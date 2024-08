Este festival hindú pretende acabar con el tabú en torno a la menstruación

Artículo publicado originalmente por VICE India.

Como una niña que creció en la India, me hicieron creer que debía mantener en secreto todo lo referente a mi período menstrual. Así que, a pesar de que ya era bastante malo que tuviera que soportar los molestos cólicos y los cambios bruscos de humor, también tuve que lidiar con mi farmacéutico, quien ocultaba las toallas sanitarias dentro de papel periódico, y con los miembros de mi familia, que me pedían que fuera muy discreta al respecto durante los eventos religiosos. Y aunque mi agnosticismo me permite usar felizmente este estigma de la discreción para eludir el tener que asistir al templo, para muchas mujeres en la India, la vida literalmente se detiene debido a los tabúes profundamente asociados con el tema. El tratamiento discreto del tema es tan feroz que incluso una marca popular de toallas sanitarias ahí se llama Whisper [susurro o murmullo].



Videos by VICE

A pesar de que el tema ha ganado visibilidad a través de documentales ganadores del Oscar, y de que ya se prohibió la desagradable práctica nepalí del Chhaupadi que condena a una mujer en su período a estar encerrada en una choza, este estigma sigue absolutamente vigente.

Entonces, para ayudar a mitigar tan tensa situación se creó el festival de la menstruación en la India, el cual este año tuvo su tercera edición del 21 al 28 de mayo. El Maasika Mahotsav es un festival que celebra la menstruación y a quienes la padecen, y en esta ocasión, el país vecino de Nepal se unió por primera vez a la celebración. El evento forma parte de un proyecto llamado ‘A Period of Sharing’ [Un período para compartir], dirigido por Nishant Bangera y Amritha Mohan, creadores de la Fundación Muse, con sede en Mumbai. El objetivo es alentar la conversación abierta sobre este enemigo prohibido y convertirlo en un amigo.

“Ya se trate de la mujer que estaba en su período en Tamil Nadu y que perdió la vida por el ciclón Gaja luego de que la obligaran a quedarse afuera de su casa, o de la antigua tradición del Chhaupadi, aún hay muchas batallas por librar antes de que podamos afirmar que el mundo está libre de tabúes. “Nosotros, en ‘A Period of Sharing’ tenemos ese objetivo, lograr un mundo libre de tabúes”, le dijo Bangera a The Times of India (TOI).

El festival se ha asociado con ONGs como Hope of Life en Nepal y otras en Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam y Sikkim, y actualmente está en conversaciones con algunas otras en Kerala. Cada uno de los eventos se hará a la medida de cada una de las ciudades en las que se lleve a cabo, y en su mayoría incluirá talleres de arte, danza y música, todos los cuales se llevarán a acabo el último día.

Pranav Trivedi, voluntario en ‘A Period of Sharing’, le dijo al TOI: “En Mumbai, los participantes verán una comedia teatral que destruirá todos los mitos sobre el período y que también creará conciencia sobre la menstruación sostenible. Las tribus del bosque Aarey participarán activamente, realizando la Danza de la tarpa. También habrá un evento de ciclismo y un torneo de fútbol femenino”.

En Uttar Pradesh, las mujeres saldrán a las calles para exigir la libertad de hablar sobre su período y evidenciar la necesidad de que sea normalizado, mientras que en Sikkim, las participantes tendrán conversaciones sobre el ciclo menstrual en círculos que se llevarán a cabo en cafés. En Darjeeling se realizará una campaña maratónica de concienciación, mientras que en Madhya Pradesh se organizarán juegos con el mismo propósito.

El evento está abierto al público en general, incluidos hombres y personas transgénero, y su objetivo es ayudar a las mujeres de la India y Nepal a liberarse de la idea de que solo porque sangran no significa que no sean lo suficientemente aptas para ser líderes.

Sigue a Shamani Joshi en Instagram.