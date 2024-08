Fotos inéditas de la compleja amistad entre Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

La vida de un artista siempre me ha parecido envidiable: días solitarios en un estudio (siempre un espacio tipo loft, siempre con mucha luz, siempre usando un mono amplio y salpicado de pintura), creando algo que deseas crear y, en algunos casos, te pagan generosamente por ello.

Puede haber fama, pero probablemente no tanta como para que no puedas salir de casa sin que te sigan los paparazzi, y puede haber una gran fortuna. La escultura “Rabbit” de Jeff Koons se vendió recientemente por $ 91.1 millones de dólares, la cantidad más alta pagada por el trabajo de un artista vivo.

Por supuesto, ese estilo de vida tiene sus inconvenientes, como la presión agobiante para crear algo único, algo de importancia. Pero todo eso puede sonar bastante atractivo para alguien, como yo, que se sienta en una oficina y escribe durante ocho horas al día en una computadora.

Todo este preámbulo es solo para decir que: el próximo libro Warhol on Basquiat, una mirada íntima a la vida de dos iconos del arte moderno, consolida mi atracción por ese mundo.

Con cientos de fotos inéditas, fragmentos del libro The Andy Warhol Diaries [Los diarios de Andy Warhol], y obras colaborativas de los artistas, el libro es una crónica fascinante no solo de la compleja relación entre Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat, sino también del centro de la ciudad de Nueva York en los años ochenta. Muchas fotos parecieran ser íntimas y casuales: en una, Basquiat está detrás de Warhol, rodeando su cintura ligeramente con los brazos; en otra, Warhol ve como Basquiat levanta pesas. En muchos sentidos, es como un álbum de recortes que harías en la universidad, documentando tu vida y la de tus amigos, si tus amigos resultaran ser Keith Haring, Fab Five Freddy, Grace Jones y Madonna.

El libro es absorbente, vasto e inmensamente entretenido. A continuación te dejamos algunas de nuestras imágenes favoritas.

Basquiat en el salón de uñas Yanna’s, agosto 29, 1983. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Warhol y Basquiat en el estudio de Warhol, agosto 15, 1983. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Basquiat pintando Untitled en el estudio de Warhol en 860 de Broadway, abril 16, 1984. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Keith Haring, Warhol, y Basquiat en el estudio de Warhol en el 860 de Broadway, abril 23, 1984. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Basquiat en una habitación de hotel en Milán, octubre 8, 1983. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Warhol y Basquiat pintando Problems en el estudio de Warhol en el 860 de Broadway, marzo 27, 1984. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Basquiat y Warhol afuera de la galería Mary Boone en West Broadway, mayo 3, 1984. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

‘Warhol on Basquiat’ estará disponible a partir del 3 de junio en Taschen.