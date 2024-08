Fotos inéditas de Dalí demuestran que su esposa era mucho más que una musa

Artículo originalmente publicado por VICE Estados Unidos. Leer en inglés.

A principios de este año se inauguró una exposición en el Castillo Púbol de la Fundació Gala-Salvador Dalí que revela una versión del ícono surrealista tal como lo vieron algunas fotógrafas. Las fotos de la exposición titulada Ellas Fotografían a Dalí son fascinantes. Las curadoras Bea Crespo y Rosa M. Maurell seleccionaron las tomas del artista de una colección privada que nunca fue planeada para su publicación. Las impresiones de la fotógrafa surrealista Denise Bellon y Karen Radkai, fotógrafa regular para Vogue, cuelgan junto a los retratos detrás de cámaras de Dalí dirigiendo In Voluptate Mors, filmada por la esposa del colaborador Philippe Halsman, Yvonne. Sin embargo, las joyas de la colección son fotos inéditas de Gala Dalí, la esposa y musa de Dalí, tomadas en los albores de su relación de 53 años.

Gala Dalí, Derechos Reservados de la Imagen de Salvador Dalí. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018

Gala nació Elena Ivanovna Diakonova en Rusia en 1894. Conoció a Dalí en 1929 cuando estaba casada con el poeta francés Paul Éluard y cuando dormía con el pintor dadaísta alemán Max Ernst. A finales de año, ella y Dalí se mudaron a vivir juntos y se unieron en un matrimonio libre para 1934. Sus fotos en la exposición fueron capturadas durante sus primeros años juntos en Púbol, donde Dalí más tarde compraría el castillo en el que se exhiben las fotos hoy en día.

Tomadas entre 1930 y 1932, las fotos de Gala de su relación frenética con Dalí nunca se han mostrado antes públicamente. Añaden un contrapeso visual a una de las relaciones artista-musa más misteriosas de la historia reciente. Cimentan el lugar de Gala como algo más que un objeto famoso de la atención del artista, inmortalizado en pinturas como La Virgen de Port Lligat y Retrato de Galarina. El biógrafo de Dalí, Ian Gibson, le dice a VICE que Gala nunca habló con la prensa sobre su relación, por lo que su impacto en el arte de Dalí debe decodificarse a través de sus memorias increíblemente performativas, apariciones públicas y chismes de aquellos que participaron en sus famosas fiestas y orgías. Pero en Ellas fotografían a Dalí, su mirada dirigida a él queda expuesta.

Gala Dalí, Derechos Reservados de la Imagen de Salvador Dalí. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018

«Aunque Dalí y Gala tenían un fuerte vínculo emocional, no era una relación madura», escribió la doctora Zoltan Kovary sobre la pareja en un correo electrónico a VICE. Como psicóloga clínica, investigadora de creatividad y profesora asociada de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, Kovary analizó a la pareja cuando comenzó a escribir un análisis psicológico de la obra de Dalí llamada The Enigma of Desire: Salvador Dalí and the conquest of the irrational.



Hay mucho eros en las fotos de Gala del joven Dalí, especialmente las de él tomando el sol en su casa de playa. Pero Kovary dijo que su amor, «era más como una relación madre-bebé; Gala a veces llamaba a Dalí, ‘Mi pequeño hijo’. Nunca tuvieron una relación sexual ‘real’. Dalí, aunque Gala despertó profundos deseos en él, tenía miedo al contacto físico».

Gala Dalí, Derechos Reservados de la Imagen de Salvador Dalí. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018

Sin embargo, estas fotos están llenas de la emoción del romance temprano. Dalí está de pie frente a una tienda extraña que encontraron, o está acostado apenas mirando a la cámara. Sus poses parecen casuales y sin pretensiones. Vemos a Dalí como quería que Gala lo viera, años antes de que se hiciera famoso por sus acrobacias que llamaban la atención, como pasear a su oso hormiguero en público y hacer declaraciones crípticas en sus apariciones en televisión.

Nadie entiende lo difícil que puede ser distinguir los hechos de la ficción y la exageración en la vida de Dalí mejor que Gibson. El biógrafo autor de The Shameful Life of Salvador Dalí dijo en un correo electrónico: «Es la pesadilla de un biógrafo. ¿Qué puedes hacer con un individuo que siempre está actuando, siempre desempeñando un papel?» Las fotos de Gala crean empatía para la mujer casada con un hombre tan confuso.

Anna Laetitia Pecci-Blunt, Derechos Reservados de la Imagen de Salvador Dalí. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018.

Denise Bellon, Derechos Reservados de la Imagen de Salvador Dalí. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018

El consejo de Gibson para quienes siguen fascinados por el hombre que pintó la visión fantástica de Los elefantes y la ansiedad trascendente de la Persistencia de la Memoria es directo: «La clave principal para Dalí, creo, es que era patológicamente tímido en el fondo y construyó su personalidad exhibicionista como un dispositivo de protección», dijo. «La tragedia es que no tenemos la versión de Gala de la historia».

Ellas fotografían a Dalí nos acerca más que nunca antes.

Sigue a Beckett Mufson