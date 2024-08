Esta fotógrafa se centra en el poder del cuerpo humano

Artículo publicado por VICE México.

Este artículo forma parte del número Privacidad y Percepción de la revista VICE México.

Al preguntarle sobre el origen de este proyecto, Anita no es capaz de recordar el momento exacto de su nacimiento. Llegó sin avisar, cuenta. Así, de la nada. Volteó y estaba ahí esperándola, familiar y extraño al mismo tiempo, igual a un músculo que el sistema nervioso nunca antes se atrevió a registrar. Cada imagen tiene tantos entrecruzamientos como espectadores. Y al final sólo queda el cuerpo. ¿Cuándo apareció? Sin aspavientos, casi una capa de piel entre otras, oculta en la penumbra de lo evidente. “Intimidad, cuerpos, intensidades. Sólo traté de ordenar lo que encontré. Ordenar los cuerpos, porque en cierto modo son un registro de nuestra propia historia”. En esta serie los cuerpos se quebrantan y reconstruyen, se borran y vuelven a formarse en algo más, conjuran sus deseos y terminan por consumirse. Son semen, sangre, saliva. El cuerpo es el hoguera de la historia, sí, pero también su brasa. En las fotos de Anita no captamos el fuego ni la ceniza sino la combustión. Cuerpos chocados, lascivos, lastimados, usados, abiertos, penetrados. No se limitan a contar un relato individual ni son la sumatoria de una historia en común. El interminable conflicto sigue sucediendo.