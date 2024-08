Fotos nunca antes vistas de la Marcha del Orgullo de 1977 en la ciudad de Nueva York

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Hace cincuenta años, yo era una niña sana que acababa de ir a su baile de graduación. El 22 de junio de 1969, terminé la escuela con el resto de mi clase en Plainedge High School en Long Island, NY. Ese mismo día, Judy Garland murió. Cuando era joven, saltaba sobre mi cama y cantaba a todo pulmón “Somewhere Over The Rainbow”; la voz de Garland se sentía inconscientemente especial para esta niña que siempre se había sentido diferente. El 27 de junio fue el funeral de Judy. El 28 de junio comenzaron los disturbios de Stonewall. Una campana tranquila sonó dentro de mí, pero no estaba lista para escucharla. Durante la universidad, me uní a las protestas de la guerra de Vietnam y me presenté con mi canción favorita, “Walk on The Wild Side”, seguía ignorando la campana.



Videos by VICE

Más adelante, el 1 de abril de 1975, la campana sonó fuerte y clara, y salí del clóset. Unos meses más tarde, me mudé a un lugar sobre el arco iris donde sentía que encajaba y pertenecía: la ciudad de Nueva York. He vivido aquí desde entonces.

En 1977, Anita Bryant, una reina de belleza, lanzó una campaña llamada “Save Our Children” para derogar una orden de Florida que prohibía la discriminación por motivos de orientación sexual. Eso realmente me molestó, me llevó a ir a mi primera Marcha del Orgullo en Nueva York, con cámara en mano. Puse los negativos en carpetas, pero nunca los volví a ver durante 42 años.

La marcha empezaba más allá de la ciudad de la que ahora empieza; tomé fotos de personas en Central Park y en la biblioteca de la calle 42, de camino a la Christopher Street. Fotografié comunidades espirituales que apoyaban los derechos de los homosexuales, incluida la congregación Beth Simchat Torah, la sinagoga LGBTQ de la que finalmente me convertí en miembro (y generalmente voy a la Marcha del Orgullo de Nueva York hasta el día de hoy).

En una de las fotografías sale una hermosa persona con un vestido negro, con flores en el pelo, caminando con dignidad y orgullo. La gente detrás de ella lleva pancartas de aquellos tiempos: “Anita apesta”, “Boicot” y “Robert Hillsborough 1944–1977 no se olvida”. Robert Hillsborough y su compañero de habitación Jerry Taylor fueron atacados y brutalmente golpeados en San Francisco en junio de ese año por una pandilla de jóvenes que gritaban insultos. Jerry se recuperó. Robert murió.

La bella persona del vestido negro con flores en el cabello es Marsha P. Johnson, activista LGBTQ y una de las figuras clave de la Rebelión de Stonewall. Ella, junto con su amiga cercana Sylvia Rivera, pronto será inmortalizada en un monumento permanente cerca de Stonewall que honrará sus vidas y su devoción a los derechos humanos.

Marsha P. Johnson, 1977

Hemos recorrido un largo camino en la lucha por la igualdad y la dignidad para las personas LGBTQ. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Las personas son discriminadas, atacadas y asesinadas continuamente por su expresión de género, su sexualidad y por quienes aman, aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestra actual administración de EE. UU. está apoyando a la comunidad LGBTQ, mujeres y derechos de las minorías. Martin Luther King dijo: “El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia”. El arco iris es un arco. Juntos, debemos continuar luchando por la igualdad y la justicia para todas las personas. El 30 de junio, volveré a fotografiar e informar sobre la Marcha del Orgullo de Nueva York en la próxima entrega de esta serie. Si estás en Nueva York, únete a nosotros.

Meryl Meisler es una artista que vive en la ciudad de Nueva York. Es autora de los libros de fotos de fama internacional A Tale of Two Cities: Disco Era Bushwick y Purgatory & Paradise SASSY ’70 Suburbia & The City. Las fotografías de Meryl se encuentran en la exhibición Letting Loose and Fighting Back: Nightlife LGBTQ Before and After Stonewall en el New-York Historical Society hasta el 22 de septiembre de 2019.