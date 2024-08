Fumar marihuana podría ser bueno para tus espermatozoides

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Hay nuevas noticias sobre los espermatozoides, y en un sorprendente desarrollo de los hechos resulta que se trata de una historia sobre fumar marihuana, “La hierba del esperma” a partir de ahora. La cual al parecer podría ser benéfica para tu conteo de espermatozoides. Lo sé. Estoy tan sorprendido como tú. Y créeme, leí una cantidad desmedida de noticias sobre el esperma.

Aquí está el fragmento de LiveScience que nos importa:

Los hombres que fuman marihuana podrían tener un conteo mayor de espermatozoides que aquellos que nunca la han consumido, según los hallazgos de un nuevo estudio.



Los hallazgos “no son consistentes” con investigaciones anteriores, que habían sugerido que la marihuana tiene un efecto dañino en la función testicular de los hombres, dijeron los investigadores.

Y:

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron la información de 662 hombres que, junto con sus parejas, fueron evaluados por infertilidad desde 2000 hasta 2017 en el Centro de Fertilidad del Hospital General de Massachusetts. Los hombres respondieron una encuesta sobre la frecuencia con la que fumaban marihuana o usaban otras drogas, y también proporcionaron muestras de esperma y sangre.

En general, un poco más de la mitad de los hombres (55 por ciento) reportó haber fumado marihuana alguna vez en su vida, y el 11 por ciento dijo que actualmente seguía fumándola.

En este punto, debo mencionar que los hombres en el estudio tenían en promedio 36 años, en su mayoría eran blancos y con estudios universitarios; es decir, exactamente el tipo de hombres que uno imaginaría que acudirían discretamente a un centro de esperma porque intentan activamente tener un bebé con su esposa después de dos años de matrimonio. Por lo que no se trata exactamente de un estudio transversal de la población que típicamente fuma marihuana, sino de varios muchachos de universidades renombradas que aún recuerdan con cariño haber bebido orina en su novatada de la fraternidad.

Los investigadores descubrieron que los hombres que reportaron haber fumado marihuana alguna vez en su vida tenían una concentración promedio de esperma de 63 millones de espermatozoides por mililitro de semen, mientras que los que nunca habían consumido marihuana tenían 45 millones de espermatozoides por mililitro de semen. Los hallazgos se mantuvieron incluso después de que los investigadores tomaron en cuenta algunos factores que podrían haber afectado la concentración de esperma, como la edad, el consumo de cigarrillos y el de alcohol.



Además, solo el 5 por ciento de los fumadores de marihuana tenían concentraciones de esperma más bajas de lo normal, es decir, menos de 15 millones de espermatozoides por mililitro de semen. Entre los hombres que nunca fumaron marihuana, el 12 por ciento tenía concentraciones de esperma más bajas de lo normal.

El hallazgo más sorprendente del estudio: cuantos más años habían pasado desde la última vez que “se habían dado un toque”, mayor resultó el recuento de espermatozoides (un indicador de fertilidad). Esto contradice los hallazgos de estudios previos sobre espermatozoides y marihuana; un estudio similar realizado en 2015 en Dinamarca encontró que los hombres que fumaban marihuana una vez a la semana tenían aproximadamente un recuento de esperma 30 por ciento más bajo. ¿Cuál es la conclusión principal? Según el Dr. Jorge Chavarro, profesor asociado de nutrición y epidemiología de la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan en Boston: “Sabemos mucho menos de lo que creíamos saber”.

¿Esto significa que deberías ir a prender un bong inmediatamente si, por alguna razón, deseas acelerar tu producción de esperma? La respuesta corta a esto es: “No, amigo. Por favor, no fumes hierba en nombre de la salud de tu esperma”. Los autores del estudio enfatizan que este estudio tuvo como intención encontrar asociaciones, y no causas. Una teoría sugiere que la necesidad imperiosa de fumar hierba (que es técnicamente un “comportamiento de riesgo”) podría ser causada por el mismo pico de testosterona que da origen a un mayor número de espermatozoides. La pregunta no es: “¿Toda esa hierba hizo que mi esperma fuera abundante?”, sino, “¿Qué fue primero: todo este esperma, o el deseo de estar drogado viendo Adventure Time con una enorme bolsa de frituras?”.

