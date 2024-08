Fans de ‘Rick and Morty’ protestan por el nuevo video de la serie

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Adult Swim lanzó un nuevo clip de Rick and Morty el miércoles y los seguidores más vocales del programa hicieron lo que siempre hacen: regañar airadamente a los creadores de la serie por no apurarse a lanzar los nuevos episodios.

El video de 15 segundos es una animación hermosa del cineasta Gary Ye, quien vive en Vancouver, en el que plasma a Rick y Morty como presas y depredadores en todas las escalas del universo, desde microbios hasta entidades cosmológicas. Rick es un organismo unicelular que succiona las entrañas eucariotas de Morty, un Rickzilla que destruye a Mortythra con su aliento láser y un agujero negro en forma de Rick que inhala una luna en forma de Morty. Al final de todo está Evil Morty, el villano de la primera temporada que podría ser la única persona más astuta que Rick. Es el tipo de contenido raro y divertido que el público de Adult Swim espera ver entre los episodios de The Venture Brothers y The Eric Andre Show a las 3 AM.

Es maravilloso, pero la mayoría de los fans hardcore que comentan en Twitter solo están emitiendo demandas tempestuosas a los creadores Dan Harmon y Justin Roiland para que se apresuren a lanzar las nuevas aventuras interdimensionales del clan Sánchez-Smith.

Lo entendemos. Han pasado 238 días desde que los fans de Rick and Morty —incluyendo a Kanye West, Courtney Love y Marilyn Manson— se enteraron de que Harmon y Roiland iban a producir al menos 70 nuevos episodios del show. Muchos esperaban un episodio sorpresa en Navidad, como ocurrió con el estreno de la tercera temporada el Día de los Inocentes de abril de 2017, gracias a un diálogo de un clip post-créditos. Los fans han sido entrenados para mantenerse alerta, buscando pistas y Easter Eggs ocultos en cada fragmento de contenido creado por Roiland y Harmon.

Harmon ha explicado hasta el cansancio que la razón por la que la próxima temporada aún no ha salido es que él y Roiland no la han terminado y quieren hacer un trabajo del que puedan estar orgullosos. Que es lo que los fans de la serie deberían querer también. La manía de exigir nuevos episodios está haciendo que las personas —incluso aquellos a quienes les gusta el programa— odien más a los fans de Rick and Morty.

Así que no desesperen: aprecien el arte divertido financiado por Adult Swim. ¡Hay muchas cosas divertidas! También podrían enfocarse en otras series por un tiempo: como la próxima temporada de Game of Thrones que regresará en abril. Por favor, por el amor de dios, sólo tengan paciencia para el lanzamiento de la cuarta temporada.

