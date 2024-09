Esta fotógrafa documentó a tres parejas teniendo sexo durante su período

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Si eres adulto y vives en 2018, tener sexo durante la menstruación no debería ser un problema, ¡a veces las personas con vaginas sangran por ahí! ¡Supéralo! –pero no siempre es así de simple. No hay duda de que, desafortunadamente, todavía hay un poco de tabú relacionado a tener sexo durante la menstruación, probablemente porque todavía hay una gran vergüenza asociada a los períodos.

Sin embargo, afortunadamente, personas como Nolwen Cifuentes están intentando desafiar ese estigma. Cifuentes, una fotógrafa de 30 años de Los Ángeles, no cree que el sexo durante la menstruación sea un gran problema. El año pasado, trabajó en una serie de fotos, «Period Piece», que representa a tres parejas homosexuales que disfrutan del sexo en la menstruación. Las tomas son crudas, sin complejos, atrevidas y están diseñadas para provocar una conversación.

Entonces, tuve una plática por Skype con ella. (Algunas de las fotos a continuación son NSFW).

VICE: ¿Por qué crees que es importante explorar el tema del sexo durante el periodo?

Nolwen Cifuentes: Bueno, todo empezó por una conversación que tuve con un par de amigos a los que les parecía asqueroso. Se disgustaron y sorprendieron mucho cuando les mencioné que tenía sexo cuando estoy menstruando. Me sorprendió, ¿sabes? ¿Por qué las mujeres son consideradas intocables cuando están en su período? Especialmente cuando tus hormonas cambian y muchas de nosotras nos sentimos más excitadas.

¿Qué pasó después?

Pensé, ‘¿Por qué no hago una serie de fotos sobre esto? ¿Por qué no uso mi habilidad para iniciar una conversación sobre esto? He visto muchos proyectos de fotografía sobre la positividad del período, pero nada sobre tener intimidad en tu período. Al hablar con las parejas durante y después de trabajar en esto, algunas personas todavía se impresionaban, pero otras dijeron que lo hacían todo el tiempo y que era parte de su relación. La intención de este proyecto no es obligarte a tener relaciones sexuales en tu período, si te sientes hinchada o poco sexy, por supuesto, no deberías hacerlo, pero lo que estoy tratando de decir es que no debería darte asco.

¿Por qué a algunas personas les parece extraño el sexo durante la menstruación?

No lo sé; en primer lugar, solo son fluidos diferentes los que salen del mismo lugar con el que tenemos intimidad. La sociedad simplemente tiene miedo de hablar sobre la menstruación en general, por eso, el hecho de tener intimidad y relaciones sexuales durante el período es un nivel de tabú totalmente diferente. Cuando eres joven es muy vergonzoso que alguien se entere de que estás en tu período.

Incluso cuando comprabas tampones en la tienda, tenías que comprar otras cosas para ocultar el hecho de que estabas en tu período. En la secundaria, un amigo me dijo que estaba muy sorprendido porque escuchó que una de sus amigas tenía su período y manchó su ropa interior. Explicó lo repugnante que se le hacía. Pensé: ‘Eso me pasa cada mes; cada vez que tengo mi período, mancho mi ropa interior».

¿Qué hay de la representación de la menstruación en las películas y en la televisión?

He visto todos los episodios de Sex and the City varias veces, y no creo aparezca que alguien tiene su período ni una sola vez. ¿A lo mejor, una vez? Pero no recuerdo que eso fuera un tema. Es un programa sobre cuatro mujeres, por lo tanto es raro. Es bastante raro que los personajes femeninos en las películas tengan sus períodos. Cuando recién comencé a tener relaciones sexuales, fue un gran problema. ¿Qué pasa si estoy en mi período cuando vea a esta persona? Tenía que programarlo. Pero eso no lo ves en las películas.

¿Cuál fue tu respuesta?

Después de que Salty [un boletín feminista] publicó las fotos y recibió muchos comentarios muy buenos; la gente me ha enviado mails diciéndome lo mucho que se habían identificado. Pero antes de que lo publicaran, me costó mucho conseguir a alguien que los publicara. La gente decía que era «demasiado» o «asqueroso». Empecé a dudar de mí misma; pensé que tal vez si eran demasiado, casi me rindo. sin embargo, después de Salty, todo salió bien. Hay gente a la que no le gusta, pero la mayoría ha sido positiva. Algunas personas dijeron que se sintieron conmovidas, lo cual es genial. Algunas personas comentaron que todavía se sienten incómodas con su período, pero ahora ven que hay otra forma de enfrentarlo.

Cuando alguien está empezando una relación, ¿cuál crees que es la mejor manera de abordar el tema del sexo durante la menstruación?

Supongo que es diferente para cada relación. Tal vez cuando alguien está en su período y empiezan a besarse, o lo que sea, tal vez ese es el momento de tener una plática: «Oye, estoy en mis días. Pero podemos seguirle si tú quieres». Tengo suerte de que mi pareja actual no tenga problema con eso. No sé si tuvimos esa plática, simplemente lo hicimos.

Puedes ver más del trabajo de Nolwen en su sitio web y más fotos de esta serie a continuación.