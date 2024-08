Los fans que se niegan a creer que Michael Jackson está muerto

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Que los fans no acepten la muerte de sus artistas favoritos no es un fenómeno nuevo. El primer presunto avistamiento posterior a la muerte de Elvis Presley fue el 16 de agosto de 1977, el día de su muerte, cuando un sujeto bajo el nombre de “Jon Burrows” (el nombre con el que Presley solía registrarse en los hoteles) compró un pasaje de ida para volar de Memphis a Buenos Aires. Siguieron otros “avistamientos”: supuestamente aparece en una escena de Home Alone de 1990. Estuvo presente en la inauguración de Lego Land en California, en 1999. ¿Son solo sospechas, o hay algo más detrás?

Videos by VICE

Seguramente nada de esto es cierto, al igual que tampoco hay nada de cierto en las teorías de conspiración de celebridades muertas. Sin embargo, eso no impide que ciertos seguidores de Michael Jackson se nieguen a aceptar su muerte, con el mismo fanatismo con el que se niegan a aceptar las muchas denuncias de abuso sexual infantil en su contra.

Jackson murió de un paro cardíaco hace diez años, el 25 de junio de 2009, después de que su médico personal, Conrad Murray, le administrara una dosis de propofol para ayudar al cantante a dormir. El 29 de noviembre de 2011, Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario y finalmente cumplió dos años de una condena máxima de cuatro años, pero la conspiración de que Jackson está vivo sigue viva, en parte gracias a algunos acontecimientos extraños ocurridos a la gente cercana a la estrella.

El 30 de julio de 2017, Steve Erhardt —estilista de Jackson durante muchos años— compartió un mensaje críptico en Twitter: “Lo escucharon aquí primero, una especie de anuncio. Y en un par de meses, o más tarde, al final del año, recibirán muy buenas noticias. Ni siquiera la familia lo sabe… ¡pero yo sí!”.

Relacionados:

Han pasado casi dos años y no hemos tenido noticias de la Segunda Venida, pero el 19 de junio de 2018, Erhardt compartió una foto que muestra las piernas de un hombre vestido con el pantalón negro característico de Jackson, con un mensaje que decía: “En un estudio de grabación, en algún lugar del mundo, en una ubicación secreta, él vendrá pronto…”.



En 2010, el compositor Teddy Riley, quien trabajó con Jackson en su álbum Dangerous en 1991, dijo que creía que el cantante estaba vivo. El cantante estadounidense Akon, un hombre que, cabe señalar, llegó a cuestionar la existencia de los “diamantes de sangre”, está de acuerdo con la teoría. Hay un presunto avistamiento de Jackson —o al menos un personaje que interpretó, El Alcalde, en el cortometraje Ghosts de 1996— en un video grabado en la boda de su sobrino Siggy Jackson en 2017. Otro en un video de Instagram realizado por su hija Paris en 2016. Luego está el curioso caso de Dave Dave.

David Rothenberg era un niño de seis años de Brooklyn que vivía con su madre en 1986. Sus padres se divorciaron y el 3 de marzo de ese año, después de una discusión entre los dos, su padre, Charles Rothenberg, le dio a su hijo una pastilla para dormir. Luego vertió queroseno en la cama donde estaba durmiendo y le prendió fuego. Después observó los eventos desde una cabina telefónica al otro lado de la calle del motel donde se quemaba su hijo.

David sobrevivió, con quemaduras de tercer grado en el 90 por ciento de su cuerpo. Mucho tiempo después, tras cambiarse el nombre y convertirse en un artista conceptual, Dave se hizo amigo de Jackson. Dave incluso asistió al funeral del cantante en 2009.

Fans en el homenaje a Michael Jackson en 2009. Foto: Everett Collection Inc / Alamy Stock Photo

“Creo que Dave Dave y Michael son la misma persona”, dice Sarah, una de las seguidoras de las teorías de Michael Jackson a quien contacté a través de Reddit. “Lucen bastante similares. Sus voces son idénticas”.

¿Pero cómo? Hay toneladas de fotos donde ambos aparecen juntos.

“Computadoras”, dice Sarah. “Puedes hacer cualquier cosa con las computadoras”.

Pero ¿por qué Michael pretendería ser otra persona?

“Porque personas como usted lo acosaron toda su vida. Los periodistas. Se cansó de eso. Necesitaba escapar. Se ‘murió’ y se convirtió en Dave Dave, y ahora puede llevar una vida normal”.

El año pasado, el 15 de julio, Dave Dave murió de neumonía. No tuve la oportunidad de enterarme de cómo Sarah cree que su muerte se relaciona con el supuesto plan de Jackson para continuar con su vida después de la muerte, ya que dejó de responder a mis mensajes.

Otro usuario de Reddit, quien insistió en que lo acreditara como “Frankenstein”, cree que Jackson fingió su muerte para escapar de la desenfrenada deuda a la que se enfrentaba en 2009. En el momento de su muerte, se estima que el cantante debía alrededor de 500 millones de dólares, principalmente en cargos por intereses.

“Hay demasiadas coincidencias”, dice Frankenstein. “Era demasiado inteligente como para no poder salir de sus problemas financieros. Morir realmente aumentó su valor económico”.

Desde su muerte, se estima que Jackson ha ganado más de 2,000 millones de dólares.

“Los pocos amigos que tengo me odian por hablar de Michael todo el tiempo”, continúa Frankenstein. “Se enojan. Piensan que era un pederasta. No creo nada de eso. Entro a michaeljacksonsightings.com siempre que puedo. Hay rumores de que está viviendo en Gloucestershire o Bahrein”.

Por supuesto, Jackson vivió toda su vida como un excéntrico. Hay rumores de que, al final de su vida, no tenía nariz y usaba una prótesis cuando estaba en público. Que intentó comprar los huesos de Joseph Merrick, mejor conocido como El Hombre Elefante. Que dormía en un tanque de oxígeno, pensando que podría ayudarlo a vivir hasta los 150 años. Los rumores más extraños dominaban su vida, así que no es sorprendente que siguieran surgiendo después de su muerte.

Pero ¿por qué los fans siguen esperando que el cantante esté vivo?

“No había nadie como él”, dice un usuario de Reddit que me pide que no use su nombre. “Nadie como él y nunca volverá a haberlo ¿Por qué creo que está vivo? No hay ninguna razón real. Simplemente no estoy listo para aceptar que no lo está”.

@jamesjammcmahon