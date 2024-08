La fotógrafa marroquí que derrota la misoginia en el mundo árabe

Artículo publicado originalmente por VICE Arabia.

Fatima Zohra Serri quería estudiar fotografía después de graduarse de la secundaria, lo que habría significado dejar su ciudad natal de Nador al norte de Marruecos. Sin embargo, su padre conservador no la dejaba; él creía que las niñas no debían vivir lejos de casa. Así que, en cambio, la chica de 23 años estudió en el Instituto de Tecnologías Aplicadas de Nador y eventualmente se convirtió en una contadora en su ciudad.

Pero Fatima nunca perdió su pasión por la fotografía. Junto con su trabajo diario, ha conseguido considerables seguidores en las redes sociales al dedicar su trabajo a encontrar formas creativas para llevar luz a la discriminación a la que se enfrentan ella y muchas mujeres en su comunidad.

Hablé con Serri para descubrir lo que inspiró su trabajo, y le pedí que me guiara por algunas de sus piezas más populares y controversiales.

VICE: Como fotógrafa, ¿por qué decidiste enfocarte en los problemas de las mujeres?

Fatima Zohra Serri: Estos problemas son personales para mí porque yo vivo en una sociedad muy conservadora. Mi meta es revertir la percepción de las mujeres y arreglar la forma en que las personas nos tratan. Por ejemplo, mi padre es muy controlador y usualmente me impide hacer muchas cosas solo porque soy una mujer. Recuerdo llorar desconsoladamente cuando me obligó por primera vez a usar un hiyab, pero no había nada que yo pudiera hacer al respecto. A través de mi fotografía, intento crear consciencia de esos detalles de nuestras vidas. Y como no se me permite salir y practicar mucho mi fotografía, he creado mi propio estudio en nuestra casa.

¿Usar el hiyab sigue siendo un reto para ti?

Me he acostumbrado a usarlo, aunque hay ocasiones en las que me lo quiero quitar, pero no puedo. Sin embargo, no se interpone en el hecho de practicar mi arte y expresarme. Al contrario, a veces lo veo como una fortaleza; soy una mujer que usa hiyab mientras discute temas polémicos.



¿Qué piensa tu familia de tu trabajo?

Todos los miembros de mi familia me siguen en redes sociales, y parece que disfrutan mi trabajo, incluso mi padre. A mi madre especialmente le encanta; somos muy cercanas. La mayoría de críticas que recibo no vienen de ellos, pero han habido unas pocas fotos que les molestan, como en la que uso una toalla higiénica para resaltar la violencia en contra de las mujeres.

¿Qué representaba la toalla higiénica?

Podría haber fotografiado a una mujer con sangre y moretones en su cara, pero quería usar una toalla para retratar que el dolor puede venir de cualquier lado. También quería hablar públicamente de los períodos; un tema que todavía sigue siendo visto como una especie de tabú en nuestra sociedad.



¿Puedes guiarnos por algunas de tus otras fotos? Primero, la imagen de una chica sosteniendo el “jugo 100% halal”.

Es una mirada sarcástica del mantra frecuentemente escuchado en nuestra sociedad que exige que las mujeres siempre deben cubrir sus “partes sexys”. La idea es demostrar los retos que eso podría representar. En este caso, es una mujer que no puede beber algo tan simple como el jugo porque su boca está cubierta. Dibujé una boca en los lentes para que ella no tuviera que mostrar su piel, e hice el jugo “100% halal” para que no hubiera nada más con lo que nadie pudiera criticarla.

¿Qué pasa en la fotografía que tiene la descripción “Estoy cansada de ser llamada Awrah“?

Me inspiré en un proyecto estadounidense llamado “I’m tired of…”, en el que los contribuyentes escribían los problemas más grandes que estaban experimentando. Me gustó la idea tanto que quise adaptarla diciendo “Estoy cansada de ser llamada Awrah” [un término usado frecuentemente en países árabes para avergonzar a las mujeres para que se vistan y actúen de forma más conservadora].



Por ejemplo, mis colegas masculinos no demoran en pedirme que baje la voz cuando hablo alto; o cuando mi cabello se sale de mi bufanda, todos inmediatamente me piden que lo vuelva a meter. Incluso mis colegas mujeres en el trabajo dicen que usar perfume debería evitarse porque estimula a los hombres. Y están esos que me dicen que no me ponga determinada ropa que muestre mis curvas. Todos estos comentarios me ponen en la zona “Awrah”. Las flores en la foto representan que la belleza no es algo que las mujeres deberían ocultar.



Y finalmente, ¿la foto con el hombre sosteniendo un periódico?

Muchos padres de acá sacan a sus hijas de la escuela primaria para casarlas, mientras envían a sus hijos al exterior para estudiar. Cuando era más joven, muchas de mis amigas fueron sacadas de la escuela para aprender los quehaceres domésticos que las prepararan para el matrimonio.

Intenté expresar esta realidad con una fotografía. Primero, los hombres en mi comunidad siempre son considerados como más importantes que las mujeres, entonces la mujer está sentada en el piso y el hombre está por encima de ella en una silla. Segundo, el hombre lee el periódico, y cuando termina, arroja los restos de papel a su esposa, quien los usa para prender fuego y preparar agua caliente para el té. Con eso, intenté mostrar cómo adquirir conocimiento está garantizado únicamente para los hombres.

