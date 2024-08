El festejo anual 4/20 de Londres fue todo un éxito

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Con la legalización del cannabis medicinal en Reino Unido en octubre pasado y con la predicción de que se legalice el uso recreativo de la marihuana en el país para 2027, el festejo 4/20 anual en Hyde Park por primera se convirtió en un gran evento y bien organizado.

Este año, los organizadores obtuvieron permiso de la policía para poner algunos pabellones y carpas con un programa de charlas y música en vivo. Los organizadores dicen que 50,000 personas, entre jóvenes marihuanos, hippies de edad avanzada, usuarios de cannabis medicinal y empresarios de la industria del cannabis, se dieron cita en el festejo 4/20, el día más caluroso del año hasta el momento.

Dieron charlas Alex Fraser de la firma de cannabis medicinal Grow Biotech; Ellen Jardim, médico en la primera agencia de reclutamiento de cannabis del Reino Unido, Blume Jobs; y Big Narstie. También hubo presentaciones a capella de Footsie, D Double E, Specs Gonzalez y Big Zeeks.

A las 4:20 PM, quedó claro cuántas personas asistieron. A mi alrededor había un mar de personas, con las manos levantadas, sosteniendo un porro y el humo elevándose en el aire. Parecía más un festival que una festejo en el parque.

“Es importante hacer esto de la manera más legítima posible”, me dijo Marwan Elgamal, uno de los organizadores y director de The High Club. “La policía ha sido muy respetuosa, pero ha sido una negociación constante”. El día no pasó sin que hubiera contratiempos ni estrés. Media hora antes de que comenzara la música, la policía le dijo a los organizadores que no se permitía ninguna tipo de música en el parque.

Hyde Park, sede del Festival de Verano Británico desde 2013, aparentemente ahora era una zona libre de música. “No nos dejarán tocar música, así que cantaremos”, dijo Elgamal.

Un oficial de policía, de hecho, le dijo a alguien que apagara sus bocinas portátiles, lo cual fue recibido con una sonrisa y obediencia (lo cual cambió inmediatamente en cuanto el oficial estuvo lo suficientemente lejos). De todas las infracciones por las que la policía pudo haber impuesto una prohibición —miles de porros encendidos y el uso constante de botes de óxido nitroso—, decidieron que la música era el principal problema del día. Lo cual, dependiendo de cómo lo veas, no es del todo malo. El apuñalamiento de una persona al otro lado del parque no fue vinculado por la policía al festejo 4/20, y no realizó arrestos en el evento.

“El evento de este año fue el más grande hasta el momento”, me dijo Fraser más tarde. “Ahora que el acceso médico al cannabis es legal en el Reino Unido y que la policía de todo el país dijo que dejaría de arrestar a los consumidores de cannabis, ciertamente parece ser que la existencia de un mercado totalmente regulado no está muy lejos. Ahora es el momento de salir y consumir cannabis con orgullo, para ayudar a normalizarlo en la sociedad”.

El evento del sábado no consistió simplemente en celebrar el amor colectivo por la marihuana; sino que sirvió como una lección acerca de hasta qué punto se ha comprometido la sociedad británica con su aceptación. A continuación podrás ver más fotos del evento en Hyde Park.

El músico del sur de Londres Clement Marfo, llevando una gorra con la leyenda "Make Cannabis Great Again".