Fotos del ‘verdadero futbol ruso’, tomadas antes del Mundial

Artículo publicado originalmente en VICE Reino Unido. Leer en inglés.

Lean cualquiera de las noticias sobre cómo Rusia pretende “limpiar su conducta” antes de la Copa del Mundo, y da la impresión de que lo que veremos a lo largo de este mes no es totalmente representativo de la cultura que rodea el futbol en el país anfitrión este año. Eso no quiere decir que sea tan caótico como los tabloides lo han estado pintando, pero de cualquier forma, la mayoría de los equipos normalmente no juegan en estadios nuevos que cuestan cientos de millones de dólares.

Videos by VICE

Antes de la Copa Mundial de este año, el proyecto global de fotografía Goal Click —que “tiene la misión de ayudar a las personas a entenderse a través del futbol”, según el CEO y cofundador Matthew Barrett— entregó cámaras a fotógrafos de toda Rusia, para que documentaran la “Rusia real” y la cultura del futbol ruso, a través de sus propios ojos.

Siete fotógrafos tomaron fotos en 13 lugares en todo el país. Uno de ellos, Sergey Novikov, viajó a seis ciudades y narró de su experiencia: “Documenté espacios públicos que cambiaron significativamente debido a la Copa Mundial 2018: superficies de nuestro paisaje urbano, marcadas con objetos visibles que parecían mostrar la participación de la ciudad en el espectáculo masivo”.

A continuación presentamos una selección de las fotos que tomaron.

Ekaterinburgo, Sergey Poteryaev

Ekaterinburgo, Sergey Poteryaev

Ekaterinburgo, Sergey Poteryaev

Ekaterinburgo, Sergey Poteryaev

Kaliningrado, Sergey Novikov

Kazán, Alexander Levin

Moscú, Sergey Novikov

San Petersburgo, Ayoub Abdelrahim

Saransk, Sergey Novikov

Tosno FC, San Petersburgo, Ayoub Abdelrahim

Nizhny Novgorod, Sergey Novikov

Montes Urales, Sergey Novikov

M Montes Urales, Sergey Novikov

Montes Urales, Sergey Novikov

Volgograd, Alexander Grivin

Ver más fotos en Goal Click.