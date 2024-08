Seis años retratando a jóvenes no binarios

Artículo publicado originalmente por VICE US.

Chloe Aftel fotografió a su primer modelo no binario en 2012. Edie estaba saliendo con el hijo de una amiga en ese momento, y “parecían estar muy cómodos en su propia piel”, dice Aftel. “Pensé que la naturaleza exploratoria de ello era absolutamente fascinante, porque es como si alguien realmente intentara descubrir quién es, en lugar de decir: ‘Nací con estos genitales’”.

Edie inspiró a Aftel para aprender más sobre la identidad queer. “Fue emocionante ver a alguien no solo ser, sino también explorar quién es sin miedo”, dice. Esa primera sesión fotográfica se convirtió en una serie que explora el género no binario, y Aftel pasó los siguientes seis años viajando por el país, tomando fotografías de personas en lugares “que cada uno de ellos sienten como su hogar, captando así su ser más honesto, reales y verdadero”.

El nuevo libro Outside & In Between es el resultado de sus viajes y, de manera apropiada, tiene el retrato de Edie en la portada. Aftel cree que es el primer cuerpo de trabajo fotográfico dedicado completamente a esta comunidad, y ve a esta monografía como un “documento vivo”, que crecerá y cambiará.

El retrato que tomó Aftel de Edie, su primer modelo, se encuentra en la portada de ‘Outside & In Between’.

Aftel creció en Berkeley, California, y ya había estado utilizando su trabajo para explorar el género durante algún tiempo. Al principio, ella incursionó en los arquetipos femeninos. “Fue muy adolescente”, dice Aftel, “Pero al mismo tiempo, fue mi intento de averiguar en qué estaba interesada”.

Después de su sesión fotográfica con Edie, Aftel comenzó a pedirle a sus amigos que le presentaran a otras personas que se identificaran como no binarias, de género queer y de género fluido. Fotografió a cuatro personas más, luego le propuso a la revista San Francisco Magazine que la apoyaran en la expansión de la serie para que fuera más que única.

Cuando aceptaron, “las compuertas se abrieron”, dice Aftel. La gente comenzó a acercarse a ella, preguntando cómo podían involucrarse. Aftel también se acercó a varias voces prominentes en la comunidad no binaria y pudo fotografiar a personas como Jiz Lee, Rain Dove, Jacob Tobia y Pidgeon Pagonis.

En esa misma época, un adolescente no binario llamado Sasha Fleischman fue incendiado en un autobús en Oakland, California. El ataque se convirtió en otra razón por la que Aftel pensó que la serie debía convertirse en un proyecto mucho más grande, que explorara el momento cultural y obligara a las personas a enfrentar los prejuicios de género.

“La gente mirará [mis fotografías] y asumirá que alguien es una chica o un chico considerando las característica ‘normales’ en que codificamos esos términos”, explica Aftel. “Muchas veces, la gente [dirá] que alguien de la serie llamó su atención o que le parece asombroso, y entonces yo podré decirles: ‘Se identifica como de género queer’”.

A través de estas interacciones, Aftel dice que muchas veces ha podido ver que la comprensión de las personas sobre sí mismas “cambia un poco”. Ella piensa que “sorprender a la gente con la guardia baja” los obliga a reconsiderar sus propias ideas sobre sexualidad y a comenzar a ver a otras personas como seres humanos que existen afuera de las limitaciones del género binario.

Para cuando el término ‘género queer’ se volvió popular culturalmente, Aftel ya había acumulado una gran cantidad de material fotográfico sobre la comunidad. Ella retrata a sus modelos en un lugar que ellos consideren su “hogar” y les pide que se vistan con la ropa que ellos sientan que auténticamente representada su estilo y personalidad. “Courtney, [una de sus modelos], quien también hace pornografía, me preguntó si debía tener su consolador con ella. Yo dije, ‘Por supuesto’”, dice Aftel.

Otro de sus modelos, Kim, es un pastor que llevó a Aftel a su iglesia. Kim dijo que para explicar el concepto de ‘no binario’ en su seminario, suele compararlo con el intento de asignarle un género a Dios.

Después de trabajar con personas de todo el país, Aftel notó diferencias entre las personas que viven en áreas rurales y las que viven en áreas urbanas. “Las personas de las zonas más rurales claramente estaban muy nerviosas y temían que hubiera represalias o perder su empleo”, dice. Debido a esto, muchos de los modelos pidieron que no usara sus nombres legales, o que solo usara sus nombres de pila, ya que “viven en áreas de los Estados Unidos donde ser queer es peligroso”.

Los modelos de Aftel, Greyson y Quinn, alguna vez encajaron en esa categoría. Hablaron sobre cómo fue vivir en el Estados Unidos rural durante 19 años y que solo se sintieron seguros una vez que se mudaron a Seattle, donde Aftel los fotografió. Antes de eso, se vieron obligados a huir de su departamento después de haber sido aterrorizados por un vecino debido a que eran visiblemente queer.

Aftel espera que su libro pueda ayudar a expandir la noción de inclusión en Estados Unidos. “Me parece que el auge de la derecha y los neonazis es impactante e inesperado”, dice Aftel. “Pero también siento que [la forma de contrarrestar eso] para mí es decir: ‘Aquí están estas comunidades realmente hermosas’. Aquí están estas personas realmente interesantes, con un increíble sentido de quiénes son, y son total y completamente estadounidenses”.

Outside & In Between también contiene ensayos personales escritos por seis de los modelos de Aftel. “Todavía estoy descubriendo mi identidad de género, pero me identifico como un príncipe alienígena”, es la línea con la que da inicio uno de los ensayos. “He llegado a comprender que el género es un espectro dentro del cual puedo moverme, o del que puedo quedarme fuera”.

“Ha sido una travesía difícil y aterradora tratar de ser quien realmente soy”, dice otro. “Todos somos humanos. Todos somos frágiles… Las muchas tonalidades de gris no definen o ayudan a mitigar un problema que ha sido tabú durante miles de años”.

En el futuro, Aftel planea continuar explorando el género, la sexualidad y la identidad a través de su trabajo. Su próximo proyecto, Girl, se enfocará en las narrativas del paso de la niñez a la edad adulta de los individuos que se identifican como mujeres. Otro proyecto, Woman, le seguirá. “Espero que mis imágenes puedan contribuir a abrir la puerta un poco”, dice ella. “Quiero decir: ‘Estos son seres humanos, y todos merecemos ser felices y vivir tal como somos’ “.