Cartoon Network y su canal spin-off Toonami a finales de los 90 y comienzos de los 2000, su popularidad nunca ha desaparecido. Es más, su fandom ha crecido, a pesar de que existe una ausencia de 12 años sin nuevos episodios entre el final de Dragon Ball GT en 1997 y el comienzo de Dragon Ball Z Kai en 2009.

Morgan, fan de ‘Dragon Ball Z’

Con el estreno de la nueva película Dragon Ball Super: Broly el mes pasado, la franquicia parece estar lista para atraer a una audiencia incluso más amplia. Lo extraño es que —como literalmente acabamos de decir— por años ha existido un grupo gigante de fans, y aunque han sido estrenadas 20 películas animadas de DBZ desde 1986, esta es solo la segunda en proyectarse en Reino Unido ¿Por qué los poderosos de la industria decidieron complacer a las audiencias británicas con un estreno en cines de Broly?

«Porque una tonelada de fans lo pidieron», explica Jerome Mazandarani, director de operaciones de los gigantes de producción anime, Manga UK. «Descubrimos con el estreno anterior, Resurrection F [2015], que los fans de DBZ en Reino Unido trascienden un fandom normal de anime y son un fenómeno multigeneracional. Aparte del Studio Ghibli y de Your Name, DBZ es la franquicia de películas anime más grande en el Reino Unido».

Los fans de ‘Dragon Ball Z’ Abigail y Chris

Es fácil identificar a esa audiencia multigeneracional en una proyección especial para fanáticos en la Leicester Square de Londres. Los fans que hacen fila afuera son más diversos en términos de edad y etnia que cualquier otros grandes seguidores de culto que haya visto. Sin embargo, notablemente, esa diversidad no se extiende al género: los fans son en su gran mayoría hombres.

Winston

«He sido un fan de Dragon Ball Z desde que tenía 15 años, y ahora tengo 33, así que ha sido la cosa más influyente en mi vida», dice Winston, un fan. «Dragon Ball Z no es mi anime favorito—va más allá de eso. Es la historia de mi vida. Va más allá de los shows de televisión, más allá del anime—es lo que hago con mi vida. Obtuve mi aumento de salario solo para poder comprar más cosas de Dragon Ball Z. Bien sea que haya una convención o [una oportunidad para conocer a los actores de doblaje], simplemente estudio muy duro, trabajo y me aseguro de que podré llegar. Mi siguiente plan es comprar una casa para poder llenarla con memorabilia de Dragon Ball Z«.

Yo ya conocía algo de manga y anime antes de llegar a Dragon Ball Z, pero parece que para muchos de los fans de aquí, su dedicación proviene del hecho de que DBZ fue su puerta de entrada a este mundo.

Shakeel y Kameel

«Lo veíamos desde muy pequeños, [en] Cartoon Network, antes de que Toomani existiera», dice Shakeel, de Londres. «Teníamos como cinco o seis años cuando lo vimos por primera vez, y las escenas de las peleas eran impresionantes. Veíamos Dragon Ball Z desde las 12 AM y hasta las 12 PM, todo el día».

«Fue el primer anime que vimos—fue el anime OG», agrega su hermano Kameel, cuyo brazo está cubierto en tatuajes de anime. «Si no fuera por Dragon Ball Z, no creo que a nadie en el mundo occidental le interesaría el anime, al menos no de la forma en que les interesa ahora».

El autor (izquierda) haciendo kamehameha

Este es un sentimiento que se repite regularmente a lo largo de la noche: «llegué al anime después de ver Dragon Ball Z en Cartoon Network, y cambió mi vida». Pero para la mayoría de fans, esa exposición inicial pasó hace una década ¿Por qué el fandom de la franquicia sigue siendo tan entusiasta como siempre?

«Creo que el streaming ilegal, [un sitio de streaming de anime] Crunchyroll y Netflix han vuelto el anime mainstream, y eso ha hecho que regresen las cadenas televisivas locales al medio como una oferta para atraer a los adolescentes y los millennials a sus canales», dice Jerome Mazandarani. «Dragon Ball es el Iron Maiden del anime porque sus fans son multigeneracionales. Uno ve a un tipo anciano y gris fanático del metal con chaqueta denim cubierta con parches de metal asistiendo al concierto con otro tipo, más joven de mediana edad y con el mismo atuendo, y junto a ellos está un adolescente con parafernalia similar. Dragon Ball es lo mismo para mí: vemos a padres e hijos en las Comic Cons todo el tiempo; ha pasado de forma orgánica con el tiempo a través de familiares y amigos».

