Las futuras temporadas de ‘The OA’ suenan increíbles, pero nunca las veremos

The OA puede haber sido una de las mejores y más emocionantes series que Netflix haya producido, y su cancelación —después de dos temporadas— desató el apoyo de sus fans para tratar de resucitarla, pero parece que la serie se ha ido para siempre. Ahora, nunca sabremos la historia detrás del pulpo psíquico ni sabremos si Khatun nació con esos símbolos en su rostro o si es algún tipo de moda artística en el universo del que viene.

Hay miles de preguntas que nunca serán respondidas, pero la más grande, la que más duele, es la pregunta más obvia de todas: ¿qué se suponía que pasaría en las próximas tres temporadas?

Según los informes, al principio, los creadores de The OA Brit Marling y Zal Batmanglij imaginaron la serie como un conjunto de cinco temporadas cuando le vendieron la idea a Netflix. Puede ser que solo tengamos dos de las cinco temporadas, pero el plan para las últimas tres estuvo ahí desde el principio. Y según Jason Isaacs, quien interpreta a Hap (y al Dr. Percy) en la serie, esas temporadas habrían sido increíbles.

Isaacs le dijo al Collider en una entrevista reciente que Marling y Batmanglij le habían dado una idea de lo que vendría en la tercera temporada, y sonaba “completamente brillante”. Según el Collider:

Cuando me dijeron el final de la segunda temporada, dije: “Esperen, ¿están realmente seguros? Me suena un poco loco. ¿Qué se podría hacer después?” Entonces, me sentaron y me dijeron, y 15 minutos después, quedé boquiabierto. Simplemente estaba impaciente por comenzar a hacerla. Y ahora, parece que no lo lograremos. Estoy triste, no solo por los fanáticos, sino por mí, porque era el primero en la fila. Soy un gran admirador de la serie. Me muero por ver el resto de las temporada porque sé que las tenían en mente, y las primeras dos las disfruté y me conmovieron mucho.

Isaacs dijo que cuando se enteró por primera vez de ese giro final, donde OA salta a una dimensión en la que Brit Marling e Isaacs son actores en un programa muy similar a The OA, su “cabeza estaba dando vueltas”. Primero no estaba seguro de querer interpretarse a sí mismo en la serie, hasta que se dio cuenta de que había más en el personaje que solo su personalidad de la vida real:

Es Hap dentro de alguna versión de Jason Isaacs, en un universo que iban a crear, por lo que había mucho potencial fantástico. Y es un mundo en el que Jason Isaacs está casado con Brit Marling, por cierto, que mucha gente pensó que era verdad. Simplemente eran muy inteligentes para jugar con esas expectativas y crear cosas que eran interesantes e ingeniosas, pero también conmovedoras y humanas. Y cambiaban las metas, todo el tiempo. La segunda temporada fue muy diferente a la primera, y la tercera temporada iba a ser muy diferente a la segunda, también. Siento pena por todos, y sobre todo por mí, por no poder verla.

Y, claro, nosotros también lo sentimos. Pero hasta que Netflix decida traer de vuelta la serie o descubramos una forma de saltar a una dimensión mejor y más perfecta donde The OA tenga lugar para las cinco temporadas, lo único que podemos hacer es leer la entrevista completa de Isaacs en Collider y soñar con lo que pudo haber sido.