Fans de ‘Rick and Morty’ encontraron un oscuro ‘easter egg’ en ‘Pickle Rick’

Los fans de Rick and Morty han descubierto un oscuro pedazo de cultura pop que puede haber inspirado una de las escenas más extrañas y memorables de la serie. El programa está plagado de referencias a la cultura pop, algunas de las cuales están prácticamente encriptadas o basadas en las propias experiencias del cocreador Justin Roiland, por lo que identificar un easter egg que no ha sido reconocido es un deporte profesional entre sus espectadores más asiduos.

Después de los créditos de “Pickle Rick”, el episodio escrito por Jessica Gao que recientemente recibió una nominación al Emmy, Rick y Morty se encuentran a merced de Concierto, un villano parecido al Joker que los tiene atados a un piano gigante. Concierto comienza a golpear las teclas, haciendo que martillos enormes aplasten las cabezas de Ricks de otras dimensiones.

“¡Así es como vamos a morir! ¡Haz las paces con tu dios! Rick le grita a su compañero antes de que un asesino de cabello largo llegue de sorpresa y corte las cuerdas vocales de Concierto. Es Jaguar, el asesino altamente entrenado con quien Rick pasó la mayor parte del episodio luchando.

Algunos fanáticos pudieron haber identificado al instante los orígenes pop de esta escena, pero probablemente se rascaron la cabeza y pensaron: “¿Cómo se les ocurren estas estrafalarias aventuras a Justin Roiland y Dan Harmon?” Afortunadamente para esas personas, el Redditor Capgunkid desenterró el oscuro material original de donde probablemente vino: Batman.

Específicamente, la escena es casi idéntica al episodio de la cuarta temporada de Batman: The New Animated Adventures, “Legends of the Dark Knight” (1998), en el que el dúo dinámico debe frustrar los planes del Joker de robar las valiosas partituras de un museo lleno de instrumentos musicales gigantes. La situación parece sombría para Batman y Robin cuando están atados y son empujados sobre las cuerdas del piano debajo de los martillos. En lugar de que un asesino musculoso salve el día, uno de los artilugios de Batman llega al rescate, pero la similitud de las escenas es inconfundible.

Un usuario del foro de Science Fiction and Fantasy Stack Exchange sugiere que ese episodio, a su vez, está inspirado en un episodio de la serie en vivo de Adam West llamado “The Dead Ringers” (1966), en el que Liberace interpreta a un villano que intenta matar al murciélago con una perforadora controlada por música de piano. La resolución de este conflicto es aún más absurda.

Roiland es un fanático declarado de Batman, así que no es descabellado que los elementos absurdos del programa lleguen a Rick and Morty a través de la ósmosis cultural. Con 70 episodios más ordenados por Adult Swim, y la carrera de Harmon aparentemente intacta después de que borrara su cuenta de Twitter y se disculpara por un controvertido video que recientemente resurgió, los fanáticos pueden esperar muchas más referencias de Batman en la serie.

