Fotos vibrantes que muestran la verdadera cara del Medio Oriente

Artículo publicado originalmente por VICE Arabia.



“Si me pidieras que describa el Medio Oriente, diría que es un lugar lleno de calidez, cultura, y amor”, dice el fotógrafo Ali Al-Shehabi. “Desafortunadamente, los medios occidentales escogen representar la región usando estereotipos establecidos. Por ejemplo, la imagen de Dubái suele ser con súper carros, alta tecnología, y edificios lujosos. Pero hay muchos valores que son mucho más importantes. Quiero que mis fotos muestren cómo es la región en realidad”.

Ali nació en Baréin antes de que su familia se mudara a Dubái cuando tenía un año. Después de graduarse de la escuela secundaria, el chico de 24 años comenzó una carrera en ingeniería de petróleos, pero renunció y se mudó a Tokio, donde estudió artes y comunicaciones, antes de eventualmente graduarse en fotografía.

“Mi fotografía se enfocó en un principio en capturar escenas callejeras de Tokio”, dice Ali. “Pero pronto me dí cuenta de que muchas personas o bien no tenían idea de la cultura árabe, o lo que entendían era muy uni-dimensional”.

Darse cuenta de esto lo inspiró a cambiar su enfoque para mostrarle a la gente que el mundo árabe cotidiano es mucho más colorido de lo que muchos se imaginan, con una mezcla saludable de influencias modernas y tradicionales. Sin embargo, reconoce que ninguna imagen puede representar un área entera que es el hogar de innumerables nacionalidades. Y mientras su trabajo suele interpretarse como fuertemente positivo y nostálgico, el fotógrafo me dice que no tiene miedo de tomar imágenes más controversiales. Por ejemplo: una foto que tomó de un hombre sin camiseta sentado junto a una copia del Corán.

“Muchas personas consideraron esa foto como un insulto al Islam porque el modelo no estaba vestido y el Corán estaba en el suelo; incluso a pesar de que no estaba en el suelo, sino sobre una tabla de madera”, dice. “Las personas no dejaban de poner comentarios odiosos en las redes sociales. Algunos le pedían a Dios que me perdonara, como si hubiera matado a alguien, mientras otros eran como, ‘Respeta el Corán, hijo de puta’”.

En realidad, Ali pretendía que la foto evocara recuerdos de su padre, a quien perdió cuando era muy joven. “Mi padre solía trabajar los sábados, y yo me despertaba con él leyendo el Corán mientras se alistaba para ir a trabajar”, dice. “Hay muchos detalles en la foto que me recuerdan a él. Por ejemplo, mi madre ponía flores y café mientras él se alistaba. Son detalles como esos los que están representados en la escena”.

Sus seguidores de Instagram no fueron los únicos en oponerse a la foto, todas las galerías de arte a las que se acercó se negaron a exhibirla. “Eso fue decepcionante”, dice. “Yo estaba asumiendo que iban a entenderla como arte”.

A pesar de los desafíos, Ali está seguro de que tiene más partidarios que críticos—eso se evidencia, dice, por lo fácil que es encontrar “personas inspiradoras que estén dispuestas a salir de sus zonas de confort” y modelar para sus fotos. “La mayoría de personas a las que me acerco se alegran de poder involucrarse en el proyecto porque pueden apreciar que eso representa algo diferente”.



En el futuro, el fotógrafo planea agrupar todo su trabajo bajo un solo proyecto, “del Medio Oriente para el mundo”, que no solo se enfocará en representar la vida cotidiana en Arabia, sino también a resaltar historias sobre lo que significa ser joven en la región. “Demasiadas personas están enceguecidas por la representación mediática de la cultura árabe”, dice. “Espero que mi trabajo pueda cambiar eso”.

Desplázate hacia abajo para ver más fotos de Ali Al-Shehabi.