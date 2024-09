Fotos del campamento ucraniano donde entrenaban niños para matar

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

En 2013, antes de que las tropas rusas se anexaran a Crimea de Ucrania, a un fotógrafo con el nombre de Kyrre Lien se le concedió un acceso poco común a un campamento para niños cosacos. Allí, alrededor de 150 niños de tan solo ocho años eran entrenados para disparar AK-47 y defenderse con los puños, todo en una exhibición complicada de nacionalismo y paranoia regional. Los cosacos son un grupo minoritario que habla eslavo oriental, tradicionalmente del sur de Rusia y del sureste de Ucrania, y el campamento atendía a padres que querían criar a sus hijos según la tradición militar cosaca: autónomas, autosuficientes y dispuestos a defender su patria con violencia si fuera necesario.

En ese entonces, el general que operaba el campamento y los padres que habían alistado a sus hijos creían que la OTAN era su mayor amenaza. Muchos se describían como partidarios de Putin, lo cual es irónico porque el campamento ya no existe. Cuando Ucrania se anexó en 2014, el lugar fue cerrado y sus benefactores cosacos se dividieron amargamente por nacionalidad. Así que al final su enemigo no estaba en Bruselas, sino en Moscú.

Hablamos con el fotógrafo noruego Kyrre Lien sobre lo que vio durante su estadía en el campamento y lo que aprendió sobre la política altamente compleja de la región.

VICE: ¿Qué te motivó a documentar este campamento militar de jóvenes?

Kyrre Lien : Crecí en Noruega, entonces, ver a niños pequeños de hasta ocho años portando rifles y armas en un campamento militar, me pareció fascinante y extraño.Tomé el primer avión para Noruega, aunque tardé varias semanas en encontrar los contactos adecuados y obtener el acceso.

¿Puedes describir lo que encontraste cuando llegaste?

El campamento estaba formado por 150 niños, en unas 30 casas de campaña. Llevaban dos semanas ahí y en Crimea hace mucho calor en verano. Como 30-35 grados y el calor durante el día era muy intenso. Alrededor del campamento, había montañas muy altas y acantilados. Había mucha vegetación y era un valle realmente hermoso.



¿Cómo te recibieron cuando llegaste por primera vez?

Con escepticismo. Me llevó unos días hablar con los niños porque eran un poco tímidos. Cuando hago historias como esta no me gusta juzgar a nadie. Al contrario, quiero entender qué es lo que los impulsa. Entonces, solo quería escuchar, y las personas que operaban el campamento entendieron eso. Por supuesto, también sabían que lo que hacían era un poco controvertido. Habían enfrentado muchas críticas de los medios ucranianos en ese momento.

Háblame de las personas que dirigían el campamento. ¿Cómo eran?

El tipo principal que lo dirigía, se describió como el general Esaul y era muy estricto. Me decía, «los niños lucharán para que la OTAN nunca llegue a nuestras fronteras». Recuerdo que un día se acercó a uno de los niños que tenía ocho años, lo tiró al suelo, luego lo levantó, e hizo como si fuera a cortarle la garganta. Por supuesto esa es una forma bastante extrema de enseñarle algo a un niño de ocho años. Después de eso, el niño se me acercó y me dijo que extrañaba mucho a sus padres.

Mierda. ¿Cómo reaccionaron los otros chicos a esto?

Muchos de los niños se sentían bien con la idea de estar en el campamento. Por supuesto, algunos tenían miedo y se sorprendieron cuando pasó eso. Pero al mismo tiempo, parecían estar bastante dispuestos a entrenar y hacer esto.

¿Puedes hablarme de la rutina que tenían ahí?

Por lo general, todos se levantaban muy temprano. Luego salíamos a marchar a las montañas durante cinco horas, lo cual es bastante difícil a 35 grados de temperatura cuando tienes ocho años. Luego iban a su entrenamiento de tiro, con rifles, y después entrenaban con cuchillos y luego defensa personal. Los niños patrullaban el campamento alrededor de las montañas vecinas y el campamento. Pero de alguna manera eran niños normales. Jugaban. Recuerdo que un día hacía mucho calor y uno de los comandantes entró con un enorme paquete de helados. Podías ver a todos los niños corriendo hacia él y agarrando uno para cada uno y, de repente, ya parecían niños y no soldados militares.

Por la noche cenaban juntos y el general pronunciaba discursos sobre los valores de los cosacos. Les decían que los cosacos habían sido guerreros fuertes desde el siglo XVI. Luego, cuando caía la noche, todos se cepillaban los dientes y muchos de los niños pequeños se ponían la pijama y se metían a la cama. Mientras los niños dormían, también habían patrullas nocturnas, donde tres de los niños estaban equipados con Kalashnikovs, cuchillos, chalecos antibalas, cascos antibalas y luego patrullaban el área del campamento.

¿Qué fue lo más loco que viste en el campamento?

Creo que para mí fue ver a los niños pequeños con rifles, armas que están hechas para matar. Y ver cómo aprendían a matar personas. Me impactó muchísimo.

¿Cuál era el aspecto más difícil del entrenamiento para los niños?

Creo que algunos de los entrenamientos más difíciles que hacían eran los de ejercicio físico. Veía a niños de ocho años haciendo flexiones intensas o levantando madera pesada. En una de las fotos puedes ver a un grupo de niños corriendo con madera que fue ensamblada para simular un tanque. Entonces los veías correr dentro de esta estructura realmente pesada y luchando mientras el general les gritaba «Vamos esclavos». Les gritaba eso mientras se escuchaba música patriótica de cosacos en el fondo.

¿Había niñas en el campamento o solo niños?

Creo que alrededor del 95 por ciento de los niños eran hombres. Había algunas mujeres, recuerdo que había un equipo de francotiradores que estaba formado por dos niñas. Una noche las subimos a la cima de las montañas a tomar fotos. Ambas estaban vestidas con trajes camuflados muy pesados, y las dos tenían un rifle colgando de sus hombros.

¿Los niños se consideraban cosacos?

Descubrí que los niños más pequeños no tenían ningún interés o conocimiento al respecto. Pero los mayores estaban muy orgullosos de representar las creencias cosacas y, en cierto modo, representaban a su gente. Se podía ver que las personas que dirigían el campamento eran cosacos súper incondicionales. Como me dijo uno de los líderes: «Les enseñamos a los niños a convertirse en verdaderos cosacos: un hombre intrépido listo para defender su tierra natal». Me dijo: «esta generación es muy floja y depende del alcohol, los cigarros y los narcóticos. Queremos cambiar eso».

