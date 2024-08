Fotos de personas que se visten como sus autos

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

En agosto, durante un viaje por carretera con un amigo en el estado de Nueva York, la fotógrafa italiana Lucia Buricelli se topó con un pequeño espectáculo automovilístico. Su trabajo tiende a centrarse en la cultura consumista, por lo que se sintió inmediatamente intrigada por los vehículos: cómo los propietarios estaban obsesionados con su apariencia y se esforzaron por personalizarlos. Después, buscó eventos similares en el área de los tres estados, y el verano pasado asistió a todos los que pudo, creando imágenes que exploran las experiencias sensoriales que las personas tienen con sus automóviles. En resumen, sus imágenes son surrealistas, extrañas y no lineales, y al igual que las de su influencia Martin Parr, también tienen una calidad gráfica. La serie en curso de Buricelli, American Muscle, muestra lo surrealista que puede ser la relación entre los estadounidenses y sus posesiones.

Echa un vistazo a una vista previa exclusiva de estas fotos a continuación. Puedes seguir el trabajo de Lucia Buricelli aquí. Originaria de Venecia, Italia, y actualmente radicada en la ciudad de Nueva York, recientemente fue nominada para el PDN 30: New and Emerging Photographers to Watch.